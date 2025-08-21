ETV Bharat / state

'వ్యూహం' సినిమా నిర్మాత దాసరి కిరణ్‌ అరెస్టు - ఎందుకంటే? - VYUHAM MOVIE PRODUCER ARREST

బంధువు వద్ద రూ. 4.50 కోట్లు అప్పుగా తీసుకున్న కిరణ్‌ కుమార్ - తిరిగి ఇవ్వమన్నందుకు మహేష్‌, అతని భార్యపై దాడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 7:40 AM IST

Vyuham Movie Producer Dasari Kiran Kumar Arrest : వైఎస్సార్సీపీ వీర విధేయుడైన 'వ్యూహం' సినిమా నిర్మాత దాసరి కిరణ్‌ కుమార్‌ అరెస్టు అయ్యారు. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో నమోదైన ఫిర్యాదుతో విజయవాడ పటమట పోలీసులు హైదరాబాద్‌లో అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకొని విజయవాడకు తరలించారు. కిరణ్ కమార్ తన సమీప బంధువు వద్ద రూ. 4.50 కోట్లు అప్పు తీసుకుని తీర్చకుండా తప్పించుకొని తిరుగుతున్నారని అడిగితే దాడికి పాల్పడినట్లు బాధితులు ఫిర్యాదు చేశారని పోలీసులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో విజయవాడలోని పటమట స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైందని వివరించారు. నిర్మాత దాసరి కిరణ్‌ కుమార్‌పై BNSలో 126(2), 118(1), 79 రెడ్‌ విత్‌ 3(5) సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదయ్యాయని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.


అసలేం జరిగిందంటే : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గుంటూరు జిల్లా తెనాలి సమీపంలోని పెరవల్లి గ్రామానికి చెందిన గాజుల మహేశ్‌ అనే వ్యక్తికి దాసరి కిరణ్‌ కుమార్‌ బంధువు. హైదరాబాద్‌ బంజారాహిల్స్‌లో ఉంటున్న దాసరి కిరణ్‌ బంధువు గాజుల మహేశ్‌ ట్రావెల్‌ ఏజెన్సీ నిర్వహిస్తున్నారు. రెండేళ్ల క్రితం ఆయన వద్ద నుంచి కిరణ్‌ రూ.4.5 కోట్లు అప్పుగా తీసుకున్నారు. తిరిగి ఇవ్వాలని మహేశ్‌ అనేక సార్లు అడిగినా పట్టించుకోలేదు.

దీంతో విజయవాడలో కిరణ్‌ కుమార్‌కు చెందిన మాతా టవర్స్‌ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ కార్యాలయానికి ఈ నెల 16, 17న మహేశ్‌ తన భార్యతో పాటు వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో కిరణ్‌ కుమార్‌ ఆఫీస్‌లో లేరు. దీంతో ఈ నెల 18న మధ్యాహ్నం మళ్లీ వెళ్లారు. కానీ కిరణ్‌ తమపై దాడికి 15 మందిని పంపించారని బాధితులు తెలిపారు. వారంతా అసభ్యకరంగా దూషిస్తూ తమపై దాడికి తెగబడటంతో గాయాలయ్యాయన్నారు. దీనిపై బాధితులు పటమట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

‘జగన్‌ దైవ సమానుడు, భగవత్‌ స్వరూపుడు': నిర్మాత దాసరి కిరణ్‌ కుమార్‌ వైఎస్సార్సీపీకి వీర విధేయుడిగా వ్యవహరించారు. వైఎస్ జగన్‌ మోహన్​ రెడ్డికి అనుకూలంగా పలు చిత్రాలను నిర్మించారు. జగన్‌ చేసిన పోస్టులను వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలాగా తన ఖాతాలో రీపోస్టు చేసేవారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో 2022లో తెలుగుదేశం పార్టీ బోర్డు సభ్యుడుగా నియమితులయ్యారు. ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం ఆలయం వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడుతూ ‘జగన్‌ దైవ సమానుడు, భగవత్‌ స్వరూపుడు, ఎన్ని జన్మలెత్తినా ఆయన రుణం తీర్చుకోలేను’ అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఆపై దర్శకుడు రామ్‌గోపాల్‌ వర్మతో కలిసి ‘వ్యూహం’ సినిమాను నిర్మించారు. ‘వ్యూహం’ సినిమాలో జగన్‌ను ఉన్నతుడిగా చూపిస్తూ మిగిలిన నేతలను కించపరిచేలా వారి పాత్రలను రూపొందించారు. వీటితో పాటు వంగవీటి, వస్తా నీ వెనుక, జీనియస్, రామ్‌ లీల, సిద్దార్థ అనే సినిమాలకు నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.

11 గంటలు - 60 ప్రశ్నలు - రామ్​గోపాల్‌వర్మను విచారించిన పోలీసులు

