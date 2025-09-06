వంటింట్లో ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నారా? - గ్యాస్ విషయంలో ఈ పనులు వద్దు
ఇంట్లో అన్నింటి కన్నా ముఖ్యమైంది వంటగది - వంటిల్లులో గ్యాస్లేనిదే వంటకాదు - ఆ గ్యాస్ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బెటర్
Published : September 6, 2025 at 11:15 PM IST
Ensure Safety when Using Gas Cylinders at Home : ఒకప్పుడు కట్టెలతో వండుకునే వారు. ఇప్పుడు ఆ సంప్రదాయం మారిపోయి గ్యాస్ మీదనే వండుకుంటూ పర్యావరణాన్ని కాపాడుతున్నారు. గ్యాస్ లేని వంటిల్లు ఉండదు. అలాంటి గ్యాస్ సిలిండర్ విషయంలో మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. వాటి వల్ల ఒక్కోసారి ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరగొచ్చు! ఈ ప్రమాదాలు కుటుంబాల్లో అంతులేని విషాదాలను మిగుల్చుతున్నాయి. అందుకే ట్యూబ్ నుంచి, సిలిండర్ దాకా అంతా భద్రత విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి! ఇప్పుడు ఆ జాగ్రత్తలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ట్యూబ్ :
రబ్బరు ట్యూబ్ మొదలు చివర పగుళ్లు రావడం చూసే ఉంటాం. వాటిని తాడుతో కట్టి బలంగా మూయకూడదు. అది ఊడిపోతే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. ప్రభుత్వ సరఫరా చేస్తున్న సురక్ష ట్యూబు వాడకం వల్ల 5 ఏళ్ల వరకు లీకేజీ సమస్య అనేది ఉండదు.
ముందుగా గ్యాస్ సిలిండర్, ట్యూబు బయటికి కనిపించేలా ఉంచుకోవాలి. కప్బోర్డులో గాలి తగలకుండా పెడితే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. చాలా మంది వంట గదిలో వంట ప్లాట్ఫామ్కు ఉన్న రంధ్రం గుండా ట్యూబ్ను తీసి స్టవ్కు అనుసంధానం చేస్తారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. ట్యూబు పూర్తిగా కనిపించకపోవడంతో అది పగిలితే గ్యాస్ లీకేజీ అనేది గుర్తించలేం. రంధ్రం చుట్టూ ఉండే కాంక్రీట్ రాపిడికి ట్యూబు కట్ అయ్యే ప్రమాదం సైతం ఉంది. ఇది చాలా ప్రమాదకరమనే చెప్పవచ్చు.
గ్యాస్ పరిమాణం తెలుసుకోవచ్చు :
ప్రస్తుతం గ్యాస్ ప్రమాదాలు నివారణకు కాంపోజిట్ గ్యాస్ సిలిండర్లు(ఫైబర్) అందుపబాటులోకి వచ్చేశాయి. వీటికి లీకేజీ సమస్య అనేది ఉండదు. అగ్నిప్రమాదాల భయం, పేలుడు భయం అనేది ఉండదు. గ్యాస్ పరిమాణం చూసుకునే వెసులుబాటు అనేది ఉంది. ప్రస్తుంత వాడుతున్న సిలిండర్లు మార్చుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది.
స్టవ్ :
- స్టవ్ పెట్టే ప్లాట్ఫాం ప్లాస్టిక్, చెక్కతో తయారు చేసింది అయి ఉండకూడదు.
- గ్యాస్ లీకై ప్రమాదం జరిగితే వాటికి మండే స్వభావం అనేది ఉంది.
- వంట చేయడానికి వెడల్పు పాత్రల కంటే నిలువుగా ఉన్నవి వాడితేనే ఉత్తమం.
- గాలి ఇతర కారణాలతో స్టవ్ ఆరిపోతే వెడల్పు పాత్రల వల్ల కనిపించదు.
- దీనివల్ల గ్యాస్ లీకవుతుంది.
- నిలువు పాత్రలైతే వెంటనే గుర్తించి జాగ్రత్త అనేది పడొచ్చు.
సిలిండర్ :
- సిలిండర్ను ఎప్పుడూ నేలపై పడుకోబెట్టకూడదు.
- కొందరు ఒకే సిలిండర్కు టీ బెండ్ వేసి రెండు స్టవ్లకు వాడతారు
- అనుసంధానం సవ్యంగా లేకుంటే గ్యాస్ లీకైతే అగ్నిప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి.
- ఎప్పుడూ స్టవ్ అనేది సిలిండర్ కన్నా ఎత్తులోనే ఉంచాలి.
- రెండు కనెక్షన్లు ఉన్నవారు వాడకంలో లేని సిలిండర్కు సేఫ్టీ క్యాప్ను తప్పకుండా పెట్టాలి.
- ఏజెన్సీ నుంచి వచ్చినప్పుడే క్యాప్ ఉందో లేదో చూసుకుని తీసుకోవాలి.
- సిలిండర్ ముఖద్వారం దగ్గర ఉండే ఓ రింగ్ గ్యాస్ సరఫరాను నియంత్రిస్తుంది.
- క్యాప్ పెట్టకుంటే కీటకాలు ఏవైనా అందులో ప్రవేశించి రింగ్ను కొరికితే గ్యాస్ అనేది లీకవుతుంది.
రూ.5 లక్షల వరకు బీమా సదుపాయం :
- వినియోగదారులకు గ్యాస్ ఏజెన్సీలో నమోదు చేసిన ఇంటి చిరునామాలో సిలిండర్, రెగ్యులేటర్ వైఫల్యాల వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. దీంతో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరిగితే వారికి పబ్లిక్ లయబిలిటీ బీమా పాలసీ సౌకర్యం అనేది ఉంటుంది. ప్రతి వినియోగదారుడి పేరు మీద ఏజెన్సీ వారే ఏటా ప్రీమియం చెల్లిస్తుంటారు.
- ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వినియోగదారులు రాత పూర్వకంగా ఏజెన్సీని సంప్రదిస్తే తగు విచారణ చేసి, అన్నీ సవ్యంగా ఉంటే దాదాపు రూ.5 లక్షల వరకు పరిహారం పొందే అవకాశం ఉంది.
- గ్యాస్ లీకేజీ, ఇతర ప్రమాదాలు సంభవిస్తే 1906 హెల్ప్ లైన్ నంబరు అనేది ఉంటుంది.
- వీటితో పాటు సమస్యల పరిష్కారం, ఇతర సేవలకు 1800 233 3555, 1800 266 6696 టోల్ఫ్రీ నంబర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
- గృహోపయోగానికి నిర్దేశించిన 14.2 కిలోల ఎల్పీజీ సిలిండర్ను వ్యాపార, వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగించకూడదు.