మీరు లిఫ్ట్​లో ఇరుక్కుపోయారా? - అయితే ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి! - PRECAUTIONS IN LIFT ACCIDENTS

How to React in Case of an Lift Accident : రాష్ట్రంలో నేడు రెండు లిఫ్ట్‌ ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. హైదరాబాద్‌లోని ఓ అపార్ట్‌మెంట్‌ లిఫ్ట్‌లో ఆరేళ్ల బాలుడు ఇరుక్కుపోయాడు. ప్రస్తుతం బాలుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మరో ఘటనలో వరంగల‌్‌లోని గ్రాండ్‌ గాయత్రి హోటల్‌లో ఓ వ్యక్తి లిఫ్ట్​లో ఇరుక్కుపోయాడు. వైద్యులు బాధితుడికి ఎలాంటి ప్రాణపాయం లేదని తెలిపారు. మనం లిఫ్ట్​లో ఉన్నప్పుడు ప్రమాదం జరిగితే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వారికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి : ప్రస్తుత కాలంలో మనం ఎక్కడికి వెళ్లినా లిఫ్ట్ వినియోగిస్తుంటాం. పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్, రైల్వే స్టేషన్లు, మెట్రో స్టేషన్లు, సినిమా థియేటర్లలో ఇలా అన్నింటిలో లిఫ్ట్​లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అపార్ట్​మెంట్లలో పై అంతస్థులకు వెళ్లడానికి ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా లిఫ్ట్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు. కానీ అనుకోని కారణాల రీత్యా అవి మొరాయించినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియక అందరూ సతమతమవుతుంటారు.

లిఫ్ట్​ తలుపులు ఓపెన్ కాకముందే కొంతమంది వాటిని బలవంతంగా తెరవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. కానీ అలా చేస్తే ఫలితం ఉండదు. ఆటోమేటిక్ లిఫ్ట్‌లో తలుపులు తెరుచునే వరకూ వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లిఫ్ట్​ దిగేటప్ఫుడు ముందుగా వృద్ధులు, పిల్లలు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఎవర్నీ కూడా ఉద్ధేశపూర్వకంగా నెట్టివేయకూడదు.

లిఫ్ట్‌లో వెలుతురు కోసం ఉండే లైట్స్ గురించి తెలియకుండా ఆన్, ఆఫ్ చేయకూడదు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే లిఫ్ట్​ స్టాప్ బటన్‌ను నొక్కాలి. లిఫ్ట్​ సడెన్‌గా ఆగిపోతే ఎలాంటి కంగారు, టెన్షన్ పడకూడదు. వార్నింగ్ అలారం బటన్ నొక్కితే క్షణాల్లో బయటి నుంచి సహాయం అందుతుంది. బలవంతంగా లిప్ట్​ తలుపులు తెరవడానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రయత్నించకూడదు.

సెన్సర్ పనిచేయకపోతే ప్రమాదాలు తప్పవు : అలాగే క్లోజ్​ అవుతున్న లిఫ్ట్​ తలుపులను చేతులతో ఆపడానికి ట్రై చేయకూడదు. ఒక్కోసారి లిఫ్ట్ సెన్సర్ పనిచేయకపోతే చేతులు తలుపుల మధ్య ఇరుక్కుపోయి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సాయం పొందడానికి ఫోన్ ద్వారా ఇరుక్కుపోయిన విషయం తెలియజేయాలి. లిఫ్ట్‌లో ఉన్నప్పుడు ఊహించని పరిస్థితులు ఎదురైతే ఎలా బయటపడాలో మీకు తెలుసుండాలి. మీరు వాడే లిఫ్ట్ గురించి ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని ముందుగా తెలుసుకోవాల్సిందే.