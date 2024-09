ETV Bharat / state

సహాయక చర్యలతో వరద బాధితులకు బాసట - Help to Vijayawada Flood Victims

Relief Measures in Vijayawada : వరద బీభత్సంతో అల్లాడిన విజయవాడ ప్రజలకు ప్రభుత్వం, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, దాతలు అందిస్తున్న సహాయ చర్యలు దన్నుగా నిలుస్తున్నాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది బురద కడిగేసే పనిలో నిమగ్నమవగా పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది చెత్తని తొలగిస్తున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు మార్గదర్శకాన అన్ని శాఖలు సమన్వయంగా వరద బాధితులకు బాసటగా నిలుస్తున్నారు.

Voluntary Organizations and Donors Help to The Vijayawada Flood Victims : వరదతో అతలాకుతలమైన విజయవాడకు పూర్వవైభవం తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం తీవ్రంగా కృషి చేస్తోంది. ముంపు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు యుద్ధ ప్రాతిపదికన సాగుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ మోకాలు నుంచి నడుము లోతు నీరు నిలిచి ఉంది. దీంతో చాలా మంది అపార్ట్‌మెంట్‌లలోని పై అంతస్తుల్లో తలదాచుకుటున్నారు. ఇలాంటి వారి కోసం ఎన్డీఆర్​ఎఫ్​ (NDRF), ఎస్​డీఆర్​ఎఫ్​ (SDRF) సిబ్బంది బోట్లు, ట్రాక్టర్ల సహాయంతో ఆహారం, తాగునీరు, మందులు అందిస్తున్నారు. మరోవైపు ముంపు ప్రాంతాల్లో మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పర్యటిస్తూ సహాయ కార్యక్రమాలను వేగవంతం చేయిస్తున్నారు. బాధితుల కష్టనష్టాలను తెలుసుకుని మేమున్నామంటూ భరోసా కల్పిస్తున్నారు.