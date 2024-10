ETV Bharat / state

తుపాన్లకు ఆ పేర్లు ఎలా పెడతారు? - వాటి వెనుక ఉన్న స్టోరీ ఏంటో మీకు తెలుసా?

By ETV Bharat Telangana Team

How Are Names Given Cyclones ( ETV Bharat )