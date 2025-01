ETV Bharat / state

జాతీయ రహదారులకు మోక్షం- రూ.5,417 విస్తరణ పనులు - 2 NH PROJECTS GET CENTRAL CLEARANCE

Published : Jan 22, 2025, 10:36 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Widening and Upgrading of 2 NH Projects Get Central Clearance : అనంతపురం నుంచి గుంటూరు వరకు ఉన్న జాతీయరహదారి (544D)లో రెండు కీలక ప్యాకేజీలను నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించనున్నారు. బుగ్గ-గిద్దలూరు మధ్య 135 కి.మీ, వినుకొండ-గుంటూరు మధ్య 84.80 కి.మీ కలిపి మొత్తం 219.80 కి.మీ (దాదాపు 220 కి.మీ.) విస్తరణ పనుల్లో రెండు ఎలైన్‌మెంట్లకు కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ (మోర్త్‌) ఎలైన్‌మెంట్‌ అప్రూవల్‌ కమిటీ గ్రీన్‌సిగ్నల్‌ ఇచ్చింది. వీటి నిర్మాణానికి మొత్తం రూ.5,417 కోట్లు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) వెచ్చించనుంది. రెండు ప్యాకేజీల్లో 21 చోట్ల బైపాస్‌లు నిర్మించేందుకు అనుమతించింది.

గిద్దలూరు-వినుకొండ మినహా : అనంతపురం నుంచి ముచ్చుకోట, బుగ్గ, కైప, గిద్దలూరు, వినుకొండ మీదగా గుంటూరు వరకు ఎన్‌హెచ్‌-544డి ఉంది. ఇందులో అనంతపురం నుంచి బుగ్గ వరకు నాలుగు వరుసలుగా విస్తరణ పనులు ఇప్పటికే జరుగుతున్నాయి. గిద్దలూరు-వినుకొండ మధ్య 135 కి.మీ రెండు వరుసలుగా విస్తరించి 2022లో అందుబాటులోకి తెచ్చి, దాని నిర్వహణ గుత్తేదారుకు అప్పగించారు.

ఇక మిగిలిన బుగ్గ-గిద్దలూరు, వినుకొండ నుంచి గుంటూరు మధ్య విస్తరించాల్సి ఉంది. తాజాగా ఈ రెండు ప్యాకేజీల్లో నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించనున్నారు. అంటే అనంతపురం నుంచి గుంటూరు వరకు ఉన్న నాలుగు ప్యాకేజీల్లో గిద్దలూరు నుంచి వినుకొండ మధ్య 135 కి.మీ. మినహా, మిగిలిన రోడ్డంతా నాలుగు వరుసలు అవుతుంది.

అటవీ ప్రాంతంలోనూ నాలుగు వరుసలు