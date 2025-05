ETV Bharat / state

విజయనగరం ఉగ్రకేసులో మరో నిందితుడు - ఎన్ఐఏ అదుపులో వరంగల్ వాసి! - WARANGAL PERSON IN NIA CUSTODY

Warangal Person in NIA Custody ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 31, 2025 at 4:46 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 4:57 PM IST 2 Min Read

Warangal Person in NIA Custody : విజయనగరంలో పేలుళ్లకు కుట్రపన్నిన వ్యవహారం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలకలం సృష్టిస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఉగ్రవాదులు పేలుళ్లకు కుట్ర చేశారన్న సమాచారంతో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సోదాలను ముమ్మరం చేస్తోంది. ఈ కేసులో భాగంగా దర్యాప్తు సంస్థ తనిఖీలలో వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన ఫరహాన్​తో పాటు మరో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. సోషల్ మీడియా గ్రూప్​లలో చాటింగ్ చేస్తున్నట్లు గుర్తించిన జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఇందుకు సంబంధించిన పలువురిని ఇప్పటికే అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నిస్తోంది. ఈ కేసులో పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. తొలుత తెలంగాణ కౌంటర్‌ ఇంటలిజెన్స్‌ పోలీసులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు రంగంలోకి దిగిన విజయనగరం టూటౌన్‌ పోలీసులు విజయనగరానికి చెందిన సిరాజుద్దీన్‌ను అరెస్టు చేశారు. అతనికి హైదరాబాద్‌లో ఉన్న సమీర్‌ టచ్‌లో ఉన్నట్టు తెలుసుకుని, స్థానిక పోలీసుల సహాయంతో సికింద్రాబాద్‌ బోయిగూడలో ఉన్న సమీర్‌ను అరెస్టు చేశారు. వీరిద్దరిని కోర్టు అనుమతితో కస్టడీలోకి తీసుకున్న పోలీసులు ఆరు రోజుల పాటు కస్టడీలో విచారించారు. ఉగ్ర కుట్రలకు సంబంధించిన వ్యవహారం కాబట్టి జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ రంగంలోకి దిగింది. హైదరాబాద్‌లోని సమీర్‌ నివాసంతో పాటు సికింద్రాబాద్‌లోని మరొక ప్రాంతం, పాతబస్తీలోని రెండు చోట్ల సోదాలు నిర్వహించింది. దీనివల్ల పలు కీలక పత్రాలు, ఎలక్ట్రానికి డివైస్‌లు స్వాధీనం చేసుకుంది. ఎన్ఐఏ అదుపులో వరంగల్ వాసి : సమీర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఉన్న ఫాలోవర్లు, అతను జరిపిన చాటింగ్‌లను ఎన్ఐఏ అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా వారి ఫోన్​ సిగ్నల్‌ ద్వారా లభించిన ఐపి అడ్రస్​లు కర్నాటక, మధ్యప్రదేశ్‌, దుబాయ్‌, హైదరాబాద్‌, వరంగల్‌లో ఉన్న పలువురివని తేలింది. ఇందులో భాగంగా వరంగల్‌కు చెందిన ఫరహాన్‌ మోయినుద్దీన్‌ను ఎన్‌ఐఏ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని అతని మొబైల్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సిరాజ్‌, సమీర్‌ల కాంటాక్ట్‌లో ఉన్న మరికొందరి కోసం ఎన్‌ఐఏ గాలిస్తోంది. దుబాయ్‌లోని కీలక వ్యక్తులు : ఏడాదిన్నర క్రితం సిరాజ్​కు దుబాయ్‌ హ్యాండర్లు సంప్రదించినట్టు గుర్తించిన ఎన్‌ఐఏ దుబాయ్‌లో ఉన్న కీలక వ్యక్తులు కూడా హైదరాబాద్‌, బిహార్​కు చెందిన వారిగా గుర్తించింది. వారి నుంచి వచ్చిన ఆదేశాల మేరకు సిరాజ్, సమీర్‌ పేలుళ్లకు కుట్రపన్నినట్టు ఆధారాలు సేకరించింది. తరచు సిరాజ్ హైదరాబాద్‌ వచ్చి సమీర్‌తో కలిసి సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ సమీపంలో, పాతబస్తీలో సంచరించినట్టు బయటపడింది. సిగ్నల్‌యాప్‌ లో వీరితో పాటు ఉన్న మరో 12 మంది, వీరు ఏర్పాటు చేసిన అహీం అనే గ్రూప్​లో సభ్యులుగా ఉన్నట్టు తేలింది.

Last Updated : May 31, 2025 at 4:57 PM IST