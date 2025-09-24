ఈ బంకులో పెట్రోల్తో పాటు నీళ్లు కలిపి అమ్ముతారు!
ఫిర్యాదులు చేస్తున్నా స్పందన కరవు - పెట్రోల్ కొట్టించి స్టార్ట్ చేయబోతే మొరాయించిన వాహనాలు - విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకుంటామన్న అధికారులు
Published : September 24, 2025 at 2:46 PM IST
Water in Petrol and Diesel Incident : పెట్రోల్, డీజిల్లలో నీళ్లు వస్తుండడం వల్ల అటు డబ్బు రూపంలో, ఇటు వాహనాలు పాడైపోయి ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నామని వాహనదారులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. వారం వ్యవధిలో రెండు సార్లు ఫిర్యాదు చేసినా సంబంధిత శాఖ అధికారులు కనీసం స్పందించలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
తాజాగా మంగళవారం మెదక్ జిల్లాలోని గవ్వలపల్లికి చెందిన ఓ మహిళ స్థానిక హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం బంకులో తన స్కూటీలో పెట్రోల్ పోయించుకొన్నారు. స్టార్ట్ చేయబోతే బండి మొరాయించసాగింది. పక్కనే ఉన్న మెకానిక్ వద్దకు తీసుకెళ్లగా ట్యాంకులోని పెట్రోల్ను బయటకు తీసి ఓ సీసాలో పట్టాడు. కొద్దిసేపటికే సీసా అడుగుకు నీరు చేరడంతో అక్కడే నిరసన తెలిపారు. స్కూటీని బాగు చేయిస్తామని బంకు సిబ్బంది చెప్పడంతో ఆమె అక్కడి నుంచి వెనుదిరిగారు.
- చిన్నశంకరంపేట మండలం గవ్వలపల్లిలోని హెచ్పీ పెట్రోల్ బంకులో సూరారానికి చెందిన అనిల్ పెట్రోల్ కొట్టించుకుని అంబాజీపేటకు వెళ్లే సరికి వాహనం ఆగిపోయింది. పెట్రోల్ను సీసాలో పట్టి చూడగా అందులో నీళ్లు కనిపించాయి. ఈ విషయంపై బంకు నిర్వాహకులను నిలదీయగా వాహనాన్ని బాగు చేయిస్తామని నచ్చజెప్పారు.
- ఈ నెల 19న గజగట్లపల్లికి చెందిన రైతు బండారు యాదగిరి ట్రాక్టర్లో రూ.1000 డీజిల్ పోయించుకొని కొంత దూరం వెళ్లేసరికి ట్రాక్టర్ మొరాయించి ఆగిపోయింది. డీజిల్ ట్యాంకులో నీళ్లు కన్పించడంతో ట్రాక్టర్ను నేరుగా బంకు వద్దకు తీసుకెళ్లి నిర్వాహకులను నిలదీసినా నిర్లక్ష్యపు సమాధానం ఇచ్చారు.
వాహనాలు పాడైతే రూ. లక్షల్లో నష్టం : వ్యవసాయానికి వినియోగించే వాహనాలు పాడైతే లక్షల్లో నష్టం వాటిల్లుతుందని బాధితులు వాపోయారు. వినియోగదారులందరికీ నష్టం కలిగించిన హెచ్పీ పెట్రోల్ బంక్ను వెంటనే సీజ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నిర్వాహకులపై మళ్లీ ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నిరసన వ్యక్తం చేశారు. సమస్యను పరిష్కరించి, తమకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని వాహనదారులు కోరారు.
పరిశీలించి చర్యలు తీసుకుంటాం : గవ్వలపల్లి బంకులో పెట్రోల్, డీజిల్లలో నీళ్లు వస్తున్నట్లుగా ఇప్పటి వరకు తమకు ఎలాంటి ఫిర్యాదులు అందలేదని జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారి నిత్యానంద గౌడ్ తెలిపారు. బుధవారం తమ సిబ్బందిని సంబంధిత పెట్రోల్ బంక్కు పంపి నమూనాలు సేకరిస్తామన్నారు. టెస్ట్కు పంపి నివేదిక ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు.
వాహనాలకు కలిగే నష్టాలు : ఇంజిన్ పనితీరుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. పెట్రోల్లో నీరు కలవడం వల్ల ఇంజిన్ దెబ్బతినడంతో పాటు దాని సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. దీంతో ఇంజిన్ ఒక్కసారిగా ఆగిపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. వాహనదారులకు నడపడం కష్టంగా మారొచ్చు. వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు షేక్ అవ్వడం, పవర్ తక్కువగా అనిపించడం వంటివి జరుగుతాయి. నాణ్యత లేని ఇంధనం వాహనాల్లో వాడటం వల్ల ఎగ్జాస్ట్ ఉద్గారాలు పెరిగి ఇంజిన్కు తీవ్రమైన హాని కలుగుతుంది. పెట్రోల్ ట్యాంక్లో నీరు పేరుకుపోవడం వల్ల తుప్పు పట్టే అవకాశం కూడా ఉంది. నీరు కలిసిన పెట్రోల్ను వాహనాల్లో వినియోగిస్తే మొత్తం వాహనానికే అన్ని రకాలుగా నష్టం కలుగుతుంది.
లాభాల బాటలో మహిళల పెట్రోల్ బంక్ - 6 నెలల్లో రూ.14 లక్షలు లాభం
పెట్రోల్లో నీళ్లు - తార్నాక బంక్లో వాహనదారుల ఆందోళన - WATER IN PETROL TARNAK BUNK