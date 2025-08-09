Food Safety and Standards : మీరు మార్కెట్కు, ఏదైనా కిరాణా, ఇంకేదైనా షాపునకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఆహార పదార్థాల ప్యాకెట్లు, వేరే ఇంకేమైనా పదార్థాలను తీసుకుంటారు. అక్కడ మీరు ఆ ప్యాకెట్లపై ఎరుపు, ఆకుపచ్చ చుక్కలను చూసే ఉంటారు. కానీ వాటి గురించి కొంతమందికి తెలుస్తుంది. మరికొంత మందికి తెలియదు. చాలా మందికి వాటిపై అవగాహన కూడా ఉండదు. అయితే వాటి గురించి తెలిసిన వాళ్లను అడిగినప్పుడు ఆ చుక్కలు ఆ పదార్థం శాఖాహారం, మాంసాహారంతో చేశారా అనేది సూచిస్తాయని చెబుతారు.
రంగుల దృష్టిలోపం ఉన్న వారితో పాటు నిరక్షరాస్యులు సులభంగా గుర్తించేలా ఇటీవలే ప్రభుత్వం చుక్కల స్థానంలో ఈ గుర్తును ప్రవేశపెట్టింది. ఈ గుర్తులను ఆహార భద్రత శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్యాకెట్లపై ఈ గుర్తులను ముద్రించనున్నారు. ఆ గుర్తుల వివరాలను ఇప్పుడు నల్గొండ జిల్లా ఆహార భద్రత అధికారి డాక్టర్ నిమ్మల శివశంకర్రెడ్డి వివరించారు.
ఈ చుక్కలకు అర్థం :
త్రిభుజాకారంలో ఉన్న ఎరుపు గుర్తు : గతంలో మాంసాహారానికి గుర్తుగా ఉన్న ఎరుపు చుక్క స్థానంలో ప్రతి ఒక్కరికి సులభంగా అర్థమయ్యేలా ఎరుపు రంగులో ఉన్న త్రిభుజాకారాన్ని ముద్రిస్తున్నారు. ఇందులో జంతువుల మాంసం, భాగాలు కలిపి కూడా ఉండొచ్చు.
ఆకుపచ్చ చుక్క : ఏదైనా ప్యాకెట్పై ఆకుపచ్చ చుక్క ముద్రించి ఉంటే అది శాకాహారం అని గ్రహించాలి. దీనిలో తేనె, పాలు వంటి జంతు సంబంధిత పదార్థాలు మాత్రమే ఉపయోగించే అవకాశం ఉండొచ్చు.
వేగన్ గుర్తు : వీ అనే ఆంగ్ల అక్షరం మధ్యలో చిన్న చెట్టు కొమ్మ ఉంటే ఆకారం పూర్తి శాకాహారమని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇందులో జంతు, కీటక సంబంధిత పాలు, వెన్న, పెరుగు, నెయ్యి, పనీర్, తేనె వంటి పదార్థాలు సైతం కలపలేదని అర్థం.
ఫోర్టిఫైడ్ : ఇటీవల కాలంలో పేదలల్లో పోషకాల లోపాలను నివారించేందుకు ప్రభుత్వం ఫోర్టిఫైడ్ పద్ధతి ద్వారా బియ్యం, గోధుమలు, ఉప్పు వంటి నిత్యావసరాల్లో అదనంగా విటమిన్లు, మినరల్స్ కలిపి విక్రయిస్తుంది. ఫోర్టిఫైడ్ చేసిన ఉత్పత్తులపై ఈ గుర్తును వినియోగిస్తారు.
ఎక్స్ గుర్తు : ఈ గుర్తు ఉంటే మనుషులు అసలు తినేందుకు, తాగేందుకు పనికి రాదని అర్థం. దీపారాధన నూనె వంటి వాటిపై ఈ గుర్తును ఎక్కువగా గమనించవచ్చు.
జైవిక్ భారత్ గుర్తు : ఇటీవల కాలంలో పురుగు మందులు వాడకుండా పండించిన పదార్థాలకు ఆహార భద్రత శాఖ జైవిక్ భారత్ గుర్తును కేటాయించింది. ఈ గుర్తు ఉంటే అవి సేంద్రీయ ఆహారం అని అర్థం.
ఇర్రేడియేటెడ్ : గామా వికిరణాలు ఉపయోగించి ఆహార పదార్థాలు పాడవకుండా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచేలా రూపొందించిన పదార్థాలకు ఇర్రేడియేటెడ్ గుర్తును కేటాయిస్తారు.
ఇలా చుక్కలను బట్టి ఆ ఆహారం మంచిదో, చెడ్డదో ఈజీగా కనిపెట్టవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మార్కెట్లోకి వచ్చిన బ్రాండ్లలో వాటికి ఈ గుర్తులు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోండి.
