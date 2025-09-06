ETV Bharat / state

వంటింట్లో ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నారా? - గ్యాస్​ విషయంలో ఈ పనులు వద్దు

ఇంట్లో అన్నింటి కన్నా ముఖ్యమైంది వంటగది - వంటిల్లులో గ్యాస్​లేనిదే వంటకాదు - ఆ గ్యాస్ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బెటర్​

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 11:15 PM IST

3 Min Read

Ensure Safety when Using Gas Cylinders at Home : ఒకప్పుడు కట్టెలతో వండుకునే వారు. ఇప్పుడు ఆ సంప్రదాయం మారిపోయి గ్యాస్​ మీదనే వండుకుంటూ పర్యావరణాన్ని కాపాడుతున్నారు. గ్యాస్​ లేని వంటిల్లు ఉండదు. అలాంటి గ్యాస్​ సిలిండర్​ విషయంలో మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. వాటి వల్ల ఒక్కోసారి ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరగొచ్చు! ఈ ప్రమాదాలు కుటుంబాల్లో అంతులేని విషాదాలను మిగుల్చుతున్నాయి. అందుకే ట్యూబ్​ నుంచి, సిలిండర్​ దాకా అంతా భద్రత విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి! ఇప్పుడు ఆ జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ట్యూబ్​ :

రబ్బరు ట్యూబ్​ మొదలు చివర పగుళ్లు రావడం చూసే ఉంటాం. వాటిని తాడుతో కట్టి బలంగా మూయకూడదు. అది ఊడిపోతే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. ప్రభుత్వ సరఫరా చేస్తున్న సురక్ష ట్యూబు వాడకం వల్ల 5 ఏళ్ల వరకు లీకేజీ సమస్య అనేది ఉండదు.

ముందుగా గ్యాస్ సిలిండర్​, ట్యూబు బయటికి కనిపించేలా ఉంచుకోవాలి. కప్​బోర్డులో గాలి తగలకుండా పెడితే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. చాలా మంది వంట గదిలో వంట ప్లాట్​ఫామ్​కు ఉన్న రంధ్రం గుండా ట్యూబ్​ను తీసి స్టవ్​కు అనుసంధానం చేస్తారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. ట్యూబు పూర్తిగా కనిపించకపోవడంతో అది పగిలితే గ్యాస్ లీకేజీ అనేది గుర్తించలేం. రంధ్రం చుట్టూ ఉండే కాంక్రీట్​ రాపిడికి ట్యూబు కట్​ అయ్యే ప్రమాదం సైతం ఉంది. ఇది చాలా ప్రమాదకరమనే చెప్పవచ్చు.

గ్యాస్​ పరిమాణం తెలుసుకోవచ్చు :

ప్రస్తుతం గ్యాస్​ ప్రమాదాలు నివారణకు కాంపోజిట్​ గ్యాస్​ సిలిండర్లు(ఫైబర్​) అందుపబాటులోకి వచ్చేశాయి. వీటికి లీకేజీ సమస్య అనేది ఉండదు. అగ్నిప్రమాదాల భయం, పేలుడు భయం అనేది ఉండదు. గ్యాస్​ పరిమాణం చూసుకునే వెసులుబాటు అనేది ఉంది. ప్రస్తుంత వాడుతున్న సిలిండర్లు మార్చుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది.

స్టవ్‌ :

  • స్టవ్​ పెట్టే ప్లాట్​ఫాం ప్లాస్టిక్​, చెక్కతో తయారు చేసింది అయి ఉండకూడదు.
  • గ్యాస్​ లీకై ప్రమాదం జరిగితే వాటికి మండే స్వభావం అనేది ఉంది.
  • వంట చేయడానికి వెడల్పు పాత్రల కంటే నిలువుగా ఉన్నవి వాడితేనే ఉత్తమం.
  • గాలి ఇతర కారణాలతో స్టవ్​ ఆరిపోతే వెడల్పు పాత్రల వల్ల కనిపించదు.
  • దీనివల్ల గ్యాస్​ లీకవుతుంది.
  • నిలువు పాత్రలైతే వెంటనే గుర్తించి జాగ్రత్త అనేది పడొచ్చు.
సిలిండర్‌ :

  • సిలిండర్​ను ఎప్పుడూ నేలపై పడుకోబెట్టకూడదు.
  • కొందరు ఒకే సిలిండర్​కు టీ బెండ్​ వేసి రెండు స్టవ్​లకు వాడతారు
  • అనుసంధానం సవ్యంగా లేకుంటే గ్యాస్​ లీకైతే అగ్నిప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి.
  • ఎప్పుడూ స్టవ్​ అనేది సిలిండర్​ కన్నా ఎత్తులోనే ఉంచాలి.
  • రెండు కనెక్షన్లు ఉన్నవారు వాడకంలో లేని సిలిండర్​కు సేఫ్టీ క్యాప్​ను తప్పకుండా పెట్టాలి.
  • ఏజెన్సీ నుంచి వచ్చినప్పుడే క్యాప్​ ఉందో లేదో చూసుకుని తీసుకోవాలి.
  • సిలిండర్​ ముఖద్వారం దగ్గర ఉండే ఓ రింగ్​ గ్యాస్​ సరఫరాను నియంత్రిస్తుంది.
  • క్యాప్​ పెట్టకుంటే కీటకాలు ఏవైనా అందులో ప్రవేశించి రింగ్​ను కొరికితే గ్యాస్​ అనేది లీకవుతుంది.

రూ.5 లక్షల వరకు బీమా సదుపాయం :

  • వినియోగదారులకు గ్యాస్​ ఏజెన్సీలో నమోదు చేసిన ఇంటి చిరునామాలో సిలిండర్​, రెగ్యులేటర్​ వైఫల్యాల వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. దీంతో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరిగితే వారికి పబ్లిక్​ లయబిలిటీ బీమా పాలసీ సౌకర్యం అనేది ఉంటుంది. ప్రతి వినియోగదారుడి పేరు మీద ఏజెన్సీ వారే ఏటా ప్రీమియం చెల్లిస్తుంటారు.
  • ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వినియోగదారులు రాత పూర్వకంగా ఏజెన్సీని సంప్రదిస్తే తగు విచారణ చేసి, అన్నీ సవ్యంగా ఉంటే దాదాపు రూ.5 లక్షల వరకు పరిహారం పొందే అవకాశం ఉంది.
  • గ్యాస్ లీకేజీ, ఇతర ప్రమాదాలు సంభవిస్తే 1906 హెల్ప్​ లైన్​ నంబరు అనేది ఉంటుంది.
  • వీటితో పాటు సమస్యల పరిష్కారం, ఇతర సేవలకు 1800 233 3555, 1800 266 6696 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
  • గృహోపయోగానికి నిర్దేశించిన 14.2 కిలోల ఎల్​పీజీ సిలిండర్​ను వ్యాపార, వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగించకూడదు.

