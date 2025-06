ETV Bharat / state

కరవు ప్రాంతాలకు వరద జలాలు మళ్లింపు - వేల కోట్లతో సాగుతున్న పనులు - GODAVARI AND KRISHNA FLOOD WATER

Polavaram Left Main Canal Works ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 14, 2025 at 8:02 AM IST | Updated : June 14, 2025 at 8:43 AM IST 3 Min Read

Godavari and Krishna Flood Water Divert : గోదావరి, కృష్ణా వరద జలాలు కరవు ప్రాంతాలకు సరైన రీతిలో మళ్లించేలా జలవనరులశాఖ చేపట్టిన పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. పోలవరం ఎడమ కాలువ పనులను వేగంగా చేసి అనకాపల్లి జిల్లాలో ఆయకట్టుకు గోదావరి వరద జలాలు ఈ సీజన్‌లోనే మళ్లించాలనే లక్ష్యంతో ఒకవైపు పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. మరోవైపు హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి రెండు దశల్లో కొంతమేర కాలువ వెడల్పు చేసి, మరికొంత మేర కాలువ లైనింగ్‌ చేసి నీటిప్రవాహ సామర్థ్యాన్ని పెంచి దారి పొడవునా సాగు, తాగునీటి ప్రవాహ సామర్థ్యం పెంచడంతో పాటు కుప్పం కాలువకు నీళ్లు సరిగా మళ్లించాలని పనుల వేగం పెంచారు. ఇటు ఉత్తరాంధ్రకు, అటు రాయలసీమకు ఈ ఏడాదిలోనే ప్రయోజనాలు అందించాలని భావిస్తున్నారు. పోలవరం ఎడమ కాలువలో, హంద్రీనీవాలో పెండింగులో ఉన్న వివిధ ప్యాకేజీల పనులను గుత్తేదారులకు అప్పగించి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు. దాదాపు ఐదారు నెలలుగా పనులు సాగుతున్నాయి. 10 ప్యాకేజీలుగా పనులు : పాత, కొత్త ప్రాజెక్టులతో కలిపి 10 ప్యాకేజీల్లో పోలవరం ఎడమ కాలువ పనులు వేగం పుంజుకున్నాయి. వీటిలో కీలకమైన అక్విడక్టు పనులు ఉన్నాయి. పంపా నదిపై అక్విడక్టు పనులు ఊపందుకున్నాయి. మరో అక్విడక్టు 111.253 కి.మీ. వద్ద నిర్మాణంలో ఉంది. రాయలసీమ జిల్లాల్లో 6.025 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు, 33 లక్షల మందికి తాగునీటి వసతిని కల్పించే హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతిలో డిజైన్‌ ప్రకారం ప్రవాహ సామర్థ్యం లేదు. 2014-19 మధ్య ప్రవాహ సామర్థ్యం 3,850 క్యూసెక్కులకు పెంచేలా కాలువ వెడల్పు పనులు కోసం టెండర్లను పిలిచి పనులు అప్పగించారు. 2017లో మూడు ప్యాకేజీలుగా టెండర్లు పిలిచి పనులు అప్పగించారు. దాదాపు సగం పనులు పూర్తయ్యాక ప్రభుత్వం మారింది. జగన్‌ సర్కార్‌లో ఈ పనులను ముందస్తుగా రద్దు చేశారు. కాలువల ప్రవాహాన్ని 3,850 క్యూసెక్కులు కాకుండా 6,300 క్యూసెక్కుల సామర్థ్యానికే ఉండేలా వెడల్పు చేయాలని నిర్ణయించి పనుల విలువ రూ.6,182.20 కోట్లకు పెంచి టెండర్లను పిలిచి పనులు అప్పగించారు. అయితే గత ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో ఒక్క శాతం పనినీ చేపట్టకపోవడం గమనార్హం. కూటమి సర్కార్ దృష్టి : రాష్ట్రంలో ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత రాయలసీమ కరవు తీర్చేలా హంద్రీనీవా ప్రవాహ సామర్థ్యం పెంచే పనులపై దృష్టిపెట్టారు. గతంలో టెండర్లు పిలిచిన పనులలో రూ.695 కోట్ల విలువతో పనులు చేసేలా తొలిదశ కాలువ వెడల్పు పనులను పూర్తి చేయడం, రెండో దశలో లైనింగ్‌ చేసి ప్రవాహానికి ఇబ్బందులు లేకుండా చేసేలా మొత్తం రూ.2,561 కోట్లతో పనులు గుత్తేదారుకు అప్పజెప్పారు. హంద్రీనీవా తొలిదశలో కాలువ వెడల్పు పనులు రెండు ప్యాకేజీలుగా అప్పగించారు. వీటన్నింటిలో మట్టి పని, లైనింగ్‌ పని కొంతమేర పూర్తయ్యాయి. పుంగనూరు, కుప్పం బ్రాంచి కాలువల పనులు సైతం వేగంగా సాగుతున్నాయి.

