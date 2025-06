ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​ నగరం రాబోయే రోజుల్లో చెరువులా మారబోతోందా? - FTL IN ALL MAJOR PONDS IN HYDERABAD

నిండుకుండలా కూకట్​పల్లి ఐడీఎల్ చెరువు ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : June 14, 2025 at 8:58 PM IST 2 Min Read