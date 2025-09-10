ప్రాణాలను రక్షించే కోర్సులు - ప్రాక్టికల్, థియరీతో పాటు ఎగ్జామ్
చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దలవరకు అందరికీ లైఫ్ సేవింగ్ శిక్షణ - నీటి ప్రమాదాల నివారణలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు మార్గదర్శకంగా ఆర్ఎల్ఎస్ఎస్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 4:38 PM IST
Water Safety Training: మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నీట మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా జరిగే ప్రమాదాల్లో 9.1 శాతం నీట మునిగిన ఘటనల వల్లే జరుగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్రీయ లైఫ్ సేవింగ్ సొసైటీ (RLSS) రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. బ్రిటన్లోని రాయల్ లైఫ్ సేవింగ్ సొసైటీకి అనుబంధంగా పనిచేస్తున్న ఈ సంస్థను భారత నౌకాదళ వైస్ అడ్మిరల్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
విదేశాల్లో లైఫ్ సేవింగ్ స్కిల్స్ ప్రాధాన్యం: ఆస్ట్రేలియాలో ఆరు నెలల వయసు నుంచే ఈతకు శిక్షణ ఇస్తారు. చైనా, జపాన్ వంటి దేశాల్లో స్కూల్ స్థాయి నుంచే లైఫ్ స్కిల్స్ను పరిచయం చేస్తారు. కానీ మన దేశంలో ఇలాంటి చర్యలు తక్కువ. అందుకే RLSS వెబ్సైట్ www.lifesavingindia.org ద్వారా ప్రజలకు ఈత, ప్రథమ చికిత్స, లైఫ్ సేవింగ్ స్కిల్స్పై శిక్షణ అందిస్తోంది.
ఆన్లైన్లో నమోదు - సులభమైన ప్రక్రియ: శిక్షణ పొందదలచిన వారు RLSS వెబ్సైట్లోని ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ విభాగంలోకి వెళ్లి కోర్సును ఎంచుకోవాలి. పేరు, వివరాలు, ఈమెయిల్, ఫోన్ నంబరు, లొకేషన్, విద్యార్హతలు నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. శిక్షణలో థియరీ, ప్రాక్టికల్ క్లాసులు, పరీక్షలు కూడా ఉంటాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో RLSS శిక్షణా కేంద్రాలు:
ఆంధ్రప్రదేశ్: విజయవాడ, కాకినాడ, విశాఖపట్నం కేంద్రాల్లో ఏపీ చాప్టర్ అధ్యక్షుడు బలరాంనాయుడు ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ కొనసాగుతోంది.
తెలంగాణ: హైదరాబాద్లోని నాలుగు కేంద్రాల్లో జాకబ్ వియజ్కుమార్ పర్యవేక్షణలో కోర్సులు అందిస్తున్నారు.
ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలు:
- నదులు, బీచ్లు, జలాశయాలపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం.
- రక్షణ సదుపాయాలు లేకపోవడం.
- శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది అందుబాటులో లేకపోవడం.
- సరదాగా నీటిలో ఈతకు దిగుతూ లోతు అంచనా వేయక మునిగిపోవడం.
- బీచ్లలో అలల ఉద్ధృతి మధ్య చిక్కుకోవడం.
- ఇతరులను రక్షించే క్రమంలో ప్రమాదంలో పడిపోవడం.
- వరద ప్రవాహాలను అంచనా వేయక కొట్టుకుపోవడం.
RLSS అందించే కోర్సులు:
3–12 గంటలలో పూర్తి అయ్యే శిక్షణలు:
- సీపీఆర్ శిక్షణ
- ట్రామా మేనేజ్మెంట్
- ప్రథమ చికిత్స
- సేవ్ ఏ బేబీ
- ఆక్సిజన్ ఆపరేటర్
- జూనియర్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ వర్క్షాప్
2–4 వారాల శిక్షణా కార్యక్రమాలు:
- పూల్ లైఫ్ సేవర్
- పూల్ లైఫ్ గార్డు
- స్విమ్ అండ్ సర్వైవ్
- ఓపెన్ వాటర్ అండ్ బీచ్ లైఫ్ సేవర్
- ఓపెన్ వాటర్ అండ్ బీచ్ లైఫ్గార్డ్స్
- ఫ్లడ్ రెస్క్యూ ట్రైనింగ్
- డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ట్రైనింగ్
- స్కూబా ట్రైనింగ్
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలు:
- నీట మునిగిన వారికి వెంటనే సీపీఆర్ చేయాలి.
- మునుగుతున్న వారిని సరైన పద్ధతిలో నీటిలోంచి బయటకు తీయాలి.
- శ్వాస ఆడకపోతే ప్రత్యేక పొజిషన్లలో ఉంచాలి.
- అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వారిని పైకి ఎత్తి నోరు తెరిచి ఉంచాలి.
- అనంతరం ఎడమ కాలు మడత పెట్టి పడుకోబెట్టి, వెంటనే అంబులెన్స్లో తరలించాలి.
వరద ముప్పు సమయంలో RLSS అవగాహన కార్యక్రమాలు:
హైదరాబాద్లో తరచూ వరదలు ముప్పు తెస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో RLSS ఆధ్వర్యంలో 100కు పైగా శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. కార్లు నీటిలో చిక్కుకుపోయినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, వరద సమయంలో ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండేందుకు పాటించాల్సిన నియమాలను తెలియజేస్తున్నారు. అనేక కంపెనీలు కూడా తమ ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పించుకుంటున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నీట మునిగే ప్రమాదాలను తగ్గించాలంటే ప్రజలకు లైఫ్ సేవింగ్ స్కిల్స్ అందించడం అత్యవసరం. RLSS అందిస్తున్న కోర్సులు వ్యక్తిగత రక్షణతో పాటు, సమాజంలో మరెంతో మందికి ప్రాణరక్షకులుగా నిలిచే అవకాశం ఇస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం ప్రథమ చికిత్స, సీపీఆర్ వంటి మౌలిక శిక్షణలు పొందడం ద్వారా ప్రమాదాలను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు.
