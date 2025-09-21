ETV Bharat / state

వరంగల్​లో దారుణం- ఆస్పత్రిలో పేషెంట్​కు 'ఒ' పాజిటివ్‌కు బదులు 'బి' పాజిటివ్‌

వరంగల్‌ ఎంజీఎం ఆసుపత్రిలో దారుణం - ఒక గ్రూపు రక్తానికి బదులుగా మరో గ్రూప్​ రక్తాన్ని పేషెంట్​కు ఎక్కించిన సిబ్బంది - ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించిన ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్

Wrong type blood Group Transfusion In Warngal
Wrong type blood Group Transfusion In Warngal (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2025 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Wrong type blood Group Transfusion In Warngal : పేషెంట్లకు రక్తం ఎక్కిస్తున్నప్పుడు బ్లడ్​ గ్రూప్​ అనేది చాలా ముఖ్యమైంది. ఒక్కో వ్యక్తికి ఒక్కో బ్లడ్​ గ్రూప్​ ఉంటుంది. అత్యవసర సమయాల్లో పేషెంట్లకు ఏ రక్తం అవసరమైతే తగిన రక్తవర్గాన్నే ఎక్కించాల్సి ఉంటుంది. కానీ కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా ఒక గ్రూప్​ బదులు మరో గ్రూప్​ రక్తమార్పిడి జరిగినప్పుడు చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి. ఇలాంటి ఘటనే వరంగల్​ ఎంజీఎం హాస్పిటల్​లో జరిగింది. ఇక్కడ ఓ రోగికి ఒక గ్రూపు రక్తానికి బదులుగా మరో గ్రూపు బ్లడ్​ను ఎక్కించారు. తనది ఓ పాజిటివ్​ అని పేషెంట్​ చెబుతున్నప్పటికీ వార్జు సిబ్బంది ఆమె మాటలెక్కచేయలేదు. విషయం తెలుసుకున్న వైద్యులు వెంటనే నష్టనివారణ చర్యలు చేపట్టారు.

బాధితురాలి భర్త తెలిపిన వివరాల ప్రకారం : హనుమకొండ జిల్లాలోని కాజీపేట మండలం అయోధ్యపురానికి చెందిన జ్యోతి(34) అనే మహిళ జ్వరం, శ్వాసకోశ అనారోగ్య సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతూ ఈ నెల 16వ తేదీన ఎంజీఎం హాస్పిటల్​లో చేరారు. వైద్య పరీక్షలు చేసిన డాక్టర్లు ఆమెకు రక్తం చాలా తక్కువగా ఉందని చెప్పారు. 17వ తేదీన రక్తం కోసం శాంపిల్‌ తీసి రక్తనిధి కేంద్రానికి పంపించగా టెక్నీషియన్లు ఆమెది బి పాజిటివ్‌ బ్లడ్‌ గ్రూప్‌గా నిర్ధారించారు. జూనియర్‌ డాక్టర్లు ఆ ప్రకారం రక్తం తెచ్చి బాధితురాలికి(పేషెంట్​) ఎక్కించారు. ఈ క్రమంలోనే ఇంకా రక్తం అవసరం ఉండటంతో ఈ నెల 18వ తేదీన ఆమెకు మరో ప్యాకెట్‌ ఎక్కించారు. అయితే బాధితురాలు తనది ‘ఒ’ పాజిటివ్‌ అని చెప్పినప్పటికీ వార్డులోని సిబ్బంది ఆమె మాట వినలేదు.

మరోసారి బ్లడ్​ శాంపిల్​ తీసి ల్యాబ్​కు పంపించడంతో : అప్పటికే పేషెంట్​కు కడుపులో నొప్పి, విరేచనాలు మొదలయ్యాయి. దీంతో ఆమె ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ఆందోళన చెందారు. శనివారం ఆమెకు మరో ప్యాకెట్‌ బ్లడ్​ ఎక్కించాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఆమె బ్లడ్‌గ్రూప్‌పై కలిగిన సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకునేందుకు వార్డు సిబ్బంది రక్తనిధి కేంద్రానికి మరోసారి బ్లడ్​ శాంపిల్ తీసుకుని పంపించారు. ఈ క్రమంలోనే దానిని చెక్​ చేసిన టెక్నీషియన్లు ‘ఒ’ పాజిటివ్‌గా నిర్ధారించారు. దీంతో వెంటనే డాక్టర్లు అప్రమత్తమయ్యారు. సత్వరమే నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టారు. దీంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. సిబ్బంది చేసిన ఓ చిన్న తప్పిదం వల్ల ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ జరుగుతుంటాయి. అందువల్ల వైద్య పేషెంట్లకు వైద్య చికిత్స అందించేటప్పుడు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.

కమిటీ వేసి విచారణ జరుపుతున్నాం : ఒక గ్రూప్‌ బదులు మరో బ్లడ్​ గ్రూప్​ రక్తం ఎక్కించడం వల్ల రక్తస్రావం అయ్యే ప్రమాదముందని, కొన్నిసార్లు దద్దుర్లుతో పాటు ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు రావొచ్చని, కొంతమందిలో మూడు నెలల తర్వాత కూడా సమస్యలు బయటపడతాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ విషయంపై ఎంజీఎం సూపరింటెండెంట్‌ కిశోర్‌కుమార్‌ మాట్లాడుతూ ‘విచారణ జరుపుతున్నాం. పాథాలజీ, జనరల్‌ మెడిసిన్, రక్తనిధి కేంద్రం డాక్టర్లతో విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడించారు. బాధితురాలి ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉంది అని కిశోర్​ కుమార్​ తెలిపారు.

సరోగసీ కాదు చైల్డ్‌ ట్రాఫికింగ్‌ - షాకింగ్​ విషయాలు వెల్లడించిన డీసీపీ రష్మీ పెరుమాళ్

For All Latest Updates

TAGGED:

WRONG TYPE BLOOD GROUP TRANSFUSIONWARANGAL MGM HOSPITAL ISSUEపేషెంట్​కు తప్పుడు రక్తమార్పిడిWRONG TYPE BLOOD GROUP TRANSFUSION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.