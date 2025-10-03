ETV Bharat / state

ఒడిశాలో తీరం దాటిన తీవ్ర వాయుగుండం - ఆ మూడు జిల్లాలకు రెడ్​ అలర్ట్

ఉత్తర, కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు - మరోవైపు ఒడిశాలో కురిసిన వర్షాల కారణంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పెరిగిన వరద ఉద్ధృతి

Severe Cyclonic Storm Crosses Odisha Coast
Severe Cyclonic Storm Crosses Odisha Coast (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 7:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Severe Cyclonic Storm Crosses Odisha Coast: ఒడిశాలోని గోపాల్‌పూర్‌ వద్ద తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటినట్లు విశాఖపట్నం వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. వాయువ్య దిశగా కదిలి బలహీన పడుతున్నట్లు పేర్కొంది. తీరం దాటినా తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం కొనసాగుతుందని అధికారులు తెలియజేశారు. నేడు ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు చెప్పారు. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం జిల్లాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేశారు.

మరోవైపు ఒడిశాలో కురిసిన వర్షాల కారణంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వరద ఉద్ధృతి పెరిగింది. అటు నుంచి వచ్చిన నీరు వంశధార, నాగావళి, బహుదా, మహేంద్రతనయ నదుల్లో ప్రవేశిస్తోంది. దీంతో హిరమండలం గొట్టా బ్యారేజీ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఆ బ్యారేజీ నుంచి వచ్చిన వంశధార నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. బూర్జ మండలంలోని నారాయణపురం ఆనకట్ట వద్ద నాగావళి నదిలో వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది.

మహేంద్రతనయ నదిలో పెరిగిన నీటి ప్రవాహం కారణంగా శ్రీకాకుళం పాతపట్నం ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్‌, మహేంద్రనగర్‌ వీధిలోకి వరద వచ్చి చేరింది. దీంతో నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను జిల్లా కలెక్టర్‌ అప్రమత్తం చేశారు. వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న ప్రాంతాల్లో కలెక్టర్‌, ఎస్పీ పర్యటించారు. జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ ఏర్పాటు చేశారు.

AP Weather Update: తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఏపీ ప్రభుత్వం అలెర్ట్ అయ్యింది. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లా కలెక్టర్లతో హోం, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి అనిత సమీక్ష నిర్వహించారు. వాయుగుండం ప్రభావంతో ఈరోజు రాత్రి, రేపు ఉత్తరాంధ్రలో కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు పడతాయని అంచనా. ఇప్పటికే శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాల కారణంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి సూచించారు. తీరం వెంట ఈదురుగాలులకు ఆస్కారం ఉంది.

ఈ రాత్రికి అధికారులు అందరూ అందుబాటులో ఉండాలని మంత్రి ఆదేశించారు. ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూడాలన్నారు. రోడ్డు మీద పడే చెట్లను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలన్నారు. ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. వంశధార, నాగావళి వరదకు ఛాన్స్ ఉన్నందున లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలని ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు.

విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్: ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్షాలపై విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి రవి టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వర్షాల వల్ల ఏర్పడిన విద్యుత్ అంతరాయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు పునరుద్ధరించాలని ఆదేశించారు. చెట్లు కూలి, కొమ్మలు విరిగి తలెత్తే విద్యుత్ అంతరాయం సమస్యలకు యంత్రాంగం తక్షణమే స్పందించాలన్నారు. వివిధ శాఖలను సమన్వయం చేసుకుంటూ సిబ్బంది నిరంతరం అందుబాటులో ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. ఫిర్యాదులు ఇప్పటికే 70 శాతం పరిష్కరించామని అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు. వచ్చిన ఫిర్యాదుల్ని నిర్ణీత కాలపరిమితి పెట్టుకుని పరిష్కరించాలని మంత్రి ఆదేశించారు.

ఉత్తరాంధ్రలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు - ఈదురుగాలులతో కూలిన చెట్లు

గోదావరిలో కొనసాగుతున్న వరద - జలదిగ్బంధంలో కోనసీమ లంక గ్రామాలు

For All Latest Updates

TAGGED:

AP WEATHER REPORT TODAYCYCLONIC STORM IN ODISHARAINS IN ANDHRA PRADESHCYCLONE ALERTAP WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ముగిసిన వర్షాకాలం - ఈ ఏడాది 8 శాతం ఎక్కువ వానలు: ఐఎండీ

రూ.10కోట్ల బంగారు ఆభరణాలతో దుర్గమ్మకు అలంకరణ- రూ.5కోట్ల వెండి రథంలో ఊరేగింపు!

మరింత ఈజీగా బంగారం, వెండి రుణాలు- అక్టోబర్ 1 నుంచి మారనున్న RBI రూల్స్ ఇవే!

'బ్రహ్మజెముడు'ను అడగనిదే వారంతా ఇల్లు కట్టరు- ప్రతి గది కూడా ప్రత్యేకమే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.