వరంగల్లో దారుణం- ఆస్పత్రిలో పేషెంట్కు 'ఒ' పాజిటివ్కు బదులు 'బి' పాజిటివ్
వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రిలో దారుణం - ఒక గ్రూపు రక్తానికి బదులుగా మరో గ్రూప్ రక్తాన్ని పేషెంట్కు ఎక్కించిన సిబ్బంది - ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించిన ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్
Published : September 21, 2025 at 10:45 PM IST
Wrong type blood Group Transfusion In Warngal : పేషెంట్లకు రక్తం ఎక్కిస్తున్నప్పుడు బ్లడ్ గ్రూప్ అనేది చాలా ముఖ్యమైంది. ఒక్కో వ్యక్తికి ఒక్కో బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. అత్యవసర సమయాల్లో పేషెంట్లకు ఏ రక్తం అవసరమైతే తగిన రక్తవర్గాన్నే ఎక్కించాల్సి ఉంటుంది. కానీ కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా ఒక గ్రూప్ బదులు మరో గ్రూప్ రక్తమార్పిడి జరిగినప్పుడు చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి. ఇలాంటి ఘటనే వరంగల్ ఎంజీఎం హాస్పిటల్లో జరిగింది. ఇక్కడ ఓ రోగికి ఒక గ్రూపు రక్తానికి బదులుగా మరో గ్రూపు బ్లడ్ను ఎక్కించారు. తనది ఓ పాజిటివ్ అని పేషెంట్ చెబుతున్నప్పటికీ వార్జు సిబ్బంది ఆమె మాటలెక్కచేయలేదు. విషయం తెలుసుకున్న వైద్యులు వెంటనే నష్టనివారణ చర్యలు చేపట్టారు.
బాధితురాలి భర్త తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : హనుమకొండ జిల్లాలోని కాజీపేట మండలం అయోధ్యపురానికి చెందిన జ్యోతి(34) అనే మహిళ జ్వరం, శ్వాసకోశ అనారోగ్య సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతూ ఈ నెల 16వ తేదీన ఎంజీఎం హాస్పిటల్లో చేరారు. వైద్య పరీక్షలు చేసిన డాక్టర్లు ఆమెకు రక్తం చాలా తక్కువగా ఉందని చెప్పారు. 17వ తేదీన రక్తం కోసం శాంపిల్ తీసి రక్తనిధి కేంద్రానికి పంపించగా టెక్నీషియన్లు ఆమెది బి పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్గా నిర్ధారించారు. జూనియర్ డాక్టర్లు ఆ ప్రకారం రక్తం తెచ్చి బాధితురాలికి(పేషెంట్) ఎక్కించారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంకా రక్తం అవసరం ఉండటంతో ఈ నెల 18వ తేదీన ఆమెకు మరో ప్యాకెట్ ఎక్కించారు. అయితే బాధితురాలు తనది ‘ఒ’ పాజిటివ్ అని చెప్పినప్పటికీ వార్డులోని సిబ్బంది ఆమె మాట వినలేదు.
మరోసారి బ్లడ్ శాంపిల్ తీసి ల్యాబ్కు పంపించడంతో : అప్పటికే పేషెంట్కు కడుపులో నొప్పి, విరేచనాలు మొదలయ్యాయి. దీంతో ఆమె ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ఆందోళన చెందారు. శనివారం ఆమెకు మరో ప్యాకెట్ బ్లడ్ ఎక్కించాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఆమె బ్లడ్గ్రూప్పై కలిగిన సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకునేందుకు వార్డు సిబ్బంది రక్తనిధి కేంద్రానికి మరోసారి బ్లడ్ శాంపిల్ తీసుకుని పంపించారు. ఈ క్రమంలోనే దానిని చెక్ చేసిన టెక్నీషియన్లు ‘ఒ’ పాజిటివ్గా నిర్ధారించారు. దీంతో వెంటనే డాక్టర్లు అప్రమత్తమయ్యారు. సత్వరమే నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టారు. దీంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. సిబ్బంది చేసిన ఓ చిన్న తప్పిదం వల్ల ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ జరుగుతుంటాయి. అందువల్ల వైద్య పేషెంట్లకు వైద్య చికిత్స అందించేటప్పుడు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.
కమిటీ వేసి విచారణ జరుపుతున్నాం : ఒక గ్రూప్ బదులు మరో బ్లడ్ గ్రూప్ రక్తం ఎక్కించడం వల్ల రక్తస్రావం అయ్యే ప్రమాదముందని, కొన్నిసార్లు దద్దుర్లుతో పాటు ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు రావొచ్చని, కొంతమందిలో మూడు నెలల తర్వాత కూడా సమస్యలు బయటపడతాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ విషయంపై ఎంజీఎం సూపరింటెండెంట్ కిశోర్కుమార్ మాట్లాడుతూ ‘విచారణ జరుపుతున్నాం. పాథాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, రక్తనిధి కేంద్రం డాక్టర్లతో విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడించారు. బాధితురాలి ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉంది అని కిశోర్ కుమార్ తెలిపారు.
