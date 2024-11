ETV Bharat / state

గొంతులో పట్టేసిందా? కఫం పడుతోందా?- మార్కెట్లో కల్తీ వంట నూనె - లూజ్​గా కొంటే అంతే సంగతి!

Wholesalers Selling to Adulterated Palm Oil to Retailers Across Two Telugu Sates : కడాయిలో ఆహార పదార్థాలు వేయగానే వేడి నూనె నురగతో పొంగి కిందకు పోతోందా ? వండిన పదార్థాలు వారం రోజులకే నూనె వాసన వస్తున్నాయా? తిన్న తరువాత గొంతులో పట్టేసినట్టు ఉంటోందా? కఫం పడుతోందా? అయితే మీరు వాడుతున్న వంట నూనె కల్తీ అయినట్టే.

వంటింట్లో పోపు పెట్టాలన్నా, ఏ కూర అయినా రుచిగా ఉండాలన్నా, అట్టు వేయాలన్నా, గారె వేయించాలన్నా వంట నూనెతోనే కదా. మరి ఆ నూనె నాణ్యమైంది కాకపోతే ఎలా? అనేక ప్రమాదకర వ్యాధులకు అదే మూల కారణమైతే ఏం చెయ్యగలం? ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా కల్తీ నూనె అమ్మకాలు ఇబ్బడిముబ్బడిగా పెరిగిపోతున్నాయి. లూజు విక్రయాల ద్వారా వంటింట్లోకి చేరి జనం ఆరోగ్యాన్ని గుల్ల చేస్తున్నాయి. కొన్నాళ్లుగా మార్కెట్లో నూనెల ధరలు మండిపోతుండడం కల్తీరాయుళ్లకు కలిసొచ్చింది. ఎక్కువ మంది వినియోగించే పామాయిల్‌ను కల్తీ చేసి జనానికి అంటగడుతున్నారు.

నురగతో పొంగి కిందకు పోతున్న నూనె (ETV Bharat)

ఇదో మాఫియా : ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో పామాయిల్‌ వినియోగం ఎక్కువ. దీనిపై దిగుమతి సుంకాన్ని కేంద్రం పెంచడంతో ధరలు బాగా పెరిగాయి. పామాయిల్‌ 910 గ్రాముల ప్యాకెట్‌ ధర రూ. 129 ఉండగా దీన్ని లూజుగా కిలో రూ. 145 వసూలు చేస్తున్నారు. వేరుశనగ నూనె ప్యాకెట్‌ ధర రూ. 150 కాగా, లూజుగా రూ. 154కు, పొద్దుతిరుగుడు నూనె ప్యాకెట్‌ ఖరీదు రూ. 135కాగా లూజుగా రూ. 155కు అమ్ముతున్నారు. అత్యధికులు వినియోగించే పామాయిల్‌లో తక్కువ ధరకు వచ్చే నూనెలను కలిపి కల్తీ చేసి టోకు వర్తకులు చిల్లర వ్యాపారులకు విక్రయిస్తున్నారు.

నరసరావుపేటలోని కొన్ని మిల్లుల్లో నాసిగా, తేమతో ఉన్న వేరుశనగ పప్పు, పత్తిగింజల నుంచి నూనె తీసి టోకు డీలర్లకు విక్రయిస్తున్నారు. ఇది పామాయిల్‌తో పోలిస్తే కిలో రూ. 20 నుంచి రూ. 30 తక్కువకు ఇస్తున్నారు. నరసరావుపేటలో ఓ వ్యాపారి నాణ్యత తక్కువగా ఉన్న నూనె పీపాలు గతంలో నెలకు రూ.100 నుంచి రూ.150 విక్రయించేవారు. ప్రస్తుతం వెయ్యి నుంచి రూ. 1,500 వరకు అమ్ముతున్నారు. ఈ నాసిరకం వేరుశనగ, పత్తిగింజల నూనెలు గుంటూరుకు దిగుమతవుతున్నాయి. వీటిని పామాయిల్‌లో కలిపేస్తున్నారు.

తిను బండారాల వాసన చూడండొకసారి : తినుబండారాల కార్ఖానాలో కళాయి మీద కల్తీ నూనె వేడి చేసి ఆహార పదార్థాలు వేయగానే అది పొంగి కిందకు పోతోంది. సాధారణంగా తినుబండారాలు నెల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. కల్తీ వల్ల అవి వారం రోజులకే నూనె వాసన వస్తుండడంతో వెనక్కి ఇచ్చేస్తున్నారని ఓ వ్యాపారి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తినుబండారాలు వాసన వస్తున్నాయని మిఠాయి దుకాణాల యజమానులు చెబుతున్నారు. చిల్లరకొట్లు, బజ్జీబండ్లు, అల్పాహారశాలలు, చిప్స్‌ తయారు చేసేవారిలో అత్యధిక శాతం మంది ఈ నూనె వాడుతున్నారు.