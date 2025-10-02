ETV Bharat / state

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఎవరు అర్హులు - ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నవాళ్లు పోటీ చేయొచ్చా?

రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ విడుదల - ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు అర్హులెవరు? అనర్హులెవరు? - చట్టం ఏం చెబుతోంది- వివరాలు మీకోసం

Who is eligible to contest local elections?
Who is eligible to contest local elections? (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025 at 11:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Who is eligible to contest local elections? : తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ఇటీవలే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో పల్లెల్లో సందడి నెలకొంది. ఎక్కడ చూసినా ఎన్నికల గురించే చర్చ. అయితే మరి వీటిలో పోటీ చేసేందుకు ఎవరు అర్హులు? ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అర్హులు కాదు తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీచేసేందుకు అర్హులెవరంటే? : కుటుంబ నియంత్రణ(కు.ని) చర్యల్లో భాగంగా ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మంది సంతానం ఉన్న వ్యక్తులు పంచాయతీరాజ్‌ సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీకి అనర్హులుగా పేర్కొంటూ 1994లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రంలో చేసిన చట్టం 1995 మే 31వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ముగ్గురు పిల్లలున్న వారికి స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీకి అవకాశం లేదని చట్టం స్పష్టం చేసింది. తెలంగాణలో ఇది ఇప్పటికీ అమల్లో ఉంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో నిబంధనల ప్రకారం ఎవరు అర్హులంటే?

  • 31.05.1995 నాటికి ముగ్గురు సంతానం ఉన్నవారు
  • 1995 మే 31కి ముందు ఒకరు ఉండి చట్టం అమల్లోకి వచ్చాక కవలలు జన్మించిన వారు
  • 95 మే తర్వాత ఒక కాన్పులో ఒకరు, రెండో కాన్పులో కవలలు జన్మించిన వారు
  • ఒకే కాన్పులో ముగ్గురు పిల్లలు జన్మించిన వారు
  • 30 ఏళ్ల తర్వాత గత ఏడాది నవంబరులో ఆంధ్రప్రదేశ్​ ప్రభుత్వం ఈ నిబంధనను ఎత్తివేసి ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలున్న వారికీ పోటీ చేసే అవకాశం కల్పించింది. ఏపీలో ఈ సవరణ 2024 డిసెంబరు 19వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది.

పల్లెల్లో ఎన్నికల సందడి : రాష్ట్రంలో గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూలు వెలువడటంతో పల్లెల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఎలక్షన్ షెడ్యూలు ప్రకటన తర్వాత 3 రోజులకు వస్తున్న విజయదశమి ఎన్నికల పండగగా మారింది. రిజర్వేషన్లను ఇప్పటికే ప్రకటించడం వల్ల అభ్యర్థులపై విస్తృత చర్చ మొదలైంది. టికెట్ల కోసం ఆశావహులు తమ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించగా సరైన అభ్యర్థుల ఎంపిక సన్నాహాల్లో ఆయా పార్టీలు ఉన్నాయి. రాజకీయ, సామాజిక సమీకరణాలతో పాటు ఆర్థిక హంగులు, బలాబలాలు, ఇతర అంశాల ప్రాతిపదికన అభ్యర్థుల కోసం పార్టీలు ప్రయత్నాలు చేపట్టినట్లుగా సమాచారం.

స్థానికంగా ఉన్నవారే కాకుండా పట్టణాలు, నగరాల్లో ఉన్న వారి గురించి కూడా ఆరా తీస్తున్నాయి. బలమైన అభ్యర్థి గురించి ద్వితీయ శ్రేణి నేతలు, కార్యకర్తల నుంచి అభిప్రాయ సేకరణ మొదలైంది. ఓటర్ల వివరాలను తెలుసుకునేందుకు వారి జాబితాలను సేకరిస్తున్నాయి. మరోవైపు, గురువారం జరిగే విజయదశమి ఉత్సవాలు ఆశావహుల బలప్రదర్శనలకు వేదికగా మారనున్నాయి. దసరా అలంకరణలు, రావణవధ కార్యక్రమం, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, విందులు ఏర్పాటు చేసేందుకు కొంతమంది సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ ఎన్నికలకు పండుగ వాతావరణం కూడా తోడయ్యి సందడిగా మారిందని చెప్పవచ్చు.

ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల తేదీలివే :

  • రెండు విడతల్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎలక్షన్స్ నిర్వహణ
  • అక్టోబర్‌ 9వ తేదీ నుంచి ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ తొలివిడత నామినేషన్లు స్వీకరణ
  • అక్టోబర్‌ 13వ తేదీ నుంచి ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు రెండో విడత నామినేషన్లు
  • అక్టోబర్‌ 23వ తేదీన ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ తొలి విడత పోలింగ్
  • అక్టోబర్‌ 27వ తేదీన ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల రెండో ఫేజ్ పోలింగ్‌
  • నవంబర్‌ 11న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు

మూడు విడతల్లో గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహణ

  • అక్టోబర్‌ 17వ తేదీన సర్పంచ్‌ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్‌ జారీ
  • అక్టోబర్‌ 17 నుంచి 19 వరకు తొలి విడత నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ.
  • సర్పంచ్‌ ఎన్నికలకు అక్టోబర్‌ 31వ తేదీన తొలి విడత పోలింగ్‌, ఎన్నికల ఫలితాలు.
  • సర్పంచ్‌ ఎన్నికలకు అక్టోబర్ 21వ తేదీన రెండో విడత నోటిఫికేషన్‌.
  • రెండో విడతలో అక్టోబర్‌ 21న నుంచి 23వ తేదీ వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ.
  • నవంబర్‌ 4న రెండో విడత సర్పంచ్‌ ఎన్నికలకు పోలింగ్‌, ఫలితాలు.
  • మూడో విడత సర్పంచ్ ఎన్నికలకు అక్టోబర్‌ 25వ తేదీన నోటిఫికేషన్‌.
  • మూడో విడతలో అక్టోబర్‌ 25-27వ తేదీ వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ.
  • మూడో విడత సర్పంచ్ ఎన్నికలకు నవంబర్‌ 8న పోలింగ్‌, ఫలితాలు.

స్థానిక ఎన్నికల షెడ్యూల్​ విడుదల - 3 విడతల్లో సర్పంచ్ ఎన్నికల నిర్వహణ

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు - బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లపై జీవో విడుదల

For All Latest Updates

TAGGED:

LOCAL BODY ELECTIONS IN TELANGANAPANCHAYAT ELECTIONS IN TELANGANAస్థానిక సంస్థల పోటీకి ఎవరు అర్హులుTELANGANA LOCAL BODY ELECTIONSLOCAL BODY ELECTIONS IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సరిగ్గా ఆ 47 నిమిషాలే! - "అక్టోబర్ 2న విజయ ముహూర్తం ఇదే

200 ఏళ్ల క్రితం నాటి శాపం- అక్కడ మగవాళ్లు చీరలు కట్టుకుని 'గర్భా డ్యాన్స్'- ఎందుకో తెలుసా?

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్​!!

అతిగా బరువు తగ్గినా ఆయుక్షీణమే - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.