ETV Bharat / state

డాక్టర్ అవతారమెత్తిన వాచ్​మెన్ - మెడికల్ చెకప్​లతో పాటు ఇంజక్షన్లు చేస్తూ!

Watchmen and Staff Became Doctors and Treated Patients ( ETV Bharat )