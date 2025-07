ETV Bharat / state

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 20, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : July 20, 2025 at 10:52 AM IST 4 Min Read

Cinema And Ott Impact on people : కారు కొనుక్కోవాలంటే అందుకు అవసరమయ్యే డబ్బును కష్టపడి సంపాదించాలి. అంతేతప్ప తాళం తెరిచే అధిక తెలివి తేటలు ప్రదర్శిస్తే పోలీసులు పట్టుకుంటారన్న సంగతి గుర్తుంచుకోవాలి. అప్పుడు జైల్లో ఊచలు లెక్కపెట్టడంతో పాటు జీవితాంతం దొంగతనం మచ్చ మోయాల్సి వస్తుంది. అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే రాజమార్గంలో వెళ్లాలి. తప్పుడు మార్గంలో పయనిస్తే బోల్తాపడటం ఖాయం. ప్రస్తుత కాలంలో సినిమాలు, ఓటీటీలు, సీరియళ్లు చూసి పోలీసుల దర్యాప్తు ఎలా ఉంటుంది? ఆధారాలు దొరక్కుండా ఏం చేయాలి? ఒకవేళ దొరికితే వారిని ఎలా బురిడీ కొట్టించాలో తెలుసుకున్నామనుకుని హత్యలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 'దృశ్యం' సినిమాలో మాదిరిగా హత్య చేశాక, ఏవో ఎత్తులు వేసి తప్పించుకోవచ్చని భ్రమపడుతున్నారు. అదే సమయంలో ఆ సినిమాను పోలీసులూ చూసుంటారనే విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు. సినిమాలో చూసినట్లుగా మనం వేసే ఎత్తులకు పై ఎత్తులు పోలీసులు వేస్తారనే విషయాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. జీవితమంటే 'రీల్​' కాదని, రియల్​ అని నేరం జరిగితే నిందితులను పట్టుకునేంత వరకూ పోలీసులు గాలిస్తుంటారన్న సంగతి వారికి అర్థం కావడం లేదు. అందుకే నేరానికి పాల్పడిన గంటల వ్యవధిలోనే పోలీసులకు చిక్కుతున్నారు. ఓ సినిమాలో డైలాగ్​లా ఇంత చిన్న లాజిక్‌ వారెలా మిస్సవుతున్నారు? ఇవిగో ఉదంతాలు :

