'ఊరు వదిలి వెళ్లమంటే ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు' - మామునూరు నిర్వాసితుల ఆవేదన
మామునూరు విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి వేగంగా అడుగులు - భూములు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కానీ ఉపాధి కోల్పోతున్నామన్న నిర్వాసితులు - సమీపంలో ఉన్న భూముల్లో ఇల్లు కట్టించి ఇస్తే కులవృత్తులు చేసుకుంటూ బతుకుతామని విజ్ఞప్తి
Published : September 22, 2025 at 7:06 PM IST
Warangal Mamnoor Airport Land Evacuees Issues : వరంగల్ మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటుకు వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. అదనపు భూ సేకరణ అంశం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అప్పగించగా సర్కారు రూ.205 కోట్లను విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే కొంత మంది రైతుల బ్యాంకు అకౌంట్లలో పరిహారాన్ని జమ చేశారు. భూ సేకరణలో ప్రధానంగా గాడెపల్లి గ్రామంలో 12 మంది తమ నివాసాలు కోల్పోతున్నారు. ఇటీవల వారితో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
విమానాశ్రయానికి అవసరమైన 949.14 ఎకరాల భూమిని అప్పగిస్తే వెంటనే పనులను ప్రారంభిస్తామని ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(ఏఏఐ) తేల్చి చెప్పింది. ఇప్పటికే ఉన్న 696.38 ఎకరాల స్థలం ఉండగా అదనంగా మరో 253 ఎకరాల అనువైన భూమిని రెవెన్యూ అధికారులు సర్వే పూర్తి చేసి భూ సేకరణ చేశారు.
చర్చలు విఫలం : ఖిలా వరంగల్ మండలంలోని గాడెపల్లి, నక్కలపల్లి, గుంటూరుపల్లి గ్రామాల పరిధిలోని రైతులకు చెందిన భూములున్నాయి. ఇందులో గాడెపల్లి గ్రామ పరిధిలోని 175.38 ఎకరాలు ఉండగా 12 మంది తమ ఆవాసాన్ని కోల్పోతున్నారు. వాటిలో 20 కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి. వీరికి పరిహారాన్ని అందించేందుకు జిల్లా కలెక్టర్, అదనపు కలెక్టర్, రెవెన్యూ అధికారులు పలుమార్లు గ్రామసభలు నిర్వహించడంతో పాటు బాధితులతో చర్చలు సాగించారు. కానీ చర్చలు మాత్రం సఫలం కాలేదు.
నిర్వాసితుల డిమాండ్లు ఇవీ : భూ నిర్వాసితుల ఇంటి స్థలాలకు గజానికి రూ.5,500 చొప్పున పరిహారం ఇవ్వడంతో పాటు ఇంటి నిర్మాణ పరిస్థితిని ఆధారంగా లెక్కగట్టి ఇస్తామని లేదా ప్రభుత్వం కట్టిన డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు కావాలంటే ఇస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. బాధితులు తమకు దూపకుంట, స్తంభంపల్లి ప్రధాన రోడ్డు మార్గంలో గృహాలు నిర్మించి మౌలిక వసతులు కల్పించాలని కోరారు. ఈ విషయాన్ని ఇటీవల దేవాదాయశాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లారు.
"విమానాశ్రయం కోసం మా భూములు, ఇళ్లు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ ఉపాధి కోల్పోతున్నాం. గ్రామంలో వ్యవసాయ పనులు, స్థానికంగా దుస్తులు ఉతికి, ఇస్త్రీ చేయడం వంటి పనులు చేస్తూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తున్నాం. పరిహారం తీసుకొని బయటకు వెళితే ఎలా జీవించాలో అర్థం కావడం లేదు"- కత్తెరపల్లి రామరాజు, స్థానికుడు
ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు : మా తాతల కాలం నుంచి ఇక్కడే జీవనం సాగిస్తున్నామని కత్తెరపల్లి రాజు తెలిపారు. ఇప్పుడు ఖాళీ చేసి వెళ్లమంటే ఏం చేయాలో తెలియడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఊరితో అనుబంధం కోల్పోతామని వివరించారు. సమీపంలో అందుబాటులో ఉన్న భూముల్లో ఇళ్లు కట్టించి ఇస్తే ఇక్కడే ఉంటూ కుల వృత్తులు చేసుకుంటూ బతుకుతామని ఆయన కోరారు.
త్వరలోనే విమానం ఎగిరే రోజులు : నిజాం హయాంలో వాయుదూత్ విమానాలు నడిచి భారత్ చైనా యుద్ధ సమయంలో ఎన్నో కీలకమైన సేవలను అందించింది. దాదాపు 32 ఏళ్ల కిందట మూతపడిన మామునూరు ఎయిర్పోర్ట్కు ప్రభుత్వం ఇటీవల చేపట్టిన చర్యలతో మళ్లీ రెక్కలు రానున్నాయి. అప్పుడప్పుడు శిక్షణ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు నడుస్తున్న ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మళ్లీ విమానం ఎగిరే రోజులు సమీపంలోనే ఉన్నాయి. వరంగల్ నగర అభివృద్ధికి ఇది గేమ్ ఛేంజర్ కానుంది. ఈ విమానాశ్రయ పునరుద్ధరణకు వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి.
