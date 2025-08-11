ETV Bharat / state

చినుకు పడితే వాహనదారుల్లో గుబులు - నీళ్లలో మునిగి మెకానిక్ షెడ్డుకు చేరుతున్న వాహనాలు - WATERLOGGING TRAFFIC JAM ISSUE

ప్రణాళికల్ని పట్టాలెక్కించని అధికార యంత్రాంగం - నగరంలో వర్షం కురిస్తే పద్మవ్యూహంలా మారుతున్న రహదారులు - నివేదికలు సిద్ధం చేసి అమలు చేయని వైనం - వర్షం కురిస్తే రోడ్లపై ఎక్కడికక్కడ నీరు

Waterlogging Traffic Jam Issue in hyderabad
ఖైరతాబాద్‌-లక్డీకాపూల్‌ రోడ్డుపై పారుతున్న వర్షపు నీటిలో వాహనాల రద్దీ (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 2:11 PM IST

Waterlogging And Traffic Jam Issue In Hyderabad : హైదరాబాద్​లో ఏ ప్రాంతాల్లో తరచూ ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి? వర్షం పడితే ఎక్కడ నీరు నిలిచి వాహనదారులు ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారు? అందుకు అసలు కారణాలు ఏమిటీ? ఇలా అన్నీ విషయాల్లో గ్రేటర్ హైదరాబాద్​ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ట్రాఫిక్‌ పోలీసులకు పూర్తి స్పష్టత ఉంది. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి పరిష్కార మార్గాలు అన్వేషించి ప్రతి సంవత్సరం పేజీల కొద్దీ నివేదికలూ సిద్ధం చేస్తున్నారు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే వాటిని అమలు చేసేందుకు కార్యాచరణ ముందుకు సాగడం లేదు.

వ్యక్తిగత వాహనాలకు ప్రాధాన్యం : ఫలితంగా వర్షాకాలంలో ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకున్న వారు బయటపడేందుకు సప్తసముద్రాలు దాటాల్సినంత పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. అనధికార లెక్కల ప్రకారం ప్రతి వేయి మంది జనాభాకు సుమారు 800 వాహనాలున్నట్లు అంచనా ఉంది. కొవిడ్‌ తరువాత వ్యక్తిగత వాహనాలకు ప్రాధాన్యం మరింత ఎక్కువగా పెరిగింది. వాటి సంఖ్యకు తగినట్లు రహదారుల విస్తరణ పనులు చేపట్టకపోవడం, ఆక్రమణలు పెరగటంతో నగర రోడ్లపై ప్రయాణం చేయాలంటే పరిస్థితి నరకంగా మారుతోంది. నగరంలోకి ప్రవేశించే కాలం చెల్లిన వాహనాలపై గట్టి నిఘా లేకపోవడం వంటి అంశాలు ట్రాఫిక్‌ సమస్యలకు కారణమవుతోంది.

  • శనివారం(జులై 09) రాత్రి 10 గంటలకు ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగి ఖైరతాబాద్‌ నుంచి బయల్దేరి దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌కు రాత్రి 12 గంటలకు చేరుకున్నారు. భారీ వర్షానికి మలక్‌పేట్‌ వద్దనున్న రైల్వే బ్రిడ్జి కింద భారీగా వరద చేరి ఇరువైపులా రాకపోకలు నిలిపివేయడంతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది. దశాబ్దాలుగా చాదర్‌ఘాట్‌ మార్గంలో సమస్య పరిష్కరించాలని ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు సంబంధిత శాఖలకు తెలియజేస్తున్నా ఫలితం మాత్రం ఆశించినంత ఉండటం లేదు.
  • ఆదివారం సైతం గ్రేటర్‌ పరిధిలో వాహనదారులకు చుక్కలు కనిపించాయనే చెప్పుకోవాలి. రాఖీ పండగకు నగరం నుంచి జిల్లాలకు వెళ్లి తిరిగొచ్చే జనాలు, వివాహాది శుభకార్యాలకు హాజరయ్యేవారు, సెలవు రోజని కుటుంబాలతో వ్యాహ్యాళికి వచ్చిన వారి వాహనాలతో రహదారులు కిక్కిరిసిపోయాయి. ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల పర్యవేక్షణ కొరవడటంతో ఎక్కడికక్కడ వాహనాలు గంటల తరబడి నిలిచిపోవడంతో భారీ ట్రాఫిక్​ జామ్ ఏర్పడింది.
  • ఇటీవల లక్డికాపూల్ మీదుగా వెళ్తుండగా మాసబ్‌ట్యాంక్‌ వద్ద పై వంతెనపై ఓ మినీలారీ ఇంజిన్​లో సమస్యతో అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయింది. దానికి రిపేర్​ చేయించి పక్కకు తీసేంత వరకు సుమారు 2 గంటలు ఆ మార్గంలో ప్రయాణించే వారికి తీవ్ర అవస్థలు తప్పలేదు.

63 ప్రాంతాలు గుర్తింపు : నగరంలో భారీ వర్షం కురిస్తే చాలు ఇక అంతే. రహదారులు కొన్ని గంటల పాటు చెరువుల్లా దర్శనమిస్తాయి. వర్షం నీటితో పాటు నాలాల ఆక్రమణలు, మ్యాన్‌హోళ్ల నిర్వహణ లోపంతో మురుగు రోడ్లపైకి వచ్చి చేరి పరిస్థితులు చేయి దాటుతున్నాయి. గ్రేటర్‌ పరిధిలో ప్రధానంగా 63 నీరు నిలిచే ప్రాంతాలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. లక్డీకాపూల్‌-ఎస్సార్‌నగర్, ఆసిఫ్‌నగర్, ఫలక్‌నుమా, మాదాపూర్‌-సికింద్రాబాద్, గచ్చిబౌలి-టోలిచౌకి, అంబర్‌పేట్, కాచిగూడ వంటి ప్రధాన మార్గాల్లో వర్షం కురిసినప్పుడల్లా రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. అయినప్పటికీ అధికార యంత్రాంగం స్పందన అంతంత మాత్రమే.

  • రహదారులు 10,000 కిలో మీటర్లు
  • వాహనాలు : సుమారు 90 లక్షలు
  • రోజూ కొత్తగా రోడ్డుపైకి వచ్చేవి : 1000
  • జిల్లాలు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చేవి : 45 లక్షలు

