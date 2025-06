ETV Bharat / state

విమాన ప్రమాదాల్లో కీలకంగా బ్లాక్‌బాక్స్‌ - ఇది ఏం చేస్తుంది? - BLACK BOX USES IN PLANE ACCIDENTS

Published : June 12, 2025 at 7:38 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Uses of Black Box in Plane Crashes: అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదానికి కారణాలపై మథనం మొదలైంది. బ్లాక్‌బాక్స్‌లో ఏ సమాచారం నిక్షిప్తమైంది. అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు అందరి నోట వినిపిస్తోంది. బ్లాక్‌బాక్స్‌ ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాల గుట్టు విప్పుతుందా, లేదా అనేది వేచి చూడాల్సిందే. ఇంతకీ బ్లాక్‌బాక్స్‌ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

దర్యాప్తు బృందాలు దృష్టి: అహ్మదాబాద్‌ నుంచి లండన్‌ వెళ్తున్న ఏఐ-171 ఎయిర్‌ ఇండియా విమానం రన్‌వే వదిలిన కొన్ని క్షణాల్లోనే కుప్పకూలిపోయింది. ఆ సమయంలో పైలట్ల నుంచి ఎయిర్‌ ట్రాఫిక్‌ కంట్రోలర్‌కి అత్యవసర ప్రమాద పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నామనే విషయాన్ని రేడియో కమ్యూనికేషన్‌ ద్వారా "మేడే" అనే పదాన్ని 3 సార్లు చెప్పినట్లు పౌరవిమానయానశాఖ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. మైడెర్‌ అనే ఫ్రెంచి పదానికి అర్ధం 'సాయం చేయండి అని'. పైలెట్ల నుంచి మేడే అనే ఒక్క సంకేతమే వచ్చిందా లేక ఇంకేదైనా సంభాషణ జరిగిందా అనే విషయాలను తెలుసుకునేందుకు దర్యాప్తు బృందాలు దృష్టి సారించాయి. ఇవన్నీ నిక్షిప్తమయ్యే బ్లాక్‌బాక్స్‌పైనా చర్చ కేంద్రీకృతమైంది. రెస్క్యూ పూర్తైన వెంటనే బ్లాక్‌బాక్స్‌ను వెలికితీసి డీజీసీఏ లేదా విమాన ప్రమాదాల దర్యాప్తు సంస్థ ఏఏఐబీ ల్యాబ్‌కు పంపిస్తారు. అక్కడ మెమొరీ డేటా డీకోడ్ చేస్తారు. ఆడియో, డేటాను తీస్తారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది.

బ్లాక్‌ బాక్స్‌ ద్వారానే వెలుగులోకి: విమాన ప్రమాదాలు జరిగిన తర్వాత విచారణ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించేది బ్లాక్ బాక్స్. దీని వల్లనే అసలు విమాన ప్రమాదం ఎలా జరిగిందనేది తెలుస్తోంది. విచారణ అధికారులూ ఈ బ్లాక్‌ బాక్స్‌పైనే ఆధారపడుతుంటారు. బ్లాక్ బాక్స్ అనేది ఇప్పటికే ఎన్నో విమాన ప్రమాదాలకు సంబంధించి స్పష్టమైన వివరాలను బయటపెట్టింది. దర్యాప్తు బృందానికి తమ పని తేలికవడంలో ఈ బ్లాక్ బాక్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. విమానం ప్రమాదానికి గురైందంటే అందుకు సంబంధించిన కారణాలు బ్లాక్‌ బాక్స్‌ ద్వారానే వెలుగుచూస్తాయి. ఎయిర్‌పోర్టు నుంచి విమానం టేకాఫ్‌ అయిత తర్వాత నుంచి ప్రతి విషయం కూడా ఈ బ్లాక్‌ బాక్స్‌లో రికార్డు అవుతుంది. ప్రతి సంభాషణతో పాటు విమాన పారామీటర్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఇందులో రికార్డు అవుతుంటాయి.

గుర్తుపట్టేలా సులభంగా: ఒకవేళ విమాన ప్రమాదం జరిగితే అధికారులు ముందుగా బ్లాక్ బాక్స్ కోసం ప్రయత్నిస్తారు. సాధారణంగా విమాన ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో మంటలు చెలరేగిన అన్ని కాలి బూడిదవుతుంటాయి. ఆ సమయంలో నారింజ రంగులో ఉన్న ఈ బ్లాక్‌ బాక్స్‌ను గుర్తుపట్టేలా సులభంగా ఉంటుంది. అందుకే బ్లాక్ బాక్స్‌కు ఆరెంజ్ కలర్ ఉంటుందని ఏవియేషన్‌ అధికారులు చెప్తున్నారు. ఈ బాక్స్‌ విమానం వెనక భాగంలో అమరుస్తారు. ప్రతికూల వాతావరణంలో కూడా ఈ బ్లాక్ బాక్స్‌ దృఢంగా ఉండేలా రూపొందిస్తారు. అధిక ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకునేలా, నీటిలో మునిగినా ఎలాంటి డేటా తొలగిపోకుండా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకునే దీనిని డిజైన్‌ చేస్తారు. ఒక వేళ రాడర్‌ సిగ్నల్స్‌ అందని సమయంలో కూడా బ్లాక్‌ బాక్స్‌ పని చేస్తూనే ఉంటుంది.

ఇందులో 2 కీలక పరికరాలు: విమానం ప్రమాద సమయంలో అందులో ఉండే పైలట్‌, ఇతర ప్రయాణికులు ఎలాంటి విషయాలు మాట్లాడారు, పైలట్‌ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఎలాంటి సహాయం కోరారు వంటి విషయాలు ఇందులో నమోదు అవుతాయి. విమానం ఒకవేళ క్రాష్ అయినప్పటికీ వెనక భాగం పెద్దగా ధ్వంసం కాదు అందుకే బ్లాక్ బాక్స్‌ను అక్కడ పెడతారు. విమానంలో అమర్చే ఈ బ్లాక్‌ బాక్స్‌లో 2 కీలక పరికరాలుంటాయి. ఒకటి ఫ్లయిడ్‌ డేటా రికార్డ్‌ (ఎఫ్‌డీఆర్‌), మరొకటి కాక్‌పిట్‌ వాయిస్‌ రికార్డర్‌ (సీవీఆర్‌). ఫ్లయిడ్‌ డేటా రికార్డర్‌లో విమానానికి చెందిన పూర్తి వివరాలు నమోదవుతాయి. విమానం ఎంత ఎత్తులో ప్రయాణిస్తుంది, ఎంత ఇంధనం ఉంది, ఇంజిన్‌కు సంబంధించిన విషయాలు పారామీటర్ల సమాచారం, విమాన కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు రికార్డు చేసి ఉంచుతుంది.