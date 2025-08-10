Essay Contest 2025

ప్రతీది స్టేటస్​లో పెడుతున్నారా? - అయితే మీకీ సమస్యలు తప్పవు! - PROBLEMS WITH POSTING STATUS TELUGU

సంతోషమైనా దుఃఖమైనా అంతా సామాజిక మాధ్యమాల్లో స్టేటస్​లు - వాటిని ఉపయోగించుకుని స్నేహం నటిస్తున్న మోసగాళ్లు - చివరికి లైంగిక వేధింపులకూ కారణమయ్యే అవకాశం

Problems With Posting Status
Problems With Posting Status (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2025 at 8:35 PM IST

Problems With Posting Status : ఇదివరకు అమ్మాయిలకు కోపమొచ్చినా, బాధ కలిగినా ఇంట్లో అమ్మానాన్నలకు, స్నేహితులకు చెప్పకునేవారు. కాని ఇప్పుడు ట్రెండు మారింది. అంతా డిజిటల్ మాయాజాలంగా అయిపోయింది. సంతోషమైనా దుఃఖమైనా అంతా సామాజిక మాధ్య మాల్లో పెడుతున్నారు. దీనినే ‘శాడ్‌ ఫిషింగ్‌’ అని నిపుణులు అంటున్నారు. కొంతమందైతే ఇతరుల సానుభూతి కోసం ఇలా చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ఉపయోగాల మాట అటు ఉంచితే సమస్యలే ఎక్కువ! అసలివన్నీ బహిరంగంగా చెప్పాలా? అవసరమా? మిమ్మల్ని ట్రాప్‌ చేసే అవకాశం మీరే ఇస్తున్నారేమో గమనించుకోండి.

  • రిషిత ఇంజినీరింగ్ చదువుకుంది. మంచి ఉద్యోగం చేస్తోంది. కాలేజీ రోజుల్లో తోటి విద్యార్థితో ప్రేమలో పడింది. పరిస్థితులు అనుకూలించక వారిద్దరూ విడిపోయారు. ఆ అబ్బాయికి పెళ్లి కుదిరింది. ఈమె బాధను మరచిపోలేక వాట్సాప్​, ఫేస్​బుక్​, ఇన్​స్టాగ్రాంలలో స్టేటస్ పెట్టడం మొదలు పెట్టింది. తన పరిస్థితికి సరిపోయే కంటెంట్​ను ఆన్​లైన్లో వెతుకుతుంది, పోస్ట్ చేస్తుంది. ఈ మధ్య ఓ వ్యక్తి రిషిత పెట్టే ప్రతి పోస్టుకు లైక్ కొడుతున్నాడు. చాట్ చేస్తున్నాడు.
  • రాగిణి ఓ ప్రైవేట్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగి. సహోద్యోగులతో ఏ చిన్న ఇబ్బంది తలెత్తినా తన కోపాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఆన్​లైన్​ను మాధ్యమంగా ఎంచుకుంటుంది.
  • రాధ, రవికి పెళ్లై ఏడాది గడిచింది. ఏ చిన్న గొడవొచ్చినా 'మేం విడిపోతున్నాం' అంటూ ఇద్దరూ స్టేటస్​లు పెడుతున్నారు.

ఇది నాణేనికి ఒకవైపు మాత్రమే. మరికొందరు సమస్యలు లేకున్నా, ఉన్నట్లు ఇదే తరహా కోట్స్​ను సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నారు. సానుభూతి సంపాదించుకోవాలనీ, అమ్మాయిలతో పరిచయాలు పెంచుకోవాలనీ. రెండూ ‘శాడ్‌ ఫిషింగ్‌’కి చిహ్నాలే.

ప్రతీది స్టేటస్​లో పెడుతున్నారా? - అయితే మీకీ సమస్యలు తప్పవు!
ప్రతీది స్టేటస్​లో పెడుతున్నారా? - అయితే మీకీ సమస్యలు తప్పవు! (Eenadu)

చివరకు లైంగిక వేధింపులకూ పాల్పడతారు : ఆన్‌లైన్లో మీరు పెట్టే స్టేటస్‌లు మీ బలహీనతను బయటపెట్టే సాధనాలు. వీటిని ఉపయోగించుకుని మీతో మాట కలిపి ధైర్యం చెబుతున్నట్లు మోసగాళ్లు ప్రవర్తిస్తారు. భారం తగ్గుతుందని మీరూ అన్ని విషయాలు చెప్పడం మొదలుపెడతారు. అది చాలదన్నట్లు ఫొటోలు, వీడియోలు షేర్ చేసే అమ్మాయిలూ ఉన్నారు. వినేవాళ్లు మంచివాళ్లైతే పర్వాలేదు. అదే మాటు వేసిన మాయగాళ్లు అయితే కొన్నాళ్లకి బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేయడం మొదలుపెడతారు. మీకు సంబంధించిన ప్రతి అప్​డేట్ తీసుకుని కొన్నాళ్లకి డబ్బులు డిమాండ్, లైంగిక వేధింపులకు దిగుతారు.

భరించలేని ఒత్తిడి : ఆఫీస్ విషయాల్లోనూ అంతే గాసిప్స్, భేదాభిప్రాయలు ఎక్కువగా ఇక్కడే తలెత్తుతాయి. స్టేటస్ పెట్టేసి ఎవరైనా ఏమైంది అని అడగగానే జరిగిన విషయమంతా వివరించేస్తుంటారు. తర్వాత నాలుక కరచుకుంటారు. ఈ సంగతిని సంబంధిత వ్యక్తి దగ్గర మన మాటలు చెబుతారేమో అని చివరికి ఆలోచిస్తూ కూర్చొంటారు. బయటికి కనపడదు కానీ, అది భరించలేని ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది.

ఒక చిన్న పొరపాటు : భావోద్వేగాలు సహజం. ఆడపిల్లలకైతే ఒకింత ఎక్కువే ఉంటాయి. పరిస్థితులకు భయపడి ఎంత తొందరగా కుమిలిపోతామో దాన్ని ఎదుర్కొని నిలబడాలనీ అంతే తొందరగా నిర్ణయించుకుంటాం. మనం చేసే ఒక చిన్న పొరపాటు మన జీవితాన్ని శాసించేవిగా ఉండకూడదు. అందుకే బాధలో ఉన్నప్పుడు ఉన్న చోటును మార్చుకోవాలి. సోలో, గ్రూప్ ట్రిప్పులు ప్లాన్ చేసుకోవాలి.

తెలియకుండానే ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్‌ చేస్తాయి : ముఖ్యంగా సోషల్‌ మీడియా, ఫోన్లకు దూరంగా ఉండండి. రెండూ అద్దం లాంటివే. మనం ఏది చూడాలనుకుంటే అదే చూపిస్తాయి. పదేపదే ఒకేతరహా కొటేషన్లు, పాటలు, నోటిఫికేషన్లు వస్తుంటాయి. మనకు తెలియకుండానే మనల్ని ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్‌ చేస్తుంటాయి. నచ్చాయని వాటిని స్టేటస్‌లు పెడుతుంటాం. డిప్రెషన్‌కి ఇదీ కారణమే.

వారితో పోల్చుకుంటే మనదీ ఒక సమస్యేనా!
వారితో పోల్చుకుంటే మనదీ ఒక సమస్యేనా! (Eenadu)

మనసు మళ్లించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఇది చెప్పినంత సులభం కాదు. మీ గత అనుభవాలను గుర్తు తెచ్చుకోండి. మీరు ఎదుర్కొని ఓడించిన ప్రతి సమస్యా మీ విజయానికి సంకేతమే అవుతుంది. ఇవన్నీ మీకు భవిష్యత్తు మీద సానుకూల దృక్ఫథాన్ని ఇస్తాయి. ఇప్పటి సమస్యల నుంచి ధ్యాస మళ్లిస్తాయి.

వారితో పోల్చుకుంటే మనదీ ఒక సమస్యేనా! : బయోపిక్‌లు చూడటానికీ, జీవిత చరిత్రలు చదవడానికీ ప్రయత్నించండి. ఎందరో మహానుభావులు వారందరి జీవితాలు మనకు మంచి పాఠాలు నేర్పుతాయి. వారి ఇబ్బందులతో పోల్చుకుంటే మనదీ ఒక సమస్యేనా అనే భావన కలుగుతుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపించండి. లక్ష్యాల్ని ఏర్పాటుచేసుకోండి. ఇవన్నీ మనల్ని శాడ్‌ ఫిషింగ్‌ ఊబిలో కూరుకుపోకుండా కాపాడుతాయి. ప్రయత్నిస్తారు కదూ!

ఇది మీకు తెలుసా? : మగవాళ్లతో పోలిస్తే స్త్రీలు తరచూ తలనొప్పి అంటుంటారు. ఇది చాలావరకూ టెన్షన్‌ వల్లే వస్తుంది. కానీ అరగంటలోపే తగ్గిపోతుంది. అయితే ఈస్ట్రోజన్‌ హెచ్చుతగ్గుల వల్ల దీని బారిన పడుతుంటారనేది జాన్‌ హాప్కిన్స్‌ యూనివర్సిటీ అధ్యయనంలో తేలింది. ముఖ్యంగా నెలసరిలో వచ్చే తలనొప్పికి ఇదే కారణం.

పరిశ్రమల్లో మహిళా ఉద్యోగుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. నిర్ణయాధికారంలోనూ స్త్రీలు కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు. అయితే ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ డిజిటల్ యుగంలో యువతులు మానవ సంబంధాలమీదా ఎక్కువ దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి. సమాజంలో, కుటుంబ వ్యవస్థలో మనం పటిష్టంగా ఉండాలన్నా కెరియర్​లో ఎదగాలన్నా ఇవే కీలకం. - ప్రభా నరసింహన్, సీఈఓ, కోల్గేట్‌-పామోలివ్‌

డేటింగ్ పేరుతో చీటింగ్- అందమైన యువతుల ఫొటోలతో అమెరికన్‌ యువకులకు ఎర - HYD Police Arrest Online Fraudster

