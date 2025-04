ETV Bharat / state

యాప్స్ ఇన్​స్టాల్​ చేశాక గుడ్డిగా 'అలౌ' చేసేస్తున్నారా? - మీ డేటా మీరే అంగట్లో పెట్టినట్లే! - HOW TO SAFELY INSTALL AN APP

How to Safely Install an App ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : April 16, 2025 at 7:07 PM IST 3 Min Read