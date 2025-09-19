ETV Bharat / state

రికార్డులు తారుమారు - 'కొత్తకుంట' ఎఫ్‌టీఎల్‌ వ్యవహారంలో ఇంజినీర్ల లీలలెన్నో!

రికార్డులు తారుమారు చేసిన అధికారులు - ఒకేరోజు రెండు రకాల మ్యాప్‌లకు అంగీకారం - ‘కొత్తకుంట’ ఎఫ్‌టీఎల్‌ వ్యవహారంలో ఇంజినీర్ల లీలలెన్నో

Water Pond Encroachment In Hyderabad
Water Pond Encroachment In Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 12:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Water Pond Encroachment In Hyderabad : రికార్డులు తారుమారు చేశారు. ఒకేరోజు రెండు రకాల మ్యాప్​లకు అంగీకారం తెలిపారు. ఎన్​వోసీ జారీకి సంబంధించి రికార్డులు సూపరింటెండెంట్​ ఇంజినీర్​, చీఫ్​ ఇంజినార్​ కార్యాలయాల్లో లేకుండా చేశారు. అయితే కార్యాలయాల్లో లేవుగానీ రియల్​ఎస్టేట్ సంస్థ వద్ద మాత్రం ఆ పత్రాలు ఉన్నాయి. ఓ అసిస్టెంట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌కు ఎన్వోసీకి సిఫార్సు చేసే డివిజన్‌తో సంబంధం లేకపోయినా సంతకం చేసి పంపడమే కాకుండా మళ్లీ ఎన్వోసీని రియల్‌ఎస్టేట్‌ సంస్థకు పంపించారు. ఎన్వోసీ ఇచ్చినప్పటి నుంచి సంవత్సరకాలం నుంచి ఆయన విధులకే రావడం లేదు. ఇంకో డివిజన్‌కు బదిలీచేస్తే అక్కడా చేరలేదు. ఎన్వోసీ జారీ చేయవచ్చని చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ క్లారిఫికేషన్‌ ఇస్తే, ఇందుకు సంబంధించిన రికార్డులు కూడా సీఈ కార్యాలయంలో లేవు ఈ మేరకు రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం మంకల్‌ గ్రామంలోని కొత్తకుంట వ్యవహారంపై హైదరాబాద్‌ చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ దర్యాప్తు జరిపి ప్రభుత్వానికి నివేదించారు. ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్​ వచ్చిన కథనంపై విచారణ జరిపి నివేదిక సమర్పించాలని నీటిపారుదలశాఖ ఇంజినీర్​ ఇన్​ చీఫ్​, ఈ శాఖ అదనపు కార్యదర్శి (విజిలెన్స్​) హైదరాబాద్​ చీఫ్​ ఇంజినీర్​ను కోరారు. ఈ మేరకు దర్యాప్తు పూర్తి చేసిన సీఈ బుధవారం నివేదిక సమర్పించారు. సంబంధిత వర్గాల సమాచారం ప్రకారం నివేదికలో ఏం పేర్కొన్నారంటే

  • లాంటెక్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కన్సల్టెంట్స్‌ చేసిన సర్వే ప్రకారం కొత్తకుంట ఎఫ్‌టీఎల్‌ 8.284 ఎకరాలు. ఈ మ్యాప్‌పై ఏఈఈ గంగరాజు, డీఈఈ జగదీశ్వర్, ఈఈ బన్సీలాల్‌ సంతకాలు చేశారు.
  • గతేడాది జూన్‌ 19న అప్పటి ఏఈఈ గోవిందనాయక్‌ ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించినప్పుడు కొత్తకుంట ఎఫ్‌టీఎల్‌లో సీసీ డ్రెయిన్‌ నిర్మాణం జరుగుతున్నట్లు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం హైడ్రా కమిషనర్‌ రంగనాథ్​ సూచన మేరకు 2025 ఫిబ్రవరి 8న నీటిపారుదల, హైడ్రా అధికారులు పరిశీలించి సీసీ డ్రెయిన్‌ను తొలగించారు. అయితే తనకు 12 ఎకరాల 32.2 గుంటలకు ఎన్వోసీ ఉందని భూయాజమాన్య ప్రతినిధి డాక్యుమెంట్లు అధికారులకు చూపించారు. వాటిని పరిశీలించగా ఎన్వోసీలో ఎఫ్‌టీఎల్‌ 2.03 ఎకరాలు కాగా, కానీ రికార్డు ప్రకారం 8.284 ఎకరాలుగా రికార్డు అయ్యి ఉంది
  • మా కార్యాలయంలో ఉన్న రికార్డుల ప్రకారం దరఖాస్తుదారు పి.వి.రాజారత్నం ఎస్‌ఈ కార్యాలయంలోగానీ, హైదరాబాద్‌ ఇరిగేషన్‌ డివిజన్‌-1 ఈఈ కార్యాలయంలో గానీ ఎన్వోసీకి అప్లై చేయలేదు. ఎస్‌ఈ దరఖాస్తుదారు రాజరత్నంకు రాసినట్లుగా చెబుతున్న లేఖలో పేర్కొన్న నంబరును పరిశీలించగా ఔట్‌వార్డ్‌ రిజిస్టర్‌లో ఎంట్రీ ఉంది గానీ, ఈ లేఖ మాత్రం లేదు. సబ్‌డివిజన్‌ కార్యాలయంలో ఉంటే తెప్పించాం. 2024 జులై 19న రాసిన ఈ లేఖలో అంతకుముందురోజు(18న) సీఈ నుంచి వచ్చిన మెమోను ప్రస్తావించారు. అయితే ఇన్‌వార్డ్‌ రిజిస్టర్‌లో ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలేమీలేవు. ఈ కాపీని కూడా సబ్‌డివిజన్‌ కార్యాలయం నుంచి తెప్పించాం.
  • సీఈ జారీచేసిన మెమోలో 2021 మార్చి 10న ఈఈ రాసిన లేఖ గురించి ప్రస్తావించారు. అయితే ఈ లేఖకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా సీఈ కార్యాలయం ఇన్‌వార్డ్‌ రిజిస్టర్‌లో లేవు. ఈఈ కార్యాలయం ఔట్‌వార్డ్‌ రిజిస్టర్‌లో పరిశీలించగా, ఈ నంబరు వేరే అంశానికి సంబంధించినదిగా తేలింది.
  • రాజారత్నం చెబుతున్న ఎన్వోసీకి సంబంధించి రికార్డులు పరిశీలించగా ఎస్‌ఈ లేదా ఈఈ కార్యాలయంలో ఇందుకు సంబంధించిన అప్లికేషనే లేదు. సీఈ మెమోలో పేర్కొన్న నంబర్లను పరిశీలిస్తే కొన్ని ఔట్‌వార్డ్‌ రిజిస్టర్‌లో రాసి ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించిన కాపీలు మాత్రం దొరకలేదు. కొన్ని ఎంట్రీలు ఈ అంశానికి సంబంధించినవి కావు కొన్ని ఖాళీగా ఉన్నాయి
  • అసిస్టెంట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌ గంగరాజు ఒకేరోజు రెండు వేర్వేరు ఎఫ్‌టీఎల్‌ మ్యాప్‌లను జారీ చేశారు. 2023 ఫిబ్రవరి 16న ఒకదాంట్లో ఎఫ్‌టీఎల్‌ ప్రాంతం 2.018, మరోదాంట్లో 8.284 ఎకరాలుగా పేర్కొన్నారు. మంకల్‌ గ్రామం ఈయన పరిధి కాకపోయినా ఎన్వోసీకి సిఫార్సు చేశారు. సబ్‌డివిజన్‌ కార్యాలయం నుంచి ఎస్‌ఈ కార్యాలయం వరకు అన్ని రికార్డులు లేకుండా కనిపించకుండా చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
  • డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌ జగదీశ్వర్, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌ బన్సీలాల్‌లు రెండు వేర్వేరు ఎఫ్‌టీఎల్‌ మ్యాప్‌లు జారీచేయడంతో పాటు ఎన్వోసీకి సిఫార్సు చేశారు. సీఈ ఇచ్చిన మెమో తమ కార్యాలయానికి రావడం గానీ లేదా తమ కార్యాలయం వివరణ కోరడంగానీ జరగలేదు అని ఎస్‌ఈ హైదర్‌ఖాన్‌ హైడ్రా కమిషనర్‌కు రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు.
  • గతేడాది జులై 24న సీఈ ధర్మా జారీ చేసిన వివరణ ప్రకారం సబ్‌డివిజన్‌లో ఉన్న ఫైల్‌ను పరిశీలిస్తే దీన్ని సీఈ కార్యాలయంలో సర్క్యులేట్‌ చేయకుండా ఆయనే సొంతంగా సంతకం చేశారు. కిందిస్థాయికి ఫైల్‌ను సర్క్యులేట్‌ చేయకుండా చేశారు.
  • 2021 మార్చి 16న ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజినీర్‌ బన్సీలాల్‌ వివరణతో మెమో ఇస్తే, ఇదే దరఖాస్తుపై పి.వి.రాజరత్నం విజ్ఞప్తి మేరకు గత చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ ధర్మా గతేడాది జులై 18న వివరణ ఇచ్చారు.
  • అయితే ఈ రెండింటికీ సంబంధించిన రికార్డులు ఏవీ చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ కార్యాలయంలో లేవు. రికార్డులను నిబంధనల ప్రకారం ఫైల్‌ సర్క్యులేట్‌ చేయకుండా నేరుగానే ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
  • ఫైళ్లు అదృశ్యం కావడం కూడా యాదృచ్ఛికం కాదు పథకం ప్రకారం జరిగినట్లుగా స్పష్టమవుతోంది. మరింత లోతుగా దర్యాప్తుచేసి బాధ్యులను గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

REPORT ON WATER POND ENCROACHMENTPOND ENCROACHMENT IN HYDERABADKOTHA KUNTA ENCROACHMENTకొత్తకుంట వ్యవహారంపై నివేదికREPORT ON WATER POND ENCROACHMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Episode: కెప్టెన్​గా "టిల్లు-1" - సంచాలక్​గా ఫేవర్​ చేసి రాధిక! - భరణికి అన్యాయం!

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.