పిడుగులు పడేటప్పుడు అర్జునా-ఫాల్గుణ జపం ఎందుకు? దీని వెనక శాస్త్రీయ కారణం ఉందా? - Arjuna Phalguna during Thunderstorm

Why We Say Arjuna Phalguna during Thunderstorm: సాధారణంగా ఉరుములు, మెరుపులతో తుపాను వస్తే భయపడనివారుండరు. భారీ వర్షం పడుతున్నప్పుడు చెట్లపై ఎక్కువగా పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది. పిడుగు పడేటప్పుడు పెద్ద శబ్దం వస్తుంది. ఆ సమయంలో ఇంట్లో పిల్లలతో పాటు పెద్దవాళ్లు కూడా భయపడతారు. అలాంటి సమయంలో అర్జునా ఫాల్గుణ అనే జపం చేయాలని చాలామంది చెబుతూ ఉంటారు. అయితే ఉరుము ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఉరుము తుపానుపై అర్జునా ఫాల్గుణ జపం ఎందుకు? అనే ప్రశ్న అందరిలో తలెత్తుతుంది. అర్జునా అనడం వెనుక శాస్త్రీయ కారణం ఉందా? తుపాను సమయంలో ఈ జపం ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందా? అంటే అవును అనే సమాధానమే వినిపిస్తుంది. అదెలాగో తెలుసుకుందామా !

పిడుగులు సంభవించినప్పుడు అర్జునా ఫాల్గుణ జపం ఎందుకు?: ఉరుములతో కూడిన వర్షం సంభవించినప్పుడు అర్జున ఫాల్గుణ అనే జపం చేయాలని చెప్పడం వెనక మహాభారత ఇతిహాసంలో ఒక చిన్న కథ ఉంది. మహాభారతంలో అజ్ఞాతవాసం ముగియటంతో అర్జునుడు తన యథార్థ రూపాన్ని దాల్చుతాడు. ఆయుధాల కోసం ఉత్తరుడిని అర్జునుడు తాను ఆయుధాలు దాచిన శమీ వృక్షం(జమ్మి చెట్టు) వద్దకు తీసుకెళ్తాడు. ఉత్తర గోగ్రహణం ద్వారా ఆవులను తరలించుకుని పోతున్న దుర్యాధన, కర్ణాదులను ఎదురించేందుకు ఆయుధాలను శమీ వృక్షం మీద నుంచి కిందకు తీసుకుని రమ్మంటాడు.

అయితే ఆయుధాలు చూసిన ఉత్తరుడికి అవి సర్పాలుగా కనిపిస్తాయి. దీంతో భయపడుతున్న ఉత్తరుడికి అర్జునుడు తన పది పేర్లైన అర్జున, ఫాల్గుణ, విజయ పార్థ, కిరీటి, శ్వేతవాహన, భేబత్స, విజయ, కృష్ణ, సవ్యసాచి, ధనుంజయ నామాలు జపించమని చెబుతాడు. దీంతో ఉత్తరుడికి భయం తొలగి ఆయుధాలను చెట్లపైనుంచి కిందకు తీసుకుని వస్తాడు. అప్పటి నుంచి భయాన్ని పోగొట్టే మంత్రంగా దీన్ని పెద్దలు చెబుతారు.

