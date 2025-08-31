Eating with Hands : రెస్టారెంట్కు వెళ్లినా, టిఫెన్ సెంటర్కు వెళ్లినా.. ఇంట్లోనైనా, ఏదైనా ఫంక్షన్కు వెళ్లినా తిండి తినడానికి మెజారిటీ భారతీయులు ఉపయోగించే సాధనం చేయి మాత్రమే. స్పూన్ నుంచి ఫోర్క్ వరకు కత్తులు, కటార్లు ఎన్నో సిద్ధంగా ఉన్నాకూడా హ్యాండ్ ఆయుధాన్నే యూజ్ చేస్తారు. యుద్ధం పూర్తి చేస్తారు. కానీ విదేశాల్లో మాత్రం ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా సాగుతుంది. చేతితో తినడాన్ని పాశ్చాత్య దేశాల్లో అనాగరికంగా భావిస్తారు. మరి, ఎందుకు ఇండియన్స్ చేత్తోనే తింటారు? పరదేశీయులు ఎందుకు వస్తువులు ఉపయోగిస్తారు? దీని వెనకున్న చారిత్రక కారణాలేంటి? ఈ పద్ధతివల్ల లాభాలు ఉన్నాయా? లేక నష్టాలా? ఈ ప్రశ్నలకు ఈ స్టోరీలో సమాధానాలు వెతుకుదాం.
ఆహారాన్ని నోటికి అందించడానికి ఏ జీవి కూడా ప్రత్యేకమైన సాధనాన్ని ఉపయోగించదు. మనిషి కూడా ఆది కాలం నుంచి ఆహారం తినడానికి చేతినే ఉపయోగించాడు. కానీ, "ఆధునికత" సంతరించుకున్న కొద్దీ ఆహారం తినే విషయంలో మార్పులు వచ్చాయి. స్పూన్, ఫోర్క్, స్టిక్స్ స్ట్రా అంటూ ఎన్నో వస్తువులు డైనింగ్ టేబుల్ మీదకు చేరాయి. అయితే వీటిని ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారు? ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నారు? అనే విషయం చూస్తే దాని వెనక లోతైన చారిత్రక, సాంస్కృతిక, వారసత్వ కారణాలు కనిపిస్తాయి.
భారతీయులు చేత్తోనే : మెజారిటీ భారతీయులు ఇప్పటికీ ఇళ్లలో చేత్తోనే ఆహారం తింటారు. 200 ఏళ్లకు పూర్వమైతే భారతీయులంతా ఆహారం తినడానికి చేతినే ఉపయోగించారు. కానీ, ఇతర పాశ్చాత్యులు, ఆంగ్లేయులు దేశంలోకి వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి మారింది. కిటికీ తెరిస్తే గాలితోపాటు దుమ్ముకూడా ఇంట్లోకి వస్తుందంటాడు త్రివిక్రమ్. ఇదేవిధంగా విదేశీయులు తమతోపాటు తమ అలవాట్లను కూడా ఇండియాలోకి ఇంపోర్ట్ చేశారు. చేత్తో ఆహారం తినడాన్ని వారు అవమానించారు. అనాగరికంగా భావించారు. కాల క్రమంలో ఇది భారతీయులపై ప్రభావం చూపింది. ఖరీదైన హోటళ్లు, స్టార్ రెస్టారెంట్లు, భారీ ఫంక్షన్లలో స్పూన్లు, ఫోర్క్లు కొలువుదీరడం దాని ఫలితమే.
అయితే ఈ పరిస్థితి క్రమంగా మారుతోందని అనేక పరిశోధనలు రుజువు చేస్తున్నాయి. మళ్లీ పాత సంప్రదాయాల వైపు భారతీయులు మళ్లుతున్నారని చెబుతున్నాయి. "ఖరీదైన" వర్గంగా ఉన్నవారు కూడా చేత్తోనే ఆహారం తినడానికి ఇష్టపడుతున్నారట. రెస్టారెంట్లలోనే కాదు, విదేశాల్లో కూడా చేత్తోనే తినేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారట. ఇది భారతీయ సాంస్కృతిక గుర్తింపును చాటుతుందని, మన సంప్రదాయాలను గౌరవించుకోవడానికి చిహ్నంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారని అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
చేత్తో తింటే ఏమవుతుంది?
చేతితో ఆహారం తినడమనేది కేవలం భారతీయత గుర్తింపు మాత్రమే కాదు. అంతకు మించిన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆయుర్వేదం చెబుతుంది. చేతులు ఆహారంతో డైరెక్ట్ కనెక్షన్ కలిగి ఉంటాయి. ఆహారం ఉష్ణోగ్రత మొదలు, దాని స్వభావం, టెక్షర్ (texture) వంటివి తినడానికి ముందే తెలుసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఒక స్పర్శ ద్వారానే ఇవన్నీ మనకు అనుభవం అవుతాయి. మనసు ఆ వైపుగా ముందుగానే సిద్ధమవుతుంది. స్పూన్ ద్వారా ఇది సాధ్యం కాదు.
ఆయుర్వేదం ప్రకారం చూస్తే చేతి ఐదు వేళ్లనూ పంచ భూతాలకు ప్రతీకలుగా భావిస్తారు. చేత్తో తినడం వల్ల ఈ ఐదు శక్తులూ ఆహారంతో కలిసి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయని విశ్వసిస్తారు. చేతి వేళ్ళలోని నరాల కొసలు జీర్ణక్రియను ప్రేరేపిస్తాయని కూడా భావిస్తారు.
భారతీయులు ఆహారాన్ని దైవ స్వరూపంగా భావిస్తారు. పవిత్రమైన భాగంగా చూస్తారు. చేత్తో ప్రేమగా స్వీకరించడం ద్వారా ఆహారాన్ని గౌరవిస్తారు. ఇంకా దాంతో అనుబంధాన్ని పెంచుకుంటారు. పూర్వీకుల కాలం నుంచీ ఇదొక ఆచారంగా వచ్చింది. అయితే పైన చెప్పుకున్నట్టుగా పాశ్చాత్యుల రాకతో ఈ అలవాట్లు కాస్త బీటలు వారాయి. ఇప్పుడు తిరిగి మళ్లీ తమ మూలాలవైపు భారతీయులు వెళ్తున్నారని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
19 మంది అధ్యయనం చెబుతున్నది ఇదే :
ప్రముఖ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ "Research Gate"లో ప్రచురితమైన Transformations in Traditional Indian Dining Etiquette: The Cultural Acceptance of Hand-Eating in Restaurants పరిశోధనా పత్రంలో దాదాపుగా 19 మంది పరిశోధకులు చేసిన అధ్యయనాల సారాంశం ఉంది. చేతితో తినడమనే అలవాటు భారతీయుల్లో ఎందుకు భాగమైంది అనే అంశం మొదలు, దానివల్ల కలిగే లాభాలు, పాశ్చాత్య ప్రభావం, తిరిగి భారతీయులు తమ సాంస్కృతిక గుర్తింపు వైపు వెళ్తున్న విధానం గురించి లోతుగా చర్చించారు.
చారిత్రక, సాంస్కృతిక స్థిరత్వం :
వర్జీనియా యూనివర్సిటీలో Anthropology ప్రొఫెసర్ గా ఉన్న R.S. ఖారే.. భారతీయ సమాజం, మతాలు, ఆహార పద్ధతుల గురించి లోతైన పరిశోధనలు చేశారు. చికాగో వర్సిటీకి చెందిన ప్రొఫెసర్ డోనిగర్ కూడా హిందూ పురాణాలు, సంస్కృత గ్రంథాలపై విస్తృత పరిశోధనలు చేశారు. వీరు ఏమంటారంటే, భారతీయులు చేతితో తినడమనేది కేవలం ఒక ఆహార పద్ధతి మాత్రమే కాదు, అంతకు మించి ఆహారాన్ని అనుభవించే సారాంశం ఉందంటారు. ఈ పద్ధతి వారి సాంస్కృతిక నైజాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని చెబుతారు.
లండన్లోని స్కూల్ ఆఫ్ ఓరియంటల్ అండ్ ఆఫ్రికన్ స్టడీస్ లో పరిశోధకురాలిగా ఉన్న ఎస్. నాయర్, HCUలో స్కాలర్గా ఉన్న డి.కపూర్ కూడా పలు అంశాలను ముందుకు తెచ్చారు. బ్రిటీష్ పాలనలో చేత్తో తినడాన్ని ఏవిధంగా అనాగరి పద్ధతిగా చూసేవారో, భారతీయ సమాజంలోని ఉన్నత వర్గాలు ఫోర్క్, స్పూన్ వంటివి ఎలా వాడటం మొదలుపెట్టారో నాయర్ వివరించారు. వలసవాద యుగంలో తక్కువగా చూసిన భారతీయ భోజన సంస్కృతి ఇప్పుడు ఓ సాంస్కృతిక తిరుగుబాటుగా కనిపిస్తోందని అంటారు కపూర్. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పరిశోధనల (ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పరిశోధన అంటే ఒక నిర్దిష్ట సమూహం లేదా సమాజం పద్ధతులను దగ్గరగా పరిశీలించడం) ద్వారా చేత్తో తినే పద్ధతిపై, భారతీయ సంస్కృతి, ఆచారాలపై కపూర్ లోతైన పరిశోధన చేశారు.
గ్లోబలైజేషన్, సాంస్కృతిక స్థిరీకరణ :
మారుతున్న కాలంలో భారతీయ వంటకాలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందుతున్న నేపథ్యంలో చేత్తో తినే పద్ధతిని ఒక ప్రత్యేకతగా, తమదైన శైలిగా భారతీయులు భావిస్తున్నారని అకడమిక్ పరిశోధకులు ఎల్.కృష్ణన్ అంటున్నారు. చేత్తో తినడం అనేది "గాస్ట్రోడిప్లొమసీ"గా పనిచేస్తోందని తన పరిశోధనలో పేర్కొన్నారు. "గాస్ట్రో డిప్లొమసీ" అంటే ఒక దేశ సంస్కృతిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడానికి ఆహారం ఒక రాయబారిలా ఉపయోగించుకోవడం. ఈ చేత్తో తినడమనే విధానం భారతీయ సంస్కృతిని విదేశాల్లో పరోక్షంగా ప్రోత్సహించడమే కాకుండా, దేశ సాంస్కృతిక ప్రభావాన్ని పెంచుతోందని చెప్పారు. ఇది భారతీయుల గుర్తింపునకు, గౌరవానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక ప్రతీకగా మారుతోందని పేర్కొన్నారు.
ఎన్నో అంశాల తోడ్పాటు :
భారతీయులు చేత్తో తినడాన్ని గర్వంగా భావించేందుకు, ఒక గుర్తింపుగా పరిగణించేందుకు చాలా అంశాలు తోడ్పడుతున్నాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. పట్టణాల్లో గతంలో పాశ్చాత్య భోజన పద్ధతులు ఎక్కువగా కనిపించినప్పటికీ, ఇప్పుడు సంప్రదాయ విధానం కూడా ఊపందకుందని సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధకులు వి.పటేల్ పేర్కొన్నారు. భారతదేశంలో ఆహార పోకడలు, ముఖ్యంగా రెస్టారెంట్లలో ఆహారం తినే విధానాలపై ఆయన రీసెర్చ్ చేశారు. సంప్రదాయ, పాశ్చాత్య విధానాలు కలగలిసి ఒక కొత్త శైలి ఏర్పడుతోందని అన్నారు. ఇందులో చేతితో తినడాన్ని కూడా సమర్థించే విధానం కనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
హెల్త్ కాన్షియస్ : చేతితో తినేది పురాతన సంప్రదాయం మాత్రమే కాదని, ఆధునిక భారతీయ ప్రపంచం దీన్ని ఆరోగ్య దృక్పథంతో చూడటం మొదలైందని పి.శర్మ చెబుతున్నారు. చేతితో తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలపై వీరు పరిశోధన చేశారు.
సోషల్ మీడియా : చేత్తో తినే పద్ధతి తిరిగి పుంజుకోవడంలో సోషల్ మీడియా కూడా తనదైన పాత్ర పోషిస్తోందని న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీకి చెందిన బినై మెహతా పేర్కొన్నారు. ఈమె సోషల్ మీడియా ప్రభావంపై పరిశోధన చేశారు. చేతితో తినే పద్ధతి విస్తృతంగా సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తోందని, ఇది విజువల్గా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుండడంతో ఈ విధానం ప్రాచుర్యం పొందుతోందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా యువతను ఈ విధానం అట్రాక్ట్ చేస్తోందని పేర్కొన్నారు.
డైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ : చారిత్రక మూలాల గురించి విస్తృత చర్చజరుగుతున్న నేటి తరుణంలో కొందరు భారతీయులు, ఇంకా ప్రవాస భారతీయులు సంప్రదాయ భోజన పద్ధతులను ఎంచుకుంటున్నారని బెనర్జీ రీసెర్చ్ పేపర్ చెబుతోంది. ఎన్నారైలు తమ సంస్కృతిని, ఆహార పద్ధతులను ఎలా కొనసాగిస్తున్నారో అందులో విశ్లేషించారు. రెస్టారెంట్లలోనూ చేత్తో తినే పద్ధతినే అనుసరించడానికి వారు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
పట్టణాల్లో గ్రామీణ పద్ధతి : భారతీయులు ఆహారం తినే పద్ధతి పట్టణాల్లో కాస్త మారినప్పటికీ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మాత్రం పూర్తిగా సంప్రదాయ పద్ధతినే అనుసరిస్తున్నారని, ఆ పద్ధతులే బలంగా ఉన్నాయని HCU స్కాలర్ విద్యారావు తన పరిశోధనలో పేర్కొన్నారు. అయితే గ్రామాల నుంచి పట్టణాలకు వలసలు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుండడం వల్ల పల్లె సంప్రదాయ ఆహార పద్ధతులు పట్టణాల్లోకి కూడా విస్తృతంగా కనిపిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
మొత్తంగా చూసుకున్నప్పుడు భారతీయులు చేత్తో తినడాన్ని తమదైన భోజన పద్ధతిగా చెప్పుకుంటున్నారు. ఇందుకు ఏమాత్రం సంశయించడం లేదని, గర్వంగానూ తమదైన గుర్తింపుగానూ భావిస్తున్నారని ఎందరో పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. ఎన్నో అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. రాబోయే కాలంలో చేత్తో తినడమనేది అంతర్జాతీయంగానూ భారతీయ గుర్తింపును చాటుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
సరసమైన ధరలకే ఇంటిని మరిపించే భోజనం - ఈ 'క్లౌడ్ కిచెన్'తో మీరూ సంపాదించుకోవచ్చు!
ఆధార్ చూపిస్తే చాలు 6 నెలల పాటు ఫ్రీగా వసతి+భోజనం - హైదరాబాద్లో ఎక్కడెక్కడంటే?