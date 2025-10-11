ETV Bharat / state

ఒక్క ఆలోచన - ఊరంతా ఉపాధి - వాటితో ప్రత్యేక గుర్తింపు

చిత్తూరు జిల్లాలో ఆదర్శ గ్రామాలు - ఒకరికి వచ్చిన ఆలోచనతో ఊరంతటికీ ఉపాధి, వృత్తులను నమ్ముకుని ఆదర్శవంతమైన జీవనాన్ని సాగిస్తున్న ప్రజలు

Special Story on Ideal Villages in Chitoor District
Special Story on Ideal Villages in Chitoor District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story on Ideal Villages in Chitoor District : కొన్ని గ్రామాల పేర్లు చెప్పగానే ఓ ప్రత్యేకత గుర్తుకొస్తుంది. ఉదాహరణకు కాకినాడ కాజా, ఆత్రేయపురం పూతరేకులు, గుంటూరు మిర్చిబజ్జీ, మొదలైనవి. ఆలయాలు, ప్రత్యేక కట్టడాలే కాదు. ఉపాధినిచ్చే వృత్తి సైతం కొన్ని పల్లెలకు ప్రత్యేక పేరును తీసుకొస్తుంది. ఇందులోనూ గతంలో ఒకరికి వచ్చిన ఆలోచన ఊరంతంటికీ ఉపాధి ఇస్తోంది. ఇప్పటికీ సదరు వృత్తి పేరు చెప్పగానే ఆ ఊర్లే గుర్తుకొస్తుండటం విశేషం.

బీడీల తయారీకి ప్రసిద్ధి: బీడీల తయారీ అనగానే చిత్తూరు జిల్లాలోని రొంపిచెర్ల గ్రామమే గుర్తుకొస్తుంది. ఇక్కడ సుమారు వెయ్యి కుటుంబాలు ఇదే వృత్తిని నమ్ముకుని ఆదర్శవంతమైన జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాయి. అత్యధికంగా మహిళలు వీటిని చుడుతూ కుటుంబాలకు అండగా నిలుస్తున్నారు. పలువురు వ్యాపారులు తయారీకి అవసరమైన సరకులు తెచ్చి ఇస్తారు. ఈ విధంగా గ్రామంలో 3000 మందికి పైగా దీన్ని ఉపాధిని ఏర్పరచుకున్నారు. రోజుకు ఒక్కొక్కరు వెయ్యికి పైగా బీడీలు తయారు చేస్తున్నారు. ఇందుకు వ్యాపారులు కమీషన్‌ ఇస్తున్నారు. ఎంతో మంది తమ పిల్లలను దీనిపైనే ఆధారపడి ఉన్నతంగా చదివించారు.

Special Story on Ideal Villages in Chitoor District
బీడీ కార్మికులు (Eenadu)

నలభీమ నిలయం ఆరడిగుంట: ఏ శుభకార్యంలోనైనా ముందుగా ప్రాధాన్యం ఇచ్చేది వంటకాలకే. ఆహార పదార్ధాల రుచి బాగుంటేనే అతిథులు ఆహా అంటూ మెచ్చుకుంటారు. ఇదంతా నలభీముల చేతుల్లోనే ఉంటుందన్న విషయం మనకు తెలిసిందే. అలాంటి నలభీములకు నిలయం పుంగనూరు మండలం ఆరడిగుంట. 120 కుటుంబాలు ఉన్న ఈ పల్లెలో 90 శాతం దీనిపైనే ఆధారపడ్డారు. వంటమాస్టర్లు రాష్ట్రవ్యాప్తంగానే కాకుండా మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోనూ తమదైన గుర్తింపును సంపాదించారు. దాదాపు 100 మంది వంట మాస్టర్లు, 300 మంది సహాయకులు ఉండటం గమనార్హం. గ్రామస్థులంతా శాకాహారులే కావడంతో ఈ రకం వంటల్లో ప్రత్యేకంగా నిలిచారు.

ఒకరి ఆలోచన అందరికి ఆసరా: ఐదు దశాబ్దాల కిందట ఒకరికి వచ్చిన ఆలోచన నేడు ఆ గ్రామం మొత్తానికి ఉపాధిగా మారింది. చౌడేపల్లె మండలం ఖాన్‌సాబ్‌మిట్ట గ్రామమే ఇందుకు నిదర్శనం. 50 ఏళ్ల కిందట బాబుసాబ్‌ ఈ గ్రామానికి చెందిన ఫాతిమాను వివాహం చేసుకొని ఇక్కడే స్థిరపడ్డారు. తను నేర్చుకున్న బిస్కెట్ల తయారీతోనే కుటుంబాన్ని పోషించుకున్నారు. స్థానికులూ ఆసక్తి చూపడంతో అందరికీ ఉపాధిగా మారింది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉన్న దాదాపు 100 కుటుంబాల్లో 75 కుటుంబాల వరకు దీన్నే ఆధారం చేసుకున్నాయి. చిత్తూరుతో పాటు అనంతపురం, కడప, అన్నమయ్య జిల్లాలు, చెన్నై, బెంగళూరు, ముళబాగిల్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో విక్రయిస్తున్నారు.

Special Story on Ideal Villages in Chitoor District
ఒకరి అడుగు అందరికీ ఆదరువు (Eenadu)

ఆ ఊరిలో అందరూ ఉద్యోగులే: చౌడేపల్లె మండలం మారుమూల గ్రామమైన వెంగళపల్లె ఉద్యోగుల ఊరిగా పేరొందింది. రాజారావు అనే వ్యక్తి సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం సాధించి బెంగళూరులో స్థిరపడ్డారు. ఈయన స్ఫూర్తిగా మరికొంతమంది కొలువుల సాధనకు శ్రమించారు. ఊరిలో 64 కుటుంబాలు ఉండగా, అందులో 54 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వీరిలో 38 మంది సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లుగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. విదేశాల్లో ఇద్దరు స్థిరపడగా, దంత వైద్యులుగా ఇద్దరు, ఉపాధ్యాయులుగా మరో నలుగురు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. వీరంతా కలిసి పాఠశాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడం విశేషం.

Special Story on Ideal Villages in Chitoor District
ఆ ఊరిలో ఇంటికో ఉద్యోగం (Eenadu)

ఆ ఊరంతా కళాకారులే - దశాబ్దాలుగా కళనే నమ్ముకుని జీవనం

ఆ ఊళ్లో పిలిస్తే పలికే దేవుళ్లు- ఒక్కరు కాదు వంద మంది రావడం పక్కా

For All Latest Updates

TAGGED:

ROMPICHERLAPEOPLE ARE PROFESSIONALSఊరు ఊరంతా ఒకే బాటలో ముందుకుPROFESSIONALS IN CHITTOOR DISTRICTIDEAL VILLAGES IN CHITOOR DISTRICTIDEAL VILLAGES IN CHITOOR DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.