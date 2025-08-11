Water Hyacinth as Source of Income in AP: గుర్రపు డెక్క పంట కాలువలు, చెరువుల్లో విపరీతంగా పెరిగి నీటి ప్రవాహానికి ఆటంకంగా మారుతోంది. దీంతో రైతులకు ఇదో పరిష్కారం లేని సమస్యగా మారింది. దాన్ని తొలగించడానికి ప్రభుత్వం, రైతులు ప్రతి సంవత్సరం వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. మళ్లీ 2, 3 నెలలకే పెరిగి ఈ సమస్య మొదటికొస్తోంది. అయితే ఈ గుర్రపు డెక్కను ఆదాయ వనరుగా మార్చుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
గుర్రపు డెక్కతో సేంద్రియ ఎరువులు: చెరువుల్లో పెరిగిన గుర్రపు డెక్కను ఆదాయ వనరుగా వినియోగించుకునే అవకాశముంది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో మహిళా సమాఖ్య సభ్యులతో గుర్రపు డెక్కతో సేంద్రియ ఎరువును తయారు చేయించి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపారు. ప్రకాశం జిల్లాలో చెరువులు, కాలువల ద్వారా వ్యవసాయం ఎక్కువగా చేస్తున్నారు. జిల్లాలోని కంభం చెరువు పరిధిలో ప్రధానంగా 5 కాలువలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఒక్కోటి సుమారు 7 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉన్నాయి. వాటిల్లో గుర్రపు డెక్క భారీగా పెరిగిపోతోంది.
ఈ ఏడాది జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలలో కాలువలో పూడిక తీయించారు. అయితే మళ్లీ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. త్రిపురాంతకం, కురిచేడు, దర్శి, చీమకుర్తి, తదితర ప్రాంతాల్లోనూ సాగర్ కాలువలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో కూడా ఈ గుర్రపు డెక్క సమస్య ఉంది. దాన్ని తొలగించేందుకు ప్రభుత్వం రూ.లక్షలు ఖర్చు చేస్తోంది. ఇకపై దాంతో సేంద్రియ ఎరువు తయారు చేయిస్తే రైతుల ఇబ్బందులు తీరతాయి. మహిళా సమాఖ్య సభ్యులకు ఉపాధితో పాటు, రూ.లక్షల్లో ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అక్కడ ఇలా చేశారు: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కాలువల నుంచి సేకరించిన గుర్రపు డెక్కను 3 : 9 అడుగుల కుండీల్లో కింద గడ్డిని పొరగా వేశారు. ముక్కలుగా కోసిన గుర్రపుడెక్క పరిచారు. వాటిపై ఆవు పేడను 7 నుంచి 8 పొరలుగా వేసి 21 రోజుల పాటు అలాగే వదిలేశారు. మైక్రోబయల్ కల్చర్ను వాడి ఆ తర్వాత కంపోస్టింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యేలా చేశారు. ఈ మిశ్రమాన్ని 7 వారాల తర్వాత గుళికలుగా తయారు చేశారు.
ఈ ఎరువు కిలో రూ.12 నుంచి రూ.15 వరకూ విక్రయిస్తున్నారు. అయితే ప్రకాశం జిల్లాలో ఈ గుర్రపుడెక్క ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయ్యే ప్రాంతాల్లో ఎరువు తయారీ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేసి మహిళా సమాఖ్య సభ్యులకు శిక్షణ ఇప్పిస్తే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. రైతులకు సైతం స్వయంగా తయారు చేసుకునేలా అవగాహన కల్పిస్తే వారికి మేలు జరిగే అవకాశం ఉంది.
