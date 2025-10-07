ETV Bharat / state

టీటీడీ పరకామణి చోరీ కేసు - పట్టుబడిన రవికుమార్‌ ఆచూకీ ఎక్కడ?

రవికుమార్‌ చేసింది గుమస్తా పని - కానీ ఆస్తులు మాత్రం కోట్లలో ఎలా? గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పరకామణిలో విదేశీ నోట్ల చోరీ, కూటమి ప్రభుత్వ రాకతో వ్యవహారం బట్టబయలు

TTD Parakamani Scam Case Updates
TTD Parakamani Scam Case Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 4:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Where is Parakamani Theft Case Accused Ravikumar : దొంగతనం చేస్తూ ఎవరైనా దొరికితే ఏం చేస్తారు? కేసు నమోదుచేసి, పాత చోరీలనూ విచారించి, అన్నీ రికవరీ చేసి, శిక్ష పడేలా చేస్తారు. కానీ గత జగన్‌ జమానాలో మాత్రం పరిస్థితి దీనికి పూర్తిగా భిన్నం. అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో టీటీడీ పరకామణిలో చోరీ చేస్తూ పట్టుబడిన సీనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ రవికుమార్‌ విషయంలో అధికారులు, పోలీసులు, కీలక నేతలు ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించారు. చోరీతో సంపాదించిన ఆస్తుల్లో కొన్ని టీటీడీ కి విరాళంగా ఇచ్చినట్లు చూపి, దొంగను దాతను చేశారు. కేసును లోక్‌అదాలత్‌లో రాజీ చేసి మమ అనిపించారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ఇదంతా మళ్లీ బయటపడింది. బోను ఎక్కాల్సిన రవికుమార్‌ ఏడాదిగా పత్తాలేకుండా పోయారు.

టీటీడీ పరకామణి చోరీ కేసు - పట్టుబడిన రవికుమార్‌ ఆచూకీ ఎక్కడ? (ETV)

పరకామణిలో చోరీ కేసులో నిందితుడు కోయంబత్తూరు వెంకట రవికుమార్‌ 1990లలో తిరుమలలోని ఓ మఠంలో గుమస్తాగా చేరి, సీనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ కేడర్‌కు ఎదిగారు. ఆ మఠం తరఫున టీటీడీ పరకామణిలో విధులు చేపట్టి మూడు దశాబ్దాలుగా అక్కడే విదేశీ కరెన్సీ నోట్ల లెక్కలు రాసేవారు. ఈ క్రమంలో అదను చూసి డాలర్లను అపహరించడం ప్రారంభించారు. ఏళ్ల తరబడి దోచిన సొమ్ముతో ఆస్తులు కూడబెట్టారు. తిరుపతి, రేణిగుంట, చెన్నై, హైదరాబాద్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో భారీగా స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేశారు. నెలకు 40వేల జీతం పొందే రవికుమార్‌ కోట్ల ఆస్తులు కూడబెట్టి, విలాసవంతమైన కార్లను సైతం కొనుగోలు చేశారు.

వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో రాజీ: రవికుమార్‌ 2023 ఏప్రిల్‌ 29న కొన్ని విదేశీ నోట్లను చోరీ చేయగా, విజిలెన్స్‌ అధికారులు పట్టుకున్నారు. విజిలెన్స్‌ అధికారి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదైంది. మే 30న దీనిపై ఛార్జ్‌షీట్‌ ఫైల్‌ చేశారు. ఈ కేసు నుంచి తనను ఎలాగైనా బయటపడేయాలని, అందుకు తన ఆస్తులను టీటీడీ కి ఇచ్చేస్తానని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, టీటీడీ అధికారులు, పోలీసుల వద్ద నిందితుడు రవికుమార్‌ ప్రతిపాదించారు. దీంతో ఆ ఆస్తులపై నేతలు, అధికారుల కళ్లు పడ్డాయి. అయితే కొన్నింటిని మాత్రం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి గిఫ్ట్‌డీడ్‌గా ఇచ్చేలా చేశారు.

అప్పట్లో వీటి విలువ దాదాపు రూ. 14.43 కోట్లుగా పరిగణించారు. 2023 జూన్‌ 19న నాటి టీటీడీ ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డి అధ్యక్షతన సమావేశమైన ధర్మకర్తల మండలి రవికుమార్‌ అనే దాత టీటీడీ కి విరాళం ఇచ్చారనీ, వాటిని తీసుకుంటున్నామని బోర్డులో తీర్మానించారు. రవికుమార్‌కు చెందిన కొన్ని ఆస్తులనే దేవస్థానానికి ఇవ్వగా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఉన్న ఆస్తులను వైఎస్సార్సీపీ కీలక నేతలు, పోలీసులు వారి బినామీల పేరిట వాటిని రాయించుకున్నారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది.

పత్తాలేకుండా పోయిన నిందితుడు రవికుమార్‌: పరకామణిలో చోరీ కేసు నమోదై మూడు నెలలు కూడా గడవకముందే 2023 సెప్టెంబరు 9న లోక్‌అదాలత్‌లో కేసు రాజీ చేయించారు. గత వైఎస్సార్​సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో కొండపై చక్రం తిప్పిన ఓ పోలీసు అధికారి ఏవీఎస్​వో పై ఒత్తిడి తెచ్చి, ఫిర్యాదు ఉపసంహరించుకునేలా చేశారనే ఆరోపణలున్నాయి. రవికుమార్‌ ఎంతకాలంగా పరకామణిలో ఉన్నారు? అప్పుడేమైనా చోరీలు చేశారా? అప్పటి సీసీ కెమెరాల విజువల్స్‌ ఉన్నాయా? అనేవి పరిశీలించకుండానే కేసును రాజీ చేశారని విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.

పరకామణిలో చోరీ, కేసు నమోదు, లోక్‌ అదాలత్‌లో రాజీ 2023 లో జరిగిపోయాయి. 2024 జూన్‌లో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక పరకామణి వ్యవహారం మళ్లీ బయటకొచ్చింది. దీంతో గత ఏడాది సెప్టెంబరు నుంచి రవికుమార్, కుటుంబసభ్యులతో కలిసి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు. ఈ కేసును మళ్లీ విచారించాలని హైకోర్టు సీఐడీని ఆదేశించిన నేపథ్యంలో సీఐడీ అధికారులు రవికుమార్‌ను బయటకు తీసుకొస్తే వాస్తవాలన్నీ వెలుగులోకి వస్తాయి.


దొంగను దాతగా మార్చిన టీటీడీ - కోట్ల ఆస్తులు కూడబెట్టి అదృశ్యం

టీటీడీ పరకామణిలో దొంగలు పడ్డారు - వీడియోలు విడుదల చేసిన లోకేశ్​

For All Latest Updates

TAGGED:

RAVIKUMAR THEFT IN TTDPARAKAMANI SCAM IN TIRUMALARAVIKUMAR IN PARAKAMANI CASETTD PARAKAMANI SCAM CASE UPDATESPARAKAMANI CASE ACCUSED RAVIKUMAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.