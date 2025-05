ETV Bharat / state

పెళ్లింట విషాదం - కాళ్ల పారాణి ఆరకముందే కాటికి - నవ వరుడిని కబళించిన మృత్యువు! - WEDDING TRAGEDY IN RAVIKAMATHAM

Wedding Tragedy in Ravikamatham : ఇంటి ముందు వేసిన పెళ్లి పందిరి తీయనేలేదు. కాళ్లకు పెట్టిన పారాణి ఆరనే లేదు. పెళ్లికి వచ్చిన బంధువులు ఇంకా ఇండ్లకు చేరనే లేదు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రుల సమక్షంలో మంగళవాయిద్యాల నడుమ ఒక్కటైన ఆ జంట విధి ఆడిన వింత నాటకంలో ఓడిపోయింది. మనసిచ్చి మనువాడిన వాడితో నూరేళ్లు సంతోషంగా జీవిద్దామనుకున్న నవ వధువు కలలు కల్లలయ్యాయి. జీవితాంతం తోడు ఉంటానని అగ్నిసాక్షిగా ప్రమాణం చేసిన భర్త ఆమెను వదిలేసి మూడు రోజలకే అర్ధాంతరంగా వెళ్లిపోయాడు. పెళ్లి సంబురం తీరక ముందే అతనికి నూరేళ్లు నిండాయి. స్నేహితులకు పెళ్లి పార్టీ ఇచ్చేందుకు వెళ్లిన వరుడు గ్రానైట్‌ క్వారీ గోతిలో ఈతకు దిగి ఆ నవ వరుడు మృత్యువాత పడ్డాడు. భర్త మరణ వార్తతో నవ వధువు శోక సంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఆమె రోదించిన తీరు అక్కడి వారిని కంటతడి పెట్టించింది. మాటలకు అందని ఈ విషాద ఘటన అనకాపల్లి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించి ఎస్సై రఘువర్మ, కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం రావికమతం మండలంలోని టి.అర్జాపురం శివారు పాత కొట్నాబిల్లికి చెందిన ఆసరి సీతారావు కుమారుడు జగదీష్‌ (26)కు అదే గ్రామానికి చెందిన యువతితో గురువారం నాడు రాత్రి గిరిజన సంప్రదాయబద్దంగా వివాహమైంది. Groom Died in Ravikamatham : జగదీష్‌ శనివారం నాడు మధ్యాహ్నం ఐదుగురు స్నేహితులకు కొత్త కొట్నాబిల్లికి సమీపంలోని గ్రానైట్‌ క్వారీ వద్ద మ్యారేజ్ పార్టీ ఇచ్చాడు. స్నేహితులు మద్యం మత్తులో ఉండగా జగదీష్‌ దుస్తులతోపాటు పెళ్లి సమయంలో అత్తింటి వారు పెట్టిన బంగారం గొలుసు, ఉంగరాలు ఒడ్డున పెట్టి క్వారీ గోతిలో ఈతకు దిగాడు. మత్తు దిగాక స్నేహితులకు అతను కనిపించకపోవడంతో ఇంటికి వెళ్లిపోయాడని భావించి వచ్చేశారు.

