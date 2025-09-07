ETV Bharat / state

ఏ వయసులో ఏం తినాలో మీకు తెలుసా? - మీ భోజనంలో ఇవి ఉండేలా చూసుకుంటే మంచిది!

టీనేజీలో పెరుగుదల, హార్మోన్ల విడుదల - ఇరవైల్లో చదువు, కెరియర్‌ - పోషకాహార లేమికి త్వరగా గురయ్యేదీ మహిళలే - వీటన్నింటి ఆధారంగా డైట్‌ని నిర్ణయించుకోవాలంటున్న నిపుణులు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సరి!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 4:39 PM IST

Diet For Women According To Their Age : శ్రీవారు తిన్నాకే శ్రీమతి అనేది ఒకప్పటి మాట. ఇప్పడు పరిస్థితులు మారాయి. ఇప్పుడు పిల్లలు, ఆయనకు నచ్చితే చాలనుకుంటున్నారు ఇల్లాళ్లు. మరి యువతులు ఏమైనా తక్కువా? డైటింగ్ అంటారు, బరువు తగ్గాలని తిండి తగ్గిస్తారు. ఈ విధంగా ఆహారం విషయంలో ఇన్ని రూల్స్ పెట్టుకుంటే, మరి ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది? అందుకే వయసుకు తగ్గట్టుగా జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిందేనని నిపుణులు అంటున్నారు.

టీనేజీలో తీసుకోవాల్సిన ఆహారం : ఈ వయసులో పెరుగుదల, హార్మోన్ల విడుదల, నెలసరి వంటివి కనిపించే ప్రధాన మార్పులు. ప్రొటీన్​, కాల్షియంతో పాటు డి, కె విటమిన్లు, మెగ్నీషియం, ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిపై దృష్టి పెడితేనే ఫ్రాక్చర్లు, పెద్దయ్యాక ఆస్టియోపోరోసిస్​ ముప్పుల నుంచి తప్పించుకోగలుగుతారు. విటమిన్​ బి12 ఫొలేట్ వంటివీ శరీరానికి లభించేలా చూసుకోవాలి. రక్తహీనత దరిచేరకుండా ఐరన్​ లభించే బీట్​రూట్, ఆకుకూరలు, గుమ్మడి గింజలు​ వంటివాటికీ అధిక ప్రాధాన్యమివ్వాలి.

ఇరవైల్లో : చదువు, కెరియర్​లో బిజీ. శరీరం, మనసు రెండింటి ఆరోగ్యాలకూ ప్రాధాన్యమివ్వాలి. ప్రొటీన్​, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు శరీరానికి రోజూ అందాలి. కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్​, విడమిన్​ డి అందే పాల సంబంధిత ఉత్పత్తులు, బాదం, నట్స్, పప్పుధాన్యాలు, చేపలు, గుడ్లు వంటివి అధికంగా తీసుకోవాలి. జంక్​ఫుడ్స్​ జోలికి వీలైనంత వరకూ దూరంగా ఉంటాలి. ముఖ్యంగా సమయానికి ఆహారం తీసుకోవాలి. పిల్లలకు జన్మనిచ్చేది ఈ వయసులోనే కాబట్టి కాల్షియం, ఐరన్, ఫొలేట్​తో పాటు పీచు, డీహెచ్​ఏ ఎక్కువ ఉండే ఆహార పదార్థాల్నీ చేర్చుకోవాలి.

ముప్పైల్లో : 30 ఏళ్లు దాటుతోందంటే హార్మోన్లలో, శరీరతీరులో మార్పులొస్తాయి. కండరాలు, ఒంట్లో శక్తి, ఎముకబలం తగ్గుతూ వస్తాయి. మెటబాలిజం కూడా నెమ్మదిస్తుంది. అందుకే ప్రొటీన్​ ఎక్కువగా లభించే గుడ్లు, బీన్స్, కూరగాయలు, పప్పుధాన్యాలు అధికంగా తీసుకోవాలి. పాలు, బాగం, సోయా, ఆకుకూరలు, స్ట్రాబెర్రీ, చేపలు, నట్స్ వంటి వాటికీ ప్రాధాన్యమివ్వాలి.

40 ఏళ్లు దాటాక : శారీరకంగానే కాదు మానసికంగానూ ఎన్నో మార్పులు వస్తాయి. అందుకే ఈ వయసును కీలక దశాగ చెబుతారు. ఈ వయసులో పండ్లు, కూరగాయలకు అధిక ప్రాధాన్యమివ్వాలి. లోఫ్యాట్​ పాల ఉత్పత్తులు, నట్స్, సీడ్స్ తీసుకోవాలి. అవకాడో, ఆలివ్​ నూనెలను తీసుకోవటం ఎంతో మేలు. ఈస్ట్రోజన్​, థైరాయిడ్ స్థాయులు తగ్గుతాయి. ఆకలి పెరిగి అధికంగా ఆహారం తీసుకుంటుంటారు. దీనివల్ల బరువు పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కనుక ఫైబర్​ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. కాల్షియం, పొటాషియం, ఎ,సి విటమిన్లు అందేలా చూసుకోవాలి.

60 ఏళ్ల తరువాత : 40 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రతి దశాబ్దానికీ 8 శాతం మజిల్​ మాస్ కోల్పోతుంటాం. 60 ఏళ్లు దాటాక దానికి రెట్టింపు వేగంతో కోల్పోతాం. దాంతోపాటే శరీరంలో కాల్షియం కూడా తగ్గుతుంది. ఆస్టియోపోరోసిస్​, ఎముకలు విరగడాలు వంటివాటికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మహిళలు కాల్షియం, సంసంధిత ఉత్పత్తులు తీసుకోవడంపై ఎక్కువ దృష్టిపెట్టాలి. డి విటమిన్​ ఆహారం ద్వారా ఎయినా ఎండలో నిల్చోవడం ద్వారా అయినా తగినంత అందేలా చూసుకోవాలి. గుడ్లు, చేపలు వంటి వాటికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.

"న్యూట్రిషన్​ అవసరాలు మగ, ఆడవాళ్లకు భన్నంగా ఉంటాయి. పైగా పోషకాహారం లేమికి త్వరగా గురయ్యేదీ మహిళలే. కాబట్టి, బ్యాలెన్స్​డ్​ డైట్​ తప్పనిసరి. కెలోరీలూ అందరికీ ఒకే సంఖ్యలో సరిపోవు. 55 కేజీల బరువున్న అమ్మాయి తక్కువ శారీరకశ్రమ చేస్తోంటే రోజుకు 1900 కెలోరీలు సరిపోతాయి. అదే పొలం పనిలాంటి అధిక శ్రమతో కూడుకున్నవి చేస్తోంటే 2850, మధ్యస్థంగా పని చేస్తే 2230 కెలోరీలు అవసరం. మళ్లీ ఆమె గర్భవతైనా, పాలిచ్చే తల్లయినా శరీరానికి అవసరమైన కెలోరీలు పెరుగుతుంటాయి. అంటే ఒకే ఎత్తు, బరువు ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తుల ఆహార అవసరాలూ వాళ్లు చేసే శారీరక శ్రమనుబట్టి మారుతుంటాయి. కాబట్టి, వీటన్నింటి అధారంగా డైట్​ను నిర్ణయించుకోవాలి. దీనితో పాటు బి6, బి12, డి విటమిన్లు, ఐరన్​, జింక్, మెగ్నీషియం, ఫొలేట్​ కాల్షియం వంటివి రోజువారీ ఆహారంలో ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి." - లతాశశి, పోషకాహార నిపుణురాలు

మీకు తెలుసా : అప్పుడే పుట్టిన పాపాయి పొట్ట 5 నుంచి 7 మి.లీ. పాలు పట్టేంత చెర్రీ సైజులో ఉంటుంది. మూడో రోజుకి వాల్​నట్ పరిమాణానికి పెరగడంతో 22-28 మి.లీ. పాలు పడతాయట. నెలాఖరికి 80 నుంచి 150 మి.లీ. పాలకి సరిపడేంత గుడ్డు సైజుకి పెరుగుతుంది. అందుకే బుజ్జాయిలకి తరచూ పాలు పట్టాల్సి ఉంటుంది.

