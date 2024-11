ETV Bharat / state

'పిల్లలకు బిర్యానీలు, చిరుతిళ్లు తీసుకురావద్దు - బయట నుంచి తెచ్చిన ఆహారం తీసుకోవద్దు'

Not Allowing Outside Food in Gurukul and Welfare Hostels ( ETV Bharat )