ETV Bharat / state

వాట్సాప్ గ్రూప్ పేరు మారిందా - అయితే హ్యాక్​ అయ్యిందంటున్న నిపుణులు - CYBER FRAUD WITH APK FILES NTR DIST

‘ఏపీకే’ అనే పేరుతో ఫైల్‌ వస్తే క్లిక్‌ చేయకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్న నిపుణులు - ఫిర్యాదులపై సైబర్‌ క్రైం పోర్టల్‌ 1930కు సంప్రదించాలని విజ్ఞప్తి

Whatsapp Group Name Changed in NTR District
Whatsapp Group Name Changed in NTR District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 2:23 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 2:30 PM IST

3 Min Read

Whatsapp Group Name Changed in NTR District: ఆండ్రాయిడ్‌ ఫోన్‌ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ వాట్సాప్‌ వాడుతుంటారు. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, పూర్వ విద్యార్థులు, కార్యాలయాలు వంటి రకరకాల గ్రూపులు నేడు ఉంటున్నాయి. చాలా మంది పదుల సంఖ్యల గ్రూపుల్లో సభ్యులుగా ఉంటున్నారు. అయితే ఇటీవల ఆయా గ్రూప్‌ పేర్లు ఒక్కసారిగా మారిపోతున్నాయి. ఎవరూ మార్చకుండానే ‘స్టేట్‌ బ్యాంకు ఆఫ్‌ ఇండియా’గా మారిపోతోంది. ఇలా అయ్యిందంటే మీ గ్రూప్‌ హ్యాక్‌ అయినట్లేనని గమనించాలంటున్నారు నిపుణులు.

లింక్‌ వచ్చిందని అప్రమత్తం: యోగక్షేమాలు తెలుసుకునేందుకు, వివిధ వేడుకల సమాచారం ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం, శుభాకాంక్షలు తెలుపుకొనేందుకు బంధువులంతా కలిసి ఒక వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇటీవల అకస్మాత్తుగా గ్రూప్‌ పేరు ‘యోనో ఎస్‌బీఐ’ లోగోతో ‘స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా’గా మారిపోయింది. అందులోని ఒక సభ్యుడి పేరుతో యోనో ఎస్‌బీఐ పాన్‌ అప్‌డేట్‌ ఏపీకే పేరుతో ఒక లింక్‌ వచ్చింది. వెంటనే ఒక సభ్యుడు అప్రమత్తం అయ్యారు. అది వైరస్‌ ఫైల్‌ అని, ఎవరూ క్లిక్‌ చేయవద్దని హెచ్చరించారు. దాన్ని ఎవరూ క్లిక్‌ చేయకపోవటంతో సైబర్‌ నేరగాళ్ల బారిన పడకుండా తప్పించుకున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే: గ్రూప్‌లోని ఒక సభ్యుడు తనకు వచ్చిన ఒక లింక్‌ను క్లిక్‌ చేశారు. అది వైరస్‌ ఫైల్‌ కావడంతో అతని చరవాణి హ్యాక్‌ అయింది. హ్యాక్‌ చేసిన సైబర్‌ నేరగాళ్లు యోనో ఎస్‌బీఐ పాన్‌ అప్‌డేట్‌ పేరుతో వైరస్‌ ఏపీకే ఫైల్‌ను తయారు చేసి ఆ గ్రూప్‌ సభ్యుడి చరవాణిలో ఉన్న కాంటాక్ట్‌ నంబర్లన్నింటికీ వారే పంపించేశారు. అంతేకాదు అతను ఉన్న ఇతర వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌లన్నింటిలో అతని పేరుతోనే యోనో ఎస్‌బీఐ పాన్‌ అప్‌డేట్‌ ఏపీకే వైరస్‌ ఫైల్‌ వెళ్లిపోయింది.

అప్రమత్తతే మేలు: వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌లో ఉన్న వారంతా ఇలాంటి సంఘటనల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్నారు ఎన్టీఆర్ జిల్లా సైబర్‌ క్రైం సీఐ గుణరాం. గ్రూప్‌లోని సభ్యుల పేరుతో ఏపీకే ఫైల్‌ వచ్చినప్పటికీ దాన్ని క్లిక్‌ చేయవద్దు. ఒకవేళ ఎవరైనా తెలియక క్లిక్‌ చేస్తే క్షణాల వ్యవధిలో దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు.

  • వెంటనే సదరు వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి.
  • చరవాణిని ఫార్మాట్‌ చేయాలి.
  • కంప్యూటర్‌, లాప్‌టాప్‌లో మీ బ్యాంకుకు సంబంధించిన ఆన్‌లైన్‌ బ్యాంకింగ్‌కు వెళ్లి మీ ఖాతా పాస్‌వర్డ్‌లు మార్చేసుకోవాలి.
  • ఖాతాల నుంచి డబ్బులు పోతే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే సైబర్‌ క్రైం పోర్టల్‌ 1930 కు ఫిర్యాదు చేయండి.
  • గంట వ్యవధిలో ఫిర్యాదు చేసినట్లయితే పోయిన డబ్బును వెనక్కి తీసుకువచ్చేందుకు వీలయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
  • బ్యాంకింగ్‌కు లింక్‌ అయిన చరవాణి నంబరుకు వాట్సాప్‌ లేకుండా చూసుకోండి. బ్యాంకింగ్‌ లావాదేవీల సిమ్‌ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక చరవాణి పెట్టుకోండి.
  • వేరే నంబరుకు వాట్సాప్‌ ఉండి, అదే చరవాణిలో మీ బ్యాంకింగ్‌ లావాదేవీల సిమ్‌ ఉంచవద్దు. అలా చేసినా హ్యాకింగ్‌కు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

క్లిక్‌తో ఖాతా ఖాళీ: వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌లో ఉన్న వారు తమ గ్రూప్‌లోని సభ్యుడి పేరుతో వచ్చిన ఆ ఫైల్‌ను తెలియక క్లిక్‌ చేస్తే వెంటనే వారి చరవాణి కూడా హ్యాక్‌ అవుతుంది. ఆ తర్వాత సెల్​ఫోన్​లో ఉన్న బ్యాంకింగ్‌ ఖాతాలు, యూపీఐ ఖాతాలు, పాస్‌వర్డ్‌లు ఇతరత్రా సమస్త సమాచారం సైబర్‌ నేరగాళ్లకు చేరిపోతుంది. వాటిని ఉపయోగించి మీ ఖాతాలను నిమిషాల్లో ఖాళీ చేసేస్తారు.

రోజుకో ముసుగులో సైబర్ వల - లింక్స్​పై క్లిక్ చేశారో అంతే ! - APK File Phone Hacking Cyber Fraud

ఫోన్​లో యాప్స్ ఇన్‌స్టాల్ కావట్లేదా?.. ఇలా చేస్తే సెట్!

Whatsapp Group Name Changed in NTR District: ఆండ్రాయిడ్‌ ఫోన్‌ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ వాట్సాప్‌ వాడుతుంటారు. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, పూర్వ విద్యార్థులు, కార్యాలయాలు వంటి రకరకాల గ్రూపులు నేడు ఉంటున్నాయి. చాలా మంది పదుల సంఖ్యల గ్రూపుల్లో సభ్యులుగా ఉంటున్నారు. అయితే ఇటీవల ఆయా గ్రూప్‌ పేర్లు ఒక్కసారిగా మారిపోతున్నాయి. ఎవరూ మార్చకుండానే ‘స్టేట్‌ బ్యాంకు ఆఫ్‌ ఇండియా’గా మారిపోతోంది. ఇలా అయ్యిందంటే మీ గ్రూప్‌ హ్యాక్‌ అయినట్లేనని గమనించాలంటున్నారు నిపుణులు.

లింక్‌ వచ్చిందని అప్రమత్తం: యోగక్షేమాలు తెలుసుకునేందుకు, వివిధ వేడుకల సమాచారం ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం, శుభాకాంక్షలు తెలుపుకొనేందుకు బంధువులంతా కలిసి ఒక వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇటీవల అకస్మాత్తుగా గ్రూప్‌ పేరు ‘యోనో ఎస్‌బీఐ’ లోగోతో ‘స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా’గా మారిపోయింది. అందులోని ఒక సభ్యుడి పేరుతో యోనో ఎస్‌బీఐ పాన్‌ అప్‌డేట్‌ ఏపీకే పేరుతో ఒక లింక్‌ వచ్చింది. వెంటనే ఒక సభ్యుడు అప్రమత్తం అయ్యారు. అది వైరస్‌ ఫైల్‌ అని, ఎవరూ క్లిక్‌ చేయవద్దని హెచ్చరించారు. దాన్ని ఎవరూ క్లిక్‌ చేయకపోవటంతో సైబర్‌ నేరగాళ్ల బారిన పడకుండా తప్పించుకున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే: గ్రూప్‌లోని ఒక సభ్యుడు తనకు వచ్చిన ఒక లింక్‌ను క్లిక్‌ చేశారు. అది వైరస్‌ ఫైల్‌ కావడంతో అతని చరవాణి హ్యాక్‌ అయింది. హ్యాక్‌ చేసిన సైబర్‌ నేరగాళ్లు యోనో ఎస్‌బీఐ పాన్‌ అప్‌డేట్‌ పేరుతో వైరస్‌ ఏపీకే ఫైల్‌ను తయారు చేసి ఆ గ్రూప్‌ సభ్యుడి చరవాణిలో ఉన్న కాంటాక్ట్‌ నంబర్లన్నింటికీ వారే పంపించేశారు. అంతేకాదు అతను ఉన్న ఇతర వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌లన్నింటిలో అతని పేరుతోనే యోనో ఎస్‌బీఐ పాన్‌ అప్‌డేట్‌ ఏపీకే వైరస్‌ ఫైల్‌ వెళ్లిపోయింది.

అప్రమత్తతే మేలు: వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌లో ఉన్న వారంతా ఇలాంటి సంఘటనల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్నారు ఎన్టీఆర్ జిల్లా సైబర్‌ క్రైం సీఐ గుణరాం. గ్రూప్‌లోని సభ్యుల పేరుతో ఏపీకే ఫైల్‌ వచ్చినప్పటికీ దాన్ని క్లిక్‌ చేయవద్దు. ఒకవేళ ఎవరైనా తెలియక క్లిక్‌ చేస్తే క్షణాల వ్యవధిలో దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు.

  • వెంటనే సదరు వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి.
  • చరవాణిని ఫార్మాట్‌ చేయాలి.
  • కంప్యూటర్‌, లాప్‌టాప్‌లో మీ బ్యాంకుకు సంబంధించిన ఆన్‌లైన్‌ బ్యాంకింగ్‌కు వెళ్లి మీ ఖాతా పాస్‌వర్డ్‌లు మార్చేసుకోవాలి.
  • ఖాతాల నుంచి డబ్బులు పోతే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే సైబర్‌ క్రైం పోర్టల్‌ 1930 కు ఫిర్యాదు చేయండి.
  • గంట వ్యవధిలో ఫిర్యాదు చేసినట్లయితే పోయిన డబ్బును వెనక్కి తీసుకువచ్చేందుకు వీలయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
  • బ్యాంకింగ్‌కు లింక్‌ అయిన చరవాణి నంబరుకు వాట్సాప్‌ లేకుండా చూసుకోండి. బ్యాంకింగ్‌ లావాదేవీల సిమ్‌ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక చరవాణి పెట్టుకోండి.
  • వేరే నంబరుకు వాట్సాప్‌ ఉండి, అదే చరవాణిలో మీ బ్యాంకింగ్‌ లావాదేవీల సిమ్‌ ఉంచవద్దు. అలా చేసినా హ్యాకింగ్‌కు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

క్లిక్‌తో ఖాతా ఖాళీ: వాట్సాప్‌ గ్రూప్‌లో ఉన్న వారు తమ గ్రూప్‌లోని సభ్యుడి పేరుతో వచ్చిన ఆ ఫైల్‌ను తెలియక క్లిక్‌ చేస్తే వెంటనే వారి చరవాణి కూడా హ్యాక్‌ అవుతుంది. ఆ తర్వాత సెల్​ఫోన్​లో ఉన్న బ్యాంకింగ్‌ ఖాతాలు, యూపీఐ ఖాతాలు, పాస్‌వర్డ్‌లు ఇతరత్రా సమస్త సమాచారం సైబర్‌ నేరగాళ్లకు చేరిపోతుంది. వాటిని ఉపయోగించి మీ ఖాతాలను నిమిషాల్లో ఖాళీ చేసేస్తారు.

రోజుకో ముసుగులో సైబర్ వల - లింక్స్​పై క్లిక్ చేశారో అంతే ! - APK File Phone Hacking Cyber Fraud

ఫోన్​లో యాప్స్ ఇన్‌స్టాల్ కావట్లేదా?.. ఇలా చేస్తే సెట్!

Last Updated : August 11, 2025 at 2:30 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CYBER FRAUD WITH APK FILES NTR DISTCYBER FRAUD WITH APK FILESAPK FILES FRAUD IN WHATSAPP MESSAGEWHATSAPP GROUP NAME CHANGED APCYBER FRAUD WITH APK FILES NTR DIST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

రక్షాబంధన్ రోజు సోదరికి ఇవ్వకూడని గిఫ్ట్స్ ఏవి? ఏ బహుమతులు ఇస్తే శుభం?

భారత్‌తో ఎలాంటి వాణిజ్య చర్చలు ఉండవు: డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌

‘డిజి లక్ష్మి’ కార్యక్రమం - డిగ్రీ చదివిన మహిళలకు ఉపాధి

మతం దాచి పెళ్లి చేసుకుంటే ఇకపై చెల్లదు- 10ఏళ్ల జైలు శిక్ష- ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.