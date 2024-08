ETV Bharat / state

ఆ 'జానపదం' గొల్లుమన్నది- అంతరించిపోతున్న సంప్రదాయ కళల ఉనికి - Endangered Folk Arts

What Should be Done to Safeguard Folklore : సాంస్కృతిక సంపదగా దేశ గౌరవాన్ని నిలబెట్టిన జానపద కళలు నేడు అంతరించిపోయే దశకు చేరుకున్నాయి. ప్రపంచం ఆధునిక రూపు సంతరించుంటూ ఉండడం, పాతతరం కళాకారుల మరణం, కొత్త తరానికి వీటిపై అనాసక్తి. వెరసి జానపదళ కళల ఉనికి ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. గురువారం ప్రపంచ జానపద దినోత్సవం సందర్భంగా వీటి విశిష్ఠత సహా కాపాడేందుకు ప్రభుత్వాలు, పౌర సమాజం తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అవలోకనం చేసుకుందాం.

కాలక్షేపం కావాలంటే నచ్చిన సినిమాను ఇంట్లోనే ఓటీటీలో చూసుకోవడం లేదంటే స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో వీడియోలు, ఆటలతో గడపడం. ఆధునిక తరానికి కాలక్షేపం అంటే ఇవే. కాని సాంకేతికత అందుబాటులో లేని పాతకాలంలో సమయం గడవాలంటే కళా రూపాలే ఏకైక మార్గం. నాటకాలు, తోలు బొమ్మలాటలు, ఏకపాత్రాభినయాలు, హరికథలు. ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళితే పాతతరానికి బోలెడు కళా రూపాలు అందుబాటులో ఉండేవి. ఇందులో జానపద కళలది ప్రత్యేక స్థానం. ఒక సమూహంగా జీవించే వారి ఆటపాటలే జానపదం. సంగీతం, నృత్యం, అభినయంతో కూడిన అనేక కళారూపాలు జానపదాల సొంతం. కోలాటం, తప్పెటగుళ్లు, చెక్క భజన, పులి వేషాలు, హరిదాసు, పిట్టల దొరల ప్రదర్శనలు, సంప్రదాయ యుద్ధ కళలైన కర్రసాము, కత్తిసాము ఒకటేమిటి అనేక కళలతో జానపదం ఒకప్పుడు తరగని వైభవంతో అలరారింది. జాతి కళా, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని ఘనంగా చాటింది. ప్రస్తుతం ఇవి అంతరించిపోయే దశకు చేరుకోగా, వీటి విశిష్ఠతను గుర్తుచేసుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు 22ను ప్రపంచ జానపద దినోత్సవంగా నిర్వహించుకుంటున్నారు.



గ్రామీణులు, గిరిజనులు కాయకష్టం తర్వాత సేద తీరడానికి, విజ్ఞానం, వినోదాన్ని ఆస్వాదించడానికి ఆవిర్భవించిన సహజ కళలే జానపదాలు. ఒక సంస్కృతి లేదా సమాజం సంప్రదాయ నమ్మకాలు, కథలు, ఆచారాలను వచ్చే తరానికి తెలపడం కూడా జానపదమే. తద్వారా ఇవి ఒక తరం నుంచి మరో తరానికి తెలియజేయడానికి మార్గదర్శకం అవుతాయి. జానపదం అంటే ఆంగ్లంలో ఫోక్‌ అని అర్థం. విలియం జాన్‌ థామ్స్‌ అనే భాషా శాస్త్రవేత్త 1846 ఆగస్టు 22న లండన్‌ పత్రికలో అథీనియం అనే వ్యాసాన్ని ప్రచురించారు. దీనిలో ఫోక్‌ అనే పదాన్ని మొదటిసారిగా ప్రస్తావించారు. దానికి గుర్తుగా అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏటా ఆగస్టు 22ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలు కథలు, కళారూపాల సంస్కృతి, ప్రాముఖ్యతను తెలిపే విధంగా జానపద దినోత్సవంగా నిర్వహించుకుంటారు.



భారతదేశంలో జానపద కళల గొప్పదనం గురించి చెప్పుకోవాలంటే యక్షగానం ఒకప్పుడు దక్షిణ భారతదేశంలో గొప్ప వైభవాన్ని అనుభవించింది. తెలుగునాట తోలుబొమ్మలాట, కొయ్యబొమ్మలాట, బుట్టబొమ్మలతో కూడిన బొమ్మలాట మరో ప్రాచీన కళారూపం. ఇందులో కేతిగాడు, బంగారక్క వంటి హాస్యపాత్రలు సుదీర్ఘకాలం ప్రజలను అలరించాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో పలు కళారూపాలు ఇప్పటికీ ప్రజలకు వినోద సాధనాలుగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ భామాకలాపాన్నితూర్పు భాగవతంగా వ్యవహరిస్తారు. తప్పెటగుళ్లు ఈ ప్రాంతంలో మరో ప్రధాన జానపద కళారూపం. జముకుల పాట కళింగాంధ్రకే ప్రత్యేకం. సంక్రాంతి రోజుల్లో దాసర్లు తంబూర, అందెలు, చిడతలు ఉపయోగించి బొబ్బిలి యుద్ధం, బాల నాగమ్మ వంటి కథలను గానం చేస్తారు.