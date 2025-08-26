ETV Bharat / state

'వచ్చే నెలలో సన్న బియ్యం పంపిణీ బహిష్కరిస్తాం' : రేషన్​ డీలర్ల హెచ్చరిక - RATION DEALERS ISSUE TELANGANA

5 నెలల కమీషన్‌ పెండింగ్‌లో ఉందని ఆందోళనబాట పట్టిన రేషన్​ డీలర్లు - బకాయిలు చెల్లించకుంటే బియ్యం పంపిణీ బహిష్కరిస్తామని హెచ్చరిక - కలెక్టర్లకు, డీసీఓలకు, ఆర్‌డీఓలకు వినతి పత్రాలు సమర్పించిన డీలర్లు

Ration Dealers Issue Telangana
Ration Dealers Issue Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 8:15 AM IST

Ration Dealers Issue Telangana : రాష్ట్రంలో చౌక ధరల దుకాణాల డీలర్లు ఆందోళనబాట పట్టారు. ఈనెల 31లోగా తమకు కమిషన్ బకాయిలు చెల్లించని పక్షంలో సన్నబియ్యం పంపిణీ బహిష్కరిస్తామని హెచ్చరించారు. అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లోనూ కలెక్టర్లకు, డీసీఓలు, ఆర్​డీవోలకు వినతిపత్రాలు సమర్పించారు.

వర్షకాలం నేపథ్యంలో జూన్‌లో మూడు నెలలు కలిపి ఒకేసారి సన్న బియ్యం పంపిణీ చేశారు. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి మళ్లీ రేషన్ పంపిణీ మొదలు కానుంది. వచ్చే నెల నుంచి బియ్యంతోపాటు ప్రత్యేక రేషన్‌ బ్యాగులు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో తమ డిమాండ్లు పరిష్కరించాలంటూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చౌక ధరల దుకాణాల డీలర్లు ఆందోళనబాట పడుతున్నారు. సోమవారం అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో కలెక్టర్లు, జిల్లా పౌరసంబంధాల అధికారులు, ఆర్​డీవోలకు రేషన్ డీలర్లు వినతిపత్రాలు సమర్పించి తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరారు.

బకాయిలు చెల్లించకుంటే బియ్యం పంపిణీ నిలిపేస్తాం - చౌక ధరల దుకాణాల డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం హెచ్చరిక (ETV)

అప్పులు తెచ్చి మరీ : హైదరాబాద్ ఎర్రమంజిల్‌ పౌరసరఫరాల భవన్ ఎదుట చౌక ధరల దుకాణాల డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేపట్టారు. 5నెలలుగా చెల్లించాల్సిన కమీషన్‌, గన్నీ బ్యాగుల బిల్లులు పెండింగ్ ఉన్నాయన్నారు. 3 నెలల బియ్యం ఒకేసారి ఇచ్చే సమయంలో ఇబ్బందులను అధిగమించి పంపిణీ ప్రక్రియ విజయవంతం చేశామన్నారు. అప్పులు తెచ్చి మరీ దుకాణాల అద్దె చెల్లించాల్సి వస్తోందన్నారు. కాంగ్రెస్‌ మ్యానిఫెస్టోలో ప్రకారం కమిషన్ పెంపు సహా ఇతర హామీలు నెరవేర్చాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

రేషన్​ షాపుల బందు ప్రకటిస్తాం : తాము ఎంతో కష్టపడి మూడు నెలల రేషన్​ను ఒకేసారి పంపిణీ చేశామని రేషన్​ డీలర్లు అంటున్నారు. తాము చేసిన కష్టానికి ప్రతిఫలం కావాలని అడుగుతున్నామని తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 5 నెలల సొమ్ము సుమారుగా రూ.100 కోట్లు పెండింగ్​లో ఉంటుదని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం దీనిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మ్యానిఫెస్టోలో పెట్టినటువంటి గౌరవవేతనం, కమిషన్ పెంపు వంటి అంశాలు పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉన్నదని గుర్తుచేశారు. తమ డిమాండ్లు పరిష్కరించని పక్షంలో తాము సెప్టెంబర్ 1 నుంచి రేషన్​ షాపుల బందు ప్రకటిస్తామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు.

"మూడు నెలల రేషన్​ ఒకేనెలలో ఇవ్వాల్సివస్తే రాత్రి ఒంటిగంట వరకు సర్వర్లు మొరాయించినా పని చేశాం. మేం ఐదు నెలలు పని చేసిన డబ్బులు అడిగితేనే మమ్మల్ని ఇలా బాధలకు గురి చేస్తున్నారు. బంగారం తాకట్టు పెట్టి మరీ మా సొంత డబ్బుతో పనివారికి జీతాలు, షెట్టర్లకు రెంట్లు కట్టాం. ఈ నెల రేషన్​ ఇప్పుడు వచ్చింది. మళ్లీ వీటికోసం కూడా మేం ఖర్చు చేయాలి. అవసరానికి తగ్గుట్టు పని వారిని పెట్టించి వారికి జీతా లిచ్చి ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు రాకుండా చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు మాకు కమీషన్​ కావాలని ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. వినాయక చవితికి చందాలివ్వమని మమ్మల్ని అడుగుతుంటే, మాకు చందాలివ్వండి అంటూ కమీషనర్ ఆఫీసు చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది. ఈ 5 నెలలుకు సుమారుగా రూ.100 కోట్లు వరకు రావాల్సి ఉంది. మాకు ఈ నెలలోగా కమీషన్​ చెల్లించకపోతే సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి కమీషనర్ ఆఫీసు ముందు ధర్నా చేస్తాం." - రేషన్​డీలర్లు

కమిషన్ బకాయిలు ఈ నెలఖరులోగా చెల్లించకపోతే సెప్టెంబరు నుంచి ప్రారంభమయ్యే సన్న బియ్యం పంపిణీ బహిష్కరిస్తామని చౌక ధరల దుకాణాల డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం హెచ్చరించింది.

