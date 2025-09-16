రాబోయే మూడు రోజుల్లో వర్షాలు - విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచనలు
జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరికలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 11:04 PM IST
Weather Updates : దక్షిణ అంతర కర్ణాటక నుంచి తమిళనాడు మీదుగా కొమోరిన్ ప్రాంతం వరకు సగటు సముద్ర మట్టానికి 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉత్తర-దక్షిణ ద్రోణి విస్తరించి ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, యానంలో దిగువ ట్రోపో ఆవరణములో నైరుతి గాలులు వీస్తున్నాయి. వీటి ఫలితంగా రాష్ట్రంలో రాగల మూడు రోజుల వరకు వాతావరణ సూచనలను అమరావతి వాతావరణకేంద్రం, విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో రేపు కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు.
Rain Alert To Andhra Pradesh : ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు పడేటప్పుడు చెట్ల కింద నిలబడరాదని సూచించారు. బుధవారం అనకాపల్లి,కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. మిగతా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
శ్రీశైలం జలాశయానికి క్రమంగా పెరుగుతున్న వరద : శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద పెరుగుతుండటంతో మరో గేటు ఎత్తారు. ప్రస్తుతం మూడు గేట్ల ద్వారా నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 1,82,478 క్యూసెక్కులు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 1,79,370 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,973 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.
మూడు స్పిల్ వే గేట్లను 10 అడుగులు ఎత్తి 83,262 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్ కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 884.30 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 211.47 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.
గుంటూరులో భారీ వర్షాలు - నదుల్లా మారిన రహదారులు
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ప్రాంతంలో ఉదయం నుంచి కుండపోతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి జిల్లా కేంద్రం అమలాపురంతో సహా పలు ప్రాంతాల్లో ఏకబిగిన వర్షాలతో వలపు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి పౌర ప్రయాణాలకు ఆటంకం కలిగింది.
తిరుమలలో దంచికొట్టిన వర్షం : తిరుమలలో సోమవారం అర్ధరాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. ఉరుములు మెరుపులతో భారీ వర్షం కురవడంతో శ్రీవారి ఆలయ ప్రాంగణం, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. దుకాణాల వద్ద వాన నీరు ఏరులై పారింది. రాత్రి సమయంలో స్వామివారి దర్శనం ముగించుకున్న భక్తులు గదులకు, లడ్డూ విక్రయశాలకు వెళ్లేందుకు ఇబ్బందులు పడ్డారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏర్పాటు చేసిన షెడ్ల వద్ద తలదాచుకున్నారు.
కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం - రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు వర్షసూచన