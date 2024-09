ETV Bharat / state

మీరు తినే విధానం మీ గురించి మొత్తం చెప్పేస్తుందట! - ఓసారి మీరూ చెక్​ చేసుకోండి - way you eat reveal your personality

By ETV Bharat Health Team Published : 38 minutes ago | Updated : 5 minutes ago

Personality Based on Your Eat ( ETV Bharat )

Eat Reveals Our Personality in Telugu : మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లారా? ఒకవేళ వెళితే మీతోటి సీనియర్స్​, నీ ప్రెండ్స్​, పరిచయస్తులు మీకు ఒక మాట చెప్పే ఉంటారే. అదే ఒరేయ్​ ఇంటర్వ్యూ హాల్​లోకి వెళ్లినప్పుడు నువ్వు కూర్చునే విధానం, హావభావాలనూ వారు నిరంతరం గమనిస్తూనే ఉంటారు జాగ్రత్త రా బాబు. ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్లు నీ మాటల్నే కాదు, ముఖ కవళికలను కూడా చూస్తారు. చూసుకో మరి. అంటూ హెచ్చరించి పంపుతారు. ఎందుకంటే ముఖ కవళికలు కూడా మన గురించి బోలెడన్ని విషయాలను చెప్పేస్తాయి మరి. స్నేహితులతో ఉన్నప్పుడు కూడా మీ గురించి ఏమైనా అంటే వెంటనే మీ ముఖ కవళికలు మారిపోతాయి. ఠక్కున నీ స్నేహితుడు ఏరా, నీ ఫేస్​ మారిపోయిందని అంటారు. నా భావాలు తనకు ఎలా తెలిసిపోయాయని అనుకుంటారు. ఒక్క ముఖ కవళికలు మాత్రమే కాదండోయ్​, మీరు తినే తీరు సైతం మీ వ్యక్తిత్వాన్ని బయటపెడుతుందనే విషయం మీకు తెలుసా? అదేలా అంటారా? తినే తిండి విధానాల్లోనూ రకాలు :​ తినే విధానంలోనూ చాలా రకాలు ఉన్నాయట. ఒక్కో ముద్దనీ ఆస్వాదిస్తూ నెమ్మదిగా తినడం, వేగంగా తినేయడం, అన్నం మధ్యలోనే ఉండాలనే వారు, ఇది తినను, అది తినను అని వంకలు పెట్టేవాళ్లు, ప్లేట్​ చుట్టూ మెతుకులు పడేసేవాళ్లు, శబ్దం చేస్తూ తినేవాళ్లు ఇలా చాలా రకాలే ఉన్నాయట. ఇలా తినే రకాన్ని బట్టి ఆ వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాన్ని చెప్పొయొచ్చట.

