ETV Bharat / state

వర్షం ఎంత కురిసిందో ఎలా తెలుస్తుంది? - ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్ అలర్ట్‌లకు అర్థం తెలుసా?

What is the meaning of Yellow Orange and Red Alerts ( ETV Bharat )