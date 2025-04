ETV Bharat / state

భూమిలో ప్రధాన పోషకాల పరిమాణాల్లో మార్పులు - ఈ పరీక్షల ద్వారా గుర్తింపు - SOIL TESTS

What Tests can Used to Determine Content of Soil: పొలంలో ఆరోగ్యకరమైన పంట పండాలంటే నేల ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. భూమిలో ప్రధాన పోషకాలైన నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్‌ పరిమాణాల్లో మార్పులను భూసార పరీక్షల ద్వారా గుర్తించవచ్చు. సూక్ష్మపోషకాల లోపాలను తెలుసుకోవడంతోపాటు భూమిలో ఏ పోషకాలు క్షీణించి ఏమి లోపించాయనే అంశాలు భూసార పరీక్షల ద్వారా తెలుస్తాయి. సేంద్రీయ కర్బనం తగ్గితే పచ్చిరొట్ట పంటలను సాగు చేసి నష్టాలను నివారించుకోవచ్చు. ఇంతటి కీలకమైన సమాచారం తెలిపే భూసార పరీక్షలు వైకాపా పాలనలో అటకెక్కాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వ్యవసాయానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చి రాబోయే ఖరీఫ్‌ సీజన్‌కు జిల్లాల వారీగా లక్ష్యాలు నిర్దేశించింది.

ఖరీఫ్‌ ముందే తెలుసుకొనే అవకాశం: వేసవికాలంలో వ్యవసాయశాఖ ప్రత్యేక కార్యక్రమంగా చేపట్టి ఖరీఫ్‌ సీజన్‌ మొదలయ్యే సమయానికి రైతులకు ఫలితాలు అందించేలా ప్రణాళిక రూపొందించింది. రబీ సీజన్‌ పంటలు సింహభాగం పూర్తికావడంతో పొలాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. దీంతో భూసార పరీక్షలు చేయించడానికి ఖరీఫ్‌ పంట వేసే ముందే తెలుసుకొనే అవకాశం లక్ష్యం మేరకు పరీక్షలు చేసేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికఅనువైన సమయవిుది. మట్టి నమూనాలు సేకరణ, తరలింపు, పరీక్షించడం, ఫలితాలను రైతులకు చేర్చడానికి కార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధమైంది.

ఆ జిల్లాల్లో ఈ సమస్య తీవ్రం: బాపట్ల, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లో వాణిజ్య పంటల సాగుతో రసాయనిక ఎరువులు వాడకం ఇటీవల గణనీయంగా పెరిగింది. దీనివల్ల భూమి భౌతికస్థితిలో అనేక మార్పులు వస్తున్నాయి. నేలలో సేంద్రియ కర్బనం తగ్గిపోవడంతో గుల్లబారే లక్షణాన్ని క్రమంగా కోల్పోయి గట్టి పడుతోంది. డెల్టాలో మాగాణి భూముల్లో ఇటీవల కాలంలో ఈ సమస్య తీవ్రమైంది.