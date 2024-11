ETV Bharat / state

కార్తిక పౌర్ణమి రోజు 2 ప్రాణాలు బలి తీసుకున్న పాము - అదీ కాటు వేయకుండానే - అదెలా అంటే?

While Drawing Water From the Well Two Fell Into it and Died in Srikakulam ( ETV Bharat )