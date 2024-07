ETV Bharat / state

ఉత్తర తెలంగాణ మీదుగా సాగే గోదావరిలో నో వాటర్ - కారణం తెలుసా? - No Water in Karimnagar Reservoirs

By ETV Bharat Telangana Team

No Water in Reservoirsv Bharat ( Etv Bharat )

No Water in Reservoirs in Joint Karimnagar District : మహారాష్ట్రలోని నాసిక్‌లో పుట్టిన గోదావరి నది మొత్తం 1,400 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణించి అంతర్వేది వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. తెలంగాణలో నిజామాబాద్ జిల్లా కందకుర్తి వద్ద గోదావరి మన రాష్ట్రంలో ప్రవేశిస్తుంది. కందకుర్తి నుంచి నేరుగా శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు అక్కడి నుంచి కడెం ప్రాజెక్టు మీదుగా శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు వైపు గోదావరి ప్రవహిస్తుంది. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర నుంచి పెద్దగా వరద రాకపోవడంతో ప్రాజెక్టులన్నీ నీరు లేక బోసిపోతున్నాయి.

గత వారంరోజులుగా కడెం నుంచి వచ్చే ప్రవాహంతో పాటు పరివాహక ప్రాంతం నుంచి వచ్చే నీటితో శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ఇప్పుడిప్పుడే జలకళను సంతరించుకుంటోంది. శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుతో పాటు కాళేశ్వరం జలాలపై ఆధారపడ్డ మధ్యమానేరు, దిగువమానేరుకు ఇప్పటి వరకు ఇన్‌ఫ్లోనే ప్రారంభం కాకపోవడంతో వెలవెలపోతున్నాయి. నిజామాబాద్ జిల్లా శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు సామర్ధ్యం 80.50టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 26.57టీఎంసీలు మాత్రమే ఉంది.

కడెం ప్రాజెక్టులోకి మాత్రం ప్రవాహం ఉధృతంగా వస్తోంది. కడెం ప్రాజెక్టు సామర్థ్యం 7.62టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 5.76టీఎంసీలు ఉన్నాయి. వరద ప్రవాహం 12,335క్యూసెక్కులు కాగా వస్తున్న ప్రవాహం కంటే ఎక్కువగా 13,710 క్యూసెక్కుల నీటిని కిందికి వదులుతున్నారు. దీనితో శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులోకి వేగంగా వరదనీరు వచ్చి చేరుతోంది. దీనితో కేవలం వారం రోజుల్లోనే ప్రాజెక్టు జలకళ ఉట్టి పడుతోంది.