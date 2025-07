ETV Bharat / state

కలుపు మొక్కల నివారణకు కొత్త టెక్నిక్ - ఒక్కసారి వేసుకుంటే ఏడేళ్ల దాకా కలుపు పెరగదు - WEED MAT METHOD IN MAHABUBNAGAR

Weed Mat Method is Adopted to Prevent Weeds in Farmlands : కలుపు మొక్కల కారణంగా పంటలు దెబ్బతింటాయి. దీంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతుంటారు. ఈ సమస్యను నివారించేందుకు ఉద్యాన శాఖ కొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రధానంగా పండ్ల తోటలు, కూరగాయల సాగులో కలుపు సమస్య అధికంగా ఉంటుంది. దీని నివారణ కర్షకులకు కష్టంగా మారుతుంది. దానిమ్మ, మామిడి, డ్రాగన్​ ఫ్రూట్ తదితర దీర్ఘకాలిక తోటల్లో కలుపును తీయాలంటే రూ.వేలల్లో వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. ఈ ఖర్చులను తగ్గించడానికి 'వీడ్ మ్యాట్' పద్ధతిని తీసుకొస్తున్నారు.

సుమారు ఏడేళ్ల మన్నిక : ప్రస్తుతం పంటలో కలుపు నివారణకు 1.2 మందం ఉన్న మల్చింగ్ కవర్లను మొక్కల మొదళ్లలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సాధారణంగా ఇవి మూడు, నాలుగు నెలలు మాత్రమే పని చేస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత యథావిధిగా గడ్డి పెరిగిపోతుంది. ఈ కారణంతో వీటి స్థానంలో 'వీడ్ మ్యాట్'​ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీనిని 250 గేజ్​తో తయారు చేస్తున్నారు. వీటిని మొక్కల మొదళ్ల వద్ద మల్చింగ్ మాదిరిగానే పరచాలి. ఇవి సుమారుగా ఐదు నుంచి ఏడేళ్ల వరకూ ఉంటాయి. ఇది పరిచిన చోట గడ్డి మొలవదు. సిద్దిపేట సమీపంలోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్​లెన్స్ సంస్థలో 2017 సంవత్సరంలో దీన్ని అమలు చేశారు. అక్కడ మంచి ఫలితాలు రావడంతో మహబూబ్​నగర్ జిల్లాలో అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

ఒక్కో రైతుకు 4 వేల మీటర్లు : దీనిపై ఆసక్తి కలవారికి ప్రభుత్వం రాయితీ ప్రకటించిందని మహబూబ్​నగర్ ఏడీ వేణుగోపాల్ తెలిపారు. తొలత లక్ష మీటర్లు అందించనున్నారని చెప్పారు. దీని ద్వారా ఒక్కో రైతుకు 4 వేల మీటర్ల వరకు ఇవ్వనున్నారని వెల్లడించారు. అంటే ఒక్కొక్కరికీ రూ.2 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం అందుతుందని వివరించారు. దీనిలో 80 శాతం సాధారణ రైతులకు, 10 శాతం ఎస్సీ వారికి, మరో 10 శాతం ఎస్టీలకు అందించనున్నారని తెలిపారు. అవసరమైన వారు ఉద్యాన శాఖ సిబ్బందిని సంప్రదించాలని అన్నారు. జిల్లాలో వచ్చే ఫలితాలను బట్టి ఈ విధానాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని వెల్లడించారు.