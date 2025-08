ETV Bharat / state

శనివారం ఫొటో పెడితే - సోమవారం ఖాతాల్లోకి డబ్బులు : రూ.5 లక్షలు ఇలా ఇస్తారు - TELANGANA INDIRAMMA HOUSING SCHEME

Indiramma Housing Scheme Latest News ( ETV Bharat )

Published : August 2, 2025 at 10:17 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 10:23 AM IST

Indiramma Housing Scheme Latest News : రాష్ట్రప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల్లో భాగంగా పైలట్​ ప్రాజెక్టు కింద మండలానికి ఒక గ్రామాన్ని ఎంపిక చేసి, అర్హులందరికీ ఇళ్లు మంజూరు చేశారు. తొలి విడతలో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి 3500 చొప్పున ఇళ్లను కేటాయించారు. అనర్హులు, అవకతవకలకు తావు లేకుండా ఉండాలని ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇళ్లు మంజూరైన లబ్ధిదారుడికి రూ.5 లక్షలు నాలుగు విడతల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తుంది. శనివారం నాటికి యాప్​లో అప్​లోడ్​ చేస్తే, సోమవారం రోజున నిధులను బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. నిధుల విడుదల దశలను గృహ నిర్మాణ శాఖ చౌటుప్పల్​ ఏఈ రజియొద్దీన్ ఈ మేరకు​ వెల్లడించారు. ఇందిరమ్మ ఇంటి యాప్​లో వివరాలు నమోదు : లబ్ధిదారుడు ఇల్లు నిర్మించే స్థలంలో ముగ్గు పోయగానే కొలతలు వేసి ప్రభుత్వం రూపొందించిన ప్రత్యేక ఇందిరమ్మ ఇంటి యాప్ ​(TGHCL)లో ఫొటో తీసి అక్షాంశ, రేఖాంశాలతో జియో ట్యాగింగ్​ ఇస్తారు. వారు సూచించిన స్థలంలోనే 400 చదరపు అడుగులకు తక్కువ కాకుండా, 600 చదరపు అడుగులకు ఎక్కువగా మించకుండా ఇంటిని లబ్దిదారుడు నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ 600 చదరపు అడుగులు దాటితే డబ్బులు పడే అవకాశం ఉండదు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి అవినీతి జరగకుండా సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ ఇంటి నిర్మాణాలను చేస్తోంది. దశల వారీగా ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు డబ్బుల చెల్లింపులు : 1వ దశ : ఇందిరమ్మ ఇంటి బేస్​మెంట్​ నిర్మాణం పూర్తి చేసిన వెంటనే పురపాలిక స్థాయిలో వార్డు అధికారి, గ్రామంలో అయితే గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో కార్యదర్శి స్వయంగా వచ్చి పరిశీలిస్తారు.

ఇంటి ఫొటో తీసి యాప్​లో నమోదు చేస్తారు.

అది మండల హౌజింగ్​ ఏఈకి వెళ్తుంది.

వారు స్వయంగా పరిశీలించి, ఫొటో తీసుకుని డీఈ లాగిన్​కు పంపిస్తారు.

ఇలా పరిశీలించాక గృహ నిర్మాణ శాఖ పీడీకి సిఫార్సు చేస్తారు.

అక్కడి నుంచి కలెక్టర్​ లాగిన్​కు అది వెళ్తుంది.

వారు నిర్ధారించుకున్నాక రూ.లక్ష నిధులు లబ్ధిదారు బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతాయి.

