మనుఘల్లాగే డైట్ ఫాలో అవుతున్న జంతువులు - వారంలో ఒకరోజు ఉపవాసం
తిరుపతి జూలో వన్యప్రాణుల కోసం ప్రత్యేక సంరక్షణ విధానాలు - వాటికీ వారంలో ఒకరోజు ఉపవాసం - జంతువులు అతిగా తింటే అనారోగ్యం పాలవుతాయని హెచ్చరిస్తున్న నిపుణులు
Which Type of Food Do Animals at Tirupati SV Zoo Park: 'అమ్మో బరువు పెరుగుతున్నా షుగర్, బీపీలు వచ్చేస్తున్నాయి. డైటింగ్ చేయాలి' అని చాలా మంది దగ్గర నుంచి ఇలాంటి మాటలు వింటుంటాం. అయితే మనుషులకే కాదు. ఆహార నియమాలు వన్యప్రాణులకూ ఉంటాయని మీకు తెలుసా? వాటికీ వారంలో ఒకరోజు ఉపవాసం ఉంటుంది. తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర జంతు ప్రదర్శనశాల ఈ నియమాలను పాటిస్తోంది.
ఆహార విధానం: పులులు, సింహాలు ఒకే రకమైన ఆహారం తింటాయి. ఉదయం కోడి, పచ్చి గుడ్లు కలిపిన అర లీటరు పాలు, సాయంత్రం 8 కిలోల గొడ్డు మాంసం ఇస్తారు. చిరుత, జాగ్వార్, ఇతరత్రా వాటికి ఉదయం కోడి, పచ్చిగుడ్లు కలిపిన పాలు, సాయంత్రం 5 కిలోల గొడ్డు మాంసం ఇస్తారు. ఖడ్గమృగంకు గడ్డి, చెరకు, కూరగాయలు, కొత్తిమీర, పుదీనా, మెంతులు ఇస్తారు. పాములు తాచు పాముకు తొండలు, ఎలుకలు ఇస్తారు. కొండ చిలువకు గిన్నీపిగ్స్ వేస్తారు. జిరాఫీలకు 70 కిలోల కూరగాయలు, 150 కిలోల గడ్డి, 25 కిలోల చెరకు, 5 కిలోల రావి ఆకులు, కిలో బెల్లం, పండ్లు, క్యాబేజీ, క్యారెట్ వంటి దుంపలు, కూరగాయలు కలిపి ఆహారంగా ఇస్తారు. అంతకంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఆహారాన్ని ఇస్తే ఊబకాయం సమస్యలొచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
శ్రీ వేంకటేశ్వర జంతు ప్రదర్శనశాల ఇతరత్రా వివరాలు :
- ప్రారంభం: 1993 (సందర్శకులకు అనుమతి)
- ప్రత్యేకత: ఆసియాలో రెండో అతిపెద్దది
- హెక్టార్లు: 1254
- పక్షులు, జంతువుల సంఖ్య: 1,040
- సింహాలు: 12
- తెల్ల పులులు: 09
- ఆకర్షణలు: లయన్ సఫారీ, డీర్ సఫారీ
- సందర్శించే సమయం: ఉ.8.30 నుంచి సా.4.45 గంటల వరకు
- సెలవు: మంగళవారం
- బ్యాటరీ వాహనాలు: సాధారణ సైకిళ్లు, ఈ-సైకిళ్లు, ఈ-స్కూటర్లు ఉంటాయి. రుసుం చెల్లించాలి.
- టిక్కెట్టు: రూ.70 పెద్దలకు రూ.30 (3-12 ఏళ్ల చిన్నారులకు)
జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటాం: ఎన్క్లోజర్లో ఉండే జంతువుల శరీర కదలికలు తగ్గుతాయని జూ క్యురేటర్ సెల్వం అన్నారు. ఈ క్రమంలో అతిగా తింటే అనారోగ్యం పాలవుతాయి. అందుకే అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.
గడ్డి తినే జంతువులకు ఉప్పు పలకలు: రోజూ గడ్డి తినే జంతువుల నాలుక మందపడి ఆహారం రుచించకపోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని నివారించేందుకు ప్రతి ఎన్క్లోజర్లో ఉప్పు పలకలు ఏర్పాటు చేశారు. జంతువులు వాటిపై నాలుక రుద్దుకోవడం ద్వారా నాలుక మృదువుగా మారి, తిన్న ఆహారం రుచిస్తుంది.
జంతువుల ఆరోగ్య సంరక్షణ - ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు: ఏదైనా జంతువు అనారోగ్యానికి గురైతే, దాని ఎన్క్లోజర్ వద్ద ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఇన్ఫెక్షన్ ఇతర జంతువులకు వ్యాపించకుండా ‘బొటాక్స్’ అనే మందును పిచికారీ చేస్తారు. ఎన్క్లోజర్లోకి ప్రవేశించే ప్రతి సిబ్బంది ‘ఫుట్ బాత్’ ద్వారా లోనికి అడుగు పెట్టాలి. పొటాషియం పెర్మాంగనేట్ కలిపిన నీటిలో కాళ్లు కడుక్కుని మాత్రమే జంతువుల దగ్గరికి వెళ్లేలా నియమం అమలులో ఉంది.
జూలో జంతువులకు వ్యాయామాలు, ఉపవాసాలు - వాటి ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ ఇదే!