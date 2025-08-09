Essay Contest 2025

ఏదైనా కొన్నప్పుడు ప్యాకెట్లపై ఈ గుర్తులు కనిపిస్తున్నాయా? - వాటికి అర్థం ఏంటో తెలుసా మరి? - MARKINGS ON FOOD PACKETS

ఆహార పదార్థాల ప్యాకెట్లపై గుర్తులు - ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల్లో చుక్కలు - ఆహార భద్రత శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్యాకెట్లపై గుర్తులు

Food Safety and Standards
Food Safety and Standards (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 3:31 PM IST

Food Safety and Standards : మీరు మార్కెట్​కు, ఏదైనా కిరాణా, ఇంకేదైనా షాపునకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఆహార పదార్థాల ప్యాకెట్లు, వేరే ఇంకేమైనా పదార్థాలను తీసుకుంటారు. అక్కడ మీరు ఆ ప్యాకెట్లపై ఎరుపు, ఆకుపచ్చ చుక్కలను చూసే ఉంటారు. కానీ వాటి గురించి కొంతమందికి తెలుస్తుంది. మరికొంత మందికి తెలియదు. చాలా మందికి వాటిపై అవగాహన కూడా ఉండదు. అయితే వాటి గురించి తెలిసిన వాళ్లను అడిగినప్పుడు ఆ చుక్కలు ఆ పదార్థం శాఖాహారం, మాంసాహారంతో చేశారా అనేది సూచిస్తాయని చెబుతారు.

రంగుల దృష్టిలోపం ఉన్న వారితో పాటు నిరక్షరాస్యులు సులభంగా గుర్తించేలా ఇటీవలే ప్రభుత్వం చుక్కల స్థానంలో ఈ గుర్తును ప్రవేశపెట్టింది. ఈ గుర్తులను ఆహార భద్రత శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్యాకెట్లపై ఈ గుర్తులను ముద్రించనున్నారు. ఆ గుర్తుల వివరాలను ఇప్పుడు నల్గొండ జిల్లా ఆహార భద్రత అధికారి డాక్టర్​ నిమ్మల శివశంకర్​రెడ్డి వివరించారు.

ఈ చుక్కలకు అర్థం :

త్రిభుజాకారంలో ఉన్న ఎరుపు గుర్తు : గతంలో మాంసాహారానికి గుర్తుగా ఉన్న ఎరుపు చుక్క స్థానంలో ప్రతి ఒక్కరికి సులభంగా అర్థమయ్యేలా ఎరుపు రంగులో ఉన్న త్రిభుజాకారాన్ని ముద్రిస్తున్నారు. ఇందులో జంతువుల మాంసం, భాగాలు కలిపి కూడా ఉండొచ్చు.

Food Safety and Standards
త్రిభుజాకారంలో ఉన్న ఎరుపు గుర్తు (Eenadu)

ఆకుపచ్చ చుక్క : ఏదైనా ప్యాకెట్​పై ఆకుపచ్చ చుక్క ముద్రించి ఉంటే అది శాకాహారం అని గ్రహించాలి. దీనిలో తేనె, పాలు వంటి జంతు సంబంధిత పదార్థాలు మాత్రమే ఉపయోగించే అవకాశం ఉండొచ్చు.

Food Safety and Standards
ఆకుపచ్చ చుక్క (Eenadu)

వేగన్​ గుర్తు : వీ అనే ఆంగ్ల అక్షరం మధ్యలో చిన్న చెట్టు కొమ్మ ఉంటే ఆకారం పూర్తి శాకాహారమని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇందులో జంతు, కీటక సంబంధిత పాలు, వెన్న, పెరుగు, నెయ్యి, పనీర్​, తేనె వంటి పదార్థాలు సైతం కలపలేదని అర్థం.

Food Safety and Standards
వేగన్​ గుర్తు (Eenadu)

ఫోర్టిఫైడ్​ : ఇటీవల కాలంలో పేదలల్లో పోషకాల లోపాలను నివారించేందుకు ప్రభుత్వం ఫోర్టిఫైడ్​ పద్ధతి ద్వారా బియ్యం, గోధుమలు, ఉప్పు వంటి నిత్యావసరాల్లో అదనంగా విటమిన్లు, మినరల్స్​ కలిపి విక్రయిస్తుంది. ఫోర్టిఫైడ్​ చేసిన ఉత్పత్తులపై ఈ గుర్తును వినియోగిస్తారు.

Food Safety and Standards
ఫోర్టిఫైడ్ (Eenadu)

ఎక్స్​ గుర్తు : ఈ గుర్తు ఉంటే మనుషులు అసలు తినేందుకు, తాగేందుకు పనికి రాదని అర్థం. దీపారాధన నూనె వంటి వాటిపై ఈ గుర్తును ఎక్కువగా గమనించవచ్చు.

Food Safety and Standards
ఎక్స్​ గుర్తు (Eenadu)

జైవిక్​ భారత్​ గుర్తు : ఇటీవల కాలంలో పురుగు మందులు వాడకుండా పండించిన పదార్థాలకు ఆహార భద్రత శాఖ జైవిక్​ భారత్​ గుర్తును కేటాయించింది. ఈ గుర్తు ఉంటే అవి సేంద్రీయ ఆహారం అని అర్థం.

Food Safety and Standards
జైవిక్​ భారత్​ గుర్తు (Eenadu)

ఇర్రేడియేటెడ్​ : గామా వికిరణాలు ఉపయోగించి ఆహార పదార్థాలు పాడవకుండా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచేలా రూపొందించిన పదార్థాలకు ఇర్రేడియేటెడ్​ గుర్తును కేటాయిస్తారు.

ఇలా చుక్కలను బట్టి ఆ ఆహారం మంచిదో, చెడ్డదో ఈజీగా కనిపెట్టవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మార్కెట్లోకి వచ్చిన బ్రాండ్లలో వాటికి ఈ గుర్తులు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోండి.

