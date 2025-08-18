ETV Bharat / state

'చిత్తడి నేలలపై' వ్యర్థాల దాడి - జీవ వైవిధ్యానికి పెను ముప్పు - WETLANDS POLLUTED IN AP

బాపట్ల జిల్లా తీరంలో జీవ వైవిధ్యానికి ముప్పు - పక్షుల ఆవాసాలు ధ్వంసం

Wetlands Destroyed in AP
Wetlands Destroyed in AP (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 8:02 PM IST

Wetlands Destroyed in AP : ఓవైపు నిరంతరాయంగా నీటి ఊటలు. మరోవైపు పుష్కలంగా సాగు, తాగునీరు. పక్షుల కిలకిలారావాలు. అరుదైన ఔషధ మొక్కలు. ఘనమైన మత్స్యసంపద. భూగర్భ జలాలను పునరుద్ధరించడం, సముద్రతీర స్థిరీకరణ, కర్బన స్థాపన, వరదల నియంత్రణ తదితర ఎన్నో అమూల్యమైన ప్రకృతి సేవలకు చిత్తడి నేలలు ఆధారం. జీవ వైవిధ్యానికి మారుపేరుగా ఇవి నిలుస్తున్నాయి. పర్యావరణానికి అవి చేస్తున్న మేలు అనంతమని చెప్పవచ్చు.

బాపట్ల జిల్లాలోని చిత్తడి నేలల్లో కొల్లేటి కొంగలు, నల్లతల ఆకురాయి, బంగారు ఉల్లంకి, పొన్నంగి పిట్ట, ఎర్రకాళ్ల కొంగలు, తోక పిగిలి పిట్ట, సముద్ర కొంగలు, ఎర్ర గువ్వ, పల్లాస్‌ గౌరుకాకి, వామన కాకి, చిన్న ఉల్ల పిట్ట, నల్ల రెక్కల ఉల్లంకి పిట్ట, నల్లతల గౌరుకాకి తదితరాలు సంచరిస్తున్నాయి. సూర్యలంక రోడ్డు చప్టా నుంచి పొగురు వరకు వందల ఎకరాల్లో చిత్తడి నేలలు ఉన్నాయి.

Wetlands Polluted in Bapatla District : పర్యావరణపరంగా ఈ చిత్తడి నేలలు చాలా సున్నితమైనవి. ఈ ప్రాంతంలో నీటి కుంటలు, స్వచ్ఛమైన వాతావరణం పక్షులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. కానీ కొందరు ప్రభుత్వ భూములు, అసైన్డ్‌ భూముల్లో అనుమతులు లేకుండా రిసార్టులు నిర్మించారు. వాటి నుంచి వ్యర్థాలు తెచ్చి చిత్తడి నేలల వద్ద పడేస్తున్నారు. దీంతో భూమి, నీరు కాలుష్యమవుతోందని పర్యావరణవేత్తలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వ్యర్థాలను ఈ ప్రాంతంలో పడేయకుండా గట్టి చర్యలు తీసుకుని చిత్తడి నేలలు, పర్యావరణాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత అటవీ శాఖ అధికారులపై ఉంది.

  • తీరంలో వ్యర్థాల గుట్టలతో జీవ వైవిధ్యానికి ముప్పు వాటిల్లుతోంది. చిత్తడి నేలలు కలుషితమై పక్షుల ఆవాసాలు దెబ్బతింటున్నాయి. పర్యాటకాభివృద్ధితో పాటు తీర, అటవీ ప్రాంతాల్లో పర్యావరణాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉంది.
  • సూర్యలంకలో పర్యావరణపరంగా సున్నితమైన ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడి చిత్తడి నేలలు పక్షులకు ఆవాసాలుగా ఉన్నాయి. స్వదేశీ, విదేశీ పక్షులు 110కు పైగా తీర ప్రాంతానికి ఏటా వలస వస్తాయి. మూడు నుంచి ఆరు నెలలు ఇక్కడే ఉంటాయి. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో హిమాలయాలు, సైబీరియా, యూరోపియన్, ఆసియా దేశాల నుంచి నీరు, ఆహారం కోసం వందల సంఖ్యలో పక్షులు చిత్తడి నేలలు ఉన్న పేరలి, సూర్యలంక, నిజాంపట్నం మడ అడవుల ప్రాంతానికి వస్తున్నాయి.

పక్షులు అంతరించిపోయే ప్రమాదం : వ్యర్థాల వల్ల కాలుష్యం పెరిగితే ఈ ప్రాంతానికి పక్షులు రావని పర్యావరణ వేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అరుదైన పక్షులు అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉందని బాపట్లకు చెందిన పర్యావరణవేత్త రమణ తెలిపారు. జీవ వైవిధ్యం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని, చిత్తడి నేలల్లో వ్యర్థాలు పడేయకుండా చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా అటవీశాఖాధికారి దృష్టికి తీసుకెళ్లినా సానుకూల స్పందన రాలేదని ఆయన వాపోయారు.

బాపట్ల జిల్లా అటవీ అధికారి పోస్టు రెండున్నర నెలలుగా ఖాళీగా ఉంది. జూన్‌లో డీఎఫ్‌వో భీమయ్య పదవీ విరమణ తర్వాత కొత్త అధికారిని నియమించలేదు. ప్రకాశం డీఎఫ్‌వో వినోద్‌కుమార్‌కు జిల్లా ఇంఛార్జ్ డీఎఫ్‌వోగా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. పూర్తి స్థాయి డీఎఫ్‌వోను బాపట్లకు నియమిస్తే అటవీ, తీర ప్రాంతంలో పర్యావరణం, జీవవైవిధ్య పరిరక్షణకు గట్టి చర్యలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

