Cloud Burst : అప్పటి వరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న మేఘాలు పగబట్టాయా అన్నట్లు ఒక్కసారిగా ప్రకోపిస్తాయి. ఊహకు కూడా అందనంత కుండపోత వానను కురిపిస్తాయి. వానపడేది తక్కువ సమయమే. వెలసిన తర్వాత మిగిలేది మాత్రం ఉత్పాతమే. ఇదీ 'క్లౌడ్ బరస్ట్' సృష్టిస్తున్న విలయం. ఇటీవల కాలంలో తరచూ విరుచుకుపడుతున్న ఈ క్లౌడ్బరస్ట్లు అపార ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి కారణం అవుతున్నాయి. జమ్మూకశ్మీర్, ఉత్తరాఖండ్ లాంటి కొండలు కల్గిన రాష్ట్రాలైతే వీటి ధాటికి విలవిలలాడుతున్నాయి. మరి గతంలో ఎప్పుడూ లేనట్లు ఇప్పుడే ఎందుకిలా తరచూ జరుగుతోంది. అసలు ఏమిటి ఈ క్లౌడ్బరస్ట్లు. ఏ కారణాల వల్ల ఇవి సంభవిస్తాయి. వీటిని అరికట్టడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏమిటి.
అనేక మంది సజీవ సమాధి : ఇటీవల కాలంలో భూమికి తట్టుకోలేని సవాల్ విసురుతున్న ప్రధాన సమస్య వాతావరణ మార్పులు. అడ్డూఅదుపు లేని కాలుష్యం వల్ల భూతాపం పెరిగి వాతావరణంలో ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. ఎండలు దంచికొట్టాల్సిన కాలంలో వర్షాలు, వడగండ్ల వానలు, రుతుపవనాలు ముందే రావడం, వర్షాలు పడాల్సిన సమయంలో కరవులు ఇటీవల కాలంలో చాలా సహజంగా మారిపోయిన వాతావరణ మార్పులు ఇవి. వీటి స్థానంలో ఇప్పుడు మరొక విపత్తు చేరింది. అదే క్లౌడ్బరస్ట్. అంటే మేఘాల విస్ఫోటం. అతి తక్కువ కాలంలో భారీ వర్షాలు కురవడమే క్లౌడ్బరస్ట్.
జమ్మూకశ్మీర్లోని కిశ్త్వాడ్ జిల్లాలో మొన్నటి గురువారం ఇలాగే క్లౌడ్బరస్ట్ జరిగి ఆకస్మిక వరదలు విరుచుకుపడ్డాయి. కొండల పైనుంచి ఒక్కసారిగా వచ్చిన వరద, బురద ధాటికి అనేక మంది సజీవ సమాధి అయ్యారు. దొర్లుకువచ్చిన రాకాసి బండరాళ్ల ధాటికి ఇళ్లు కుప్పకూలాయి. ఊళ్లకు ఊళ్లే ఆనవాళ్లు కోల్పోయాయి. ఈ విలయంలో మృతుల సంఖ్య 60 దాటింది. 70 మందికి పైగా ఆచూకీ గల్లంతైంది. అయితే కిశ్త్వాడ్ ఆకస్మిక వరదల్లో 5 వందల మందికి పైగా శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నట్లు జమ్మూకశ్మీర్ మాజీ సీఎం ఫరూక్ అబ్దుల్లా చేసిన ప్రకటన పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పట్టేదే.
ధరాలీ గ్రామంపైకి దూసుకువచ్చిన వరద : ఈ నెల 5న ఉత్తరాఖండ్లోని ఉత్తర కాశీలో కూడా క్లౌడ్బరస్ట్ ఉత్పాతాన్ని సృష్టించింది. ఖీర్గంగా నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో మేఘ విస్ఫోటంతో ఒక్కసారిగా బురదతో కూడిన వరద అతివేగంగా ధరాలీ గ్రామంలోకి దూసుకువచ్చింది. దీంతో మూడు, నాలుగు అంతస్థుల భవనాలు కూడా పేకమేడల్లా కూలి వరదలో కొట్టుకుపోయాయి. ఇళ్ల పైకప్పుల వరకు బురద మేట వేసింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు చెప్పినా, ఆ సంఖ్య ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుందని అంచనా. అనేక మంది గల్లంతయ్యారు. ధరాలీ గ్రామంపైకి వరద దూసుకువచ్చిన దృశ్యాలు భయానకంగా ఉన్నాయి.
"కొండలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతంలో క్లౌడ్ బరస్ట్లు సంభవిస్తుంటాయి. కొండప్రాంతంలో వర్షం పడటం వల్ల వరద నీరు వేగంగా కిందకు వస్తోంది. దీంతో దిగువన ఉన్న గ్రామాలు కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది."- శ్రీనివాసరావు, హైదరాబాద్ వాతవరణశాఖ అధికారి.
ఆకస్మిక వరదలకు దారి తీస్తున్న భారీ వర్షాలు : క్లౌడ్బరస్ట్లు ఇటీవల కాలంలో దేశంలో సహజమైన విపత్తుగా మారిపోవడం తీవ్రంగా ఆందోళన కల్గిస్తోంది. ఎక్కువగా కొండ ప్రాంతాలు, మెట్రో నగరాల్లో ఇవి సంభవిస్తున్నాయి. అయితే మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే కొండ ప్రాంతాల్లో నష్టం అధికంగా ఉంటోంది. భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకారం సాధారణంగా అతి స్వల్ప సమయంలో భారీ వర్షాలకు దారి తీయడాన్నే క్లౌడ్ బరస్ట్ అంటారు. దీనివల్ల ముఖ్యంగా 20 నుంచి 30 చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఒక గంట వ్యవధిలో 10 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదవుతుంది. గంట వ్యవధిలో ఇంత వర్షం కురవడం అంటే సాధారణ విషయం కాదు. ఒక్కోసారి ఉరుములు, పిడుగులతో ఊహించని స్థాయిలో కురిసే ఈ భారీ వర్షాలు ఆకస్మిక వరదలకు దారి తీస్తాయి. స్వల్ప పరిధిలో 2 గంటల వ్యవధిలోనే 5సెంటీ మీటర్లు లేదా అంత కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైతే దాన్ని మినీ క్లౌడ్బరస్ట్గా వ్యవహరిస్తారు. అన్ని క్లౌడ్బరస్ట్లు భారీ వర్షాలకు దారి తీస్తాయి.
ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో వాతావరణ మార్పులు : స్వల్ప సమయంలోనే భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలకు కారణమయ్యే క్లౌడ్బరస్ట్లను ముందస్తుగా అంచనా వేయడం ఓ పెద్ద సవాల్. ఈ ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడం దాదాపు అసాధ్యం. క్లౌడ్బరస్ట్ ఎప్పుడు సంభవిస్తుందనే విషయాన్ని కచ్చితంగా అంచనా వేయడం కష్టమని చెబుతారు. దేశంలో సంభవించే క్లౌడ్బరస్ట్లపై చాలా తక్కువ సమాచారమే అందుబాటులో ఉంది. తక్కువ పరిధిలో కుంభవృష్టి సృష్టించే అవకాశం ఉండడంతో అవి ఏ ప్రాంతంలో సంభవిస్తాయి అనే విషయాన్ని ఎవరూ చెప్పలేరు. అవి ఎక్కువగా ఎత్తైన ప్రాంతాల్లోనే సంభవిస్తాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా వర్షాకాలం సమయంలో జమ్మూకశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ వంటి ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఇవి అకస్మాత్తుగా సంభవిస్తాయి. క్లౌడ్బరస్ట్లు ఏర్పడే విధానం భిన్నంగా ఉంటాయి. రుతుపవనాలు దేశంలోకి ప్రవేశించినపుడు అరేబియా సముద్రం నుంచి తేమతో కూడిన గాలులు వీస్తాయి. ఇవి పర్వత ప్రాంతాల్లో ప్రయాణిస్తున్నపుడు అధిక తేమను కల్గి ఉంటాయి. అయితే వర్షం పడే పరిస్థితి ఏర్పడినా మేఘాల ఘనీభవన కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఇలా ఘనీభవన ప్రక్రియ పలు మార్లు కొనసాగడం వల్ల మేఘాలు బరువెక్కి ఏదో ఒక సమయంలో విస్ఫోటం చెందుతాయి. దీంతో తక్కువ సమయంలో, తక్కువ పరిధిలో కుంభవృష్టి కురిసి భారీ వరదలు సంభవిస్తాయి.
క్లౌడ్బరస్ట్లు అపార నష్టానికి కారణం : భారీ ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలకు కారణం అయ్యే క్లౌడ్బరస్ట్ అనే పదం ఇటీవల తరచూ వింటున్నా గతంలో కూడా కొన్ని సార్లు సంభవించాయి. కేవలం హిమాలయా ప్రాంతంలోనే ఏటా పదుల సంఖ్యలో ఇవి సంభవిస్తున్నాయి. భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకారం 1970 నుంచి 2016 వరకు 30 క్లౌడ్బరస్ట్లు సంభవించాయి. హైదరాబాద్కు కూడా క్లౌడ్బరస్ట్ల అనుభవం ఉంది. గత 20ఏళ్లలో నాలుగు సందర్భాల్లో నగరంలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. 2020 అక్టోబర్లో ఒక రోజు గంట వ్యవధిలో 10సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసి నగరం అతలాకుతలమైంది. 2020లో అదే నెలలో ఒక రోజులో 24.15 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. స్వల్ప వ్యవధిలో హైదరాబాద్పై విరుచుకుపడుతున్న ఈ క్లౌడ్బరస్ట్లు అపార నష్టానికి కారణం అవుతున్నాయి.
పర్యావరణానికి ప్రధానంగా హాని : అకస్మాత్తుగా కుండపోత వర్షం కురవడం, తక్కువ సమయంలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు కావడం, ఒక ప్రాంతంలో ఆకాశానికి చిల్లులు పడినట్లు క్లౌడ్బరస్ట్ కావడం వంటి అంశాలపై పలు విశ్వవిద్యాలయాల ఆచార్యులు అధ్యయనం చేస్తున్నారు. 2020 నుంచి హైదరాబాద్తో పాటు ఉత్తర భారతంలోని కొండ ప్రాంతాల్లో నమోదవుతున్న వర్షపాతాన్ని భారత వాతావరణ శాఖ నుంచి సేకరించి వేర్వేరు కోణాల్లో విశ్లేషిస్తున్నారు. వచ్చే 25 నుంచి 50ఏళ్లలో వాతావరణంలో ఏర్పడనున్న మార్పులు, కురవనున్న వర్షాలు, నమోదయ్యే వర్షపాతాలపై నివేదికలు రూపొందిస్తున్నారు.
పర్యావరణానికి ప్రధానంగా హాని కల్గిస్తున్న కాలుష్యమే క్లౌడ్బరస్ట్లకు కారణం అని ఆచార్యులు చెబుతున్నారు. కాలుష్యం రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ప్రకృతి విపత్తులకు కూడా దారి తీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. పెరుగుతున్న కాలుష్యం, వాతావరణంలో చోటు చేసుకుంటున్న మార్పుల కారణంగా ఈ శతాబ్దం చివర్లో విపరీతమైన ఉక్కపోత, భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం ఆచార్యులు గత ఏడాది తమ అధ్యయనంలో తేల్చారు. జపాన్లోని వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం నుంచి భవిష్యత్ వాతావరణాన్నిఅంచనా వేసే ఒక నమూనాను తీసుకువచ్చి వచ్చే 80ఏళ్లలో ఎలాంటి మార్పులు సంభవిస్తాయి అనే దానిపై అధ్యయనం చేశారు.
రాబోయే రోజుల్లో కొత్త రూపం : ఎవరు కాదన్నా అవునన్నా ప్రకృతిలో సంభవిస్తున్న అనూహ్య మార్పులు, వాటి వల్ల జరుగుతున్న అపార నష్టానికి ప్రధాన కారణం కాలుష్యమే. ఇప్పుడు కొత్త ముప్పుగా మారిన క్లౌడ్బరస్ట్లు ఆ కోవలోనివే. అద్భుత సాంకేతిక ప్రగతి సాధిస్తున్నామని మానవాళి గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నా ప్రకృతి ప్రకోపిస్తే మాత్రం ఆపడం అసాధ్యం. అందువల్ల ఇప్పటికైనా ప్రకృతి పరిరక్షణపై కేవలం మాటలకే పరిమితం కాకుండా గట్టి చర్యలు చేపట్టాలి. ఇది ప్రభుత్వాలతో పాటు పౌరుల బాధ్యత కూడా. వ్యక్తిగత వాహనాలను తగ్గించడం, ప్రజా రవాణాను ఎక్కువగా వినియోగించడం, సౌర, పవన విద్యుత్ వాడకాన్ని పెంచడం, పచ్చదనం పరిరక్షణ వంటి చర్యలను బాధ్యతగా తీసుకోవాలి. కాదూ కూడదని నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కరవులు, ఆకస్మిక వరదలు, అధిక ఎండలు, అధిక చలి, వడగండ్ల వానలు, క్లౌడ్బరస్ట్ల రూపంలో విరుచుకుపడుతున్న ప్రకృతి రాబోయే రోజుల్లో కొత్త రూపంలో ప్రమాదం తెచ్చినా ఆశ్చర్యం లేదు. అందవల్ల ప్రకృతి పరిరక్షణకు కట్టుబడడమా లేక అది విసిరే సవాళ్లకు సిద్ధంగా ఉండడమా అన్నది మనుషులమైన మనపైనే ఆధారపడి ఉంది.
