టాలీవుడ్​ దర్శకుల్లో బెస్ట్ ఎవరు - ఈ లిస్టులో మీ ఓటు ఎవరికి - ఇక్కడ వేయండి - Who is Best Tollywood Director

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : Jul 18, 2024, 11:01 AM IST | Updated : Jul 18, 2024, 12:23 PM IST

Who is Best Tollywood Director ( ETV Bharat )

Who is Best Tollywood Director: టాలీవుడ్​ దర్శకులు పాన్ ఇండియా మూవీలు తీస్తూ అదరగొడుతున్నారు. ఇప్పటికే పలువురు దర్శకులు తమ సత్తా ఏంటో చూపారు. మరికొంత మంది యువ దర్శకులు సైతం తమ టాలెంట్​ను చూపిస్తున్నారు. టాలీవుడ్​లో ప్రముఖ దర్శకులు అయిన ఎస్​ఎస్​ రాజమౌళి, సుకుమార్, పూరి జగన్నాథ్, అనిల్ రావిపూడిలు వరుస హిట్​లతో తమ సత్తా ఏంటో చూపించారు. తాజాగా పాన్ ఇండియా రేంజ్​ మూవీ కల్కి 2898 ఏడీతో దర్శకుడు నాగ్​ అశ్విన్ సైతం ఈ లిస్టులో చేరిపోయాడు.

మరి వీరిలో మీకు ఇష్టమైన దర్శకుడు ఎవరు. మీ అభిప్రాయాన్ని ఓటు ద్వారా తెలపండి.



Last Updated : Jul 18, 2024, 12:23 PM IST