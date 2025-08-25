ETV Bharat / state

రేషన్​కార్డుదారులకు గుడ్​న్యూస్​ - రాబోయే రోజుల్లో గోధుమలు! - WHEAT DISTRIBUTION IN RATION SHOPS

ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఇంటింటికీ స్మార్ట్ రేషన్‌ కార్డుల పంపిణీ - విజయవాడ వరలక్ష్మీనగర్‌లో కార్డులు పంపిణీ చేసిన మంత్రి నాదెండ్ల

SMART RATION CARDS DISTRIBUTION IN AP
SMART RATION CARDS DISTRIBUTION IN AP (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 5:43 PM IST

Wheat Distribution in Ration Shops: పేదలకు ఇచ్చే చౌకబియ్యం దుర్వినియోగం కాకుండా ప్రభుత్వం పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటోందని, సాంకేతికతను వినియోగించి దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకట్ట వేసేలా స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను జారీ చేస్తున్నట్లు పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. పేదలకు స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులో క్యూఆర్ కోడ్ పొందుపరిచామని, రేషన్ తీసుకున్న వెంటనే సమాచారం కేంద్ర, జిల్లా కార్యాలయాల్లోని డాష్ బోర్డుకు చేరుతుందన్నారు.

నేటి నుంచి స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ ప్రారంభించామన్న మంత్రి, ఇవాళ 9 జిల్లాల్లో సచివాలయ సిబ్బంది ఇంటింటికీ వచ్చి రేషన్ కార్డులు పంపిణీ చేస్తారన్నారు. ఇంటింటికీ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీని మంత్రి నాదెండ్ల ప్రారంభించారు. విజయవాడ వరలక్ష్మీనగర్​లో ఇంటింటికీ వెళ్లి పేదలకు స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు అందించారు. పౌరసరఫరాల శాఖ కమిషనర్ సౌరబ్ గౌర్, ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీషా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

రేషన్ దుకాణాల్లో గోధుమలు పంపిణీ చేస్తాం: మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ (ETV)

రేషన్ దుకాణాల ద్వారా గోధుమలు కూడా: సెప్టెంబర్ 15 కల్లా 1.46 కోట్ల కుటుంబాలకు స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు అందిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. కొత్తగా రేషన్ కార్డులు పొందిన వారు, అడ్రస్ మార్పు చేసుకున్నవారికి స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులిస్తామని స్పష్టం చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో రేషన్ దుకాణాల ద్వారా గోధుమలు కూడా అందజేస్తామన్నారు. రేషన్ డీలర్ వద్ద ఉన్న 'ఈ పోస్' యంత్రాలను ఆధునీకరిస్తున్నామన్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 29 వేల 797 రేషన్ దుకాణాలు ఉన్నాయని, ప్రజల అవసరాల దృష్ట్యా రేషన్ దుకాణాలు పెంచాలని సీఎం ఆదేశించారన్నారు.

అధ్యయనం చేసి అవసరమైన ప్రాంతాల్లో సబ్ డిపోలు ఏర్పాటు చేసేలా కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. రేషన్ డీలర్లు సరుకుల పంపిణీలో అలసత్వం ప్రదర్శించవద్దని తెలిపారు. ప్రభుత్వం అందించే సరుకులు అసలైన లబ్ధిదారులకు అందాలన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం సరికొత్త ఆలోచనలకు శ్రీకారం చుడుతోందని వ్యాఖ్యానించారు.

4 విడతల్లో స్మార్ట్ రైస్ కార్డుల పంపిణీ: కాగా రేషన్ బియ్యం పక్కదారి పట్టకుండా నివారించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన స్మార్ట్ రైస్ కార్డుల పంపిణీ నేటి నుంచి ప్రారంభమైంది. వచ్చే నెల 15వ తేదీ వరకు 4 విడతల్లో స్మార్ట్ రైస్ కార్డుల పంపిణీ చేయనున్నారు. అందులో భాగంగా సోమవారం 9 జిల్లాల్లో స్మార్ట్ రైస్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. ఇవాళ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, తిరుపతి, నెల్లూరు, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో స్మార్ట్ రైస్ కార్డుల పంపిణీ జరిగింది.

స్మార్ట్ కార్డుతో ఉపయోగాలు: ఆయా జిల్లాల్లో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అనంతరం సచివాలయ సిబ్బంది కార్డుదారుల ఇంటింటికి వెళ్లి రేషన్​ కార్డులను అందచేస్తున్నారు. స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తోంది. కొత్తగా రేషన్ కార్డులకు అప్లై చేసుకున్న 6.70 లక్షల మందికీ, చిరునామా మార్పు చేసుకున్న వారికీ జారీ చేయనున్నారు. క్యూఆర్ కోడ్ సహా పలు సాంకేతిక అంశాలతో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు తయారు చేశారు. స్మార్ట్ రైస్ కార్డుతో బయోమెట్రిక్ అవ్వకపోయినా, ఐరీష్ గుర్తింపుతో సరుకులు పంపిణీ చేసే ఏర్పాట్లు చేశారు.

స్మార్ట్ రేషన్​ కార్డుల పంపిణీ - 9 జిల్లాలో ప్రారంభం

