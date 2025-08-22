ETV Bharat / state

'థీమ్ బేస్డ్'​ పట్టణాలు - కొత్త నిర్మాణాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక కార్యాచరణ - THEME BASED TOWNSHIP IN VISAKHA

విశాఖలో సిద్ధమవుతున్న వెయ్యి ఎకరాలు - మిగిలిన నగరాల్లో మరో 1,500 ఎకరాల గుర్తింపు

Theme Based Township in Visakhapatnam
Theme Based Township in Visakhapatnam (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 3:04 PM IST

Theme Based Township in Visakhapatnam: నగరాల్లో జనాభా పెరగటంతో వాటి చుట్టూ కొత్త పట్టణ నిర్మాణాల అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపకల్పన రచిస్తోంది. భవిష్యత్​ అవసరాల మేరకు ఇప్పటి నుంచే తగిన సదుపాయాలు కల్పించే దిశగానూ అడుగులు వేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా నీతి ఆయోగ్‌ ఎంపిక చేసిన గ్రోత్‌ సిటీల్లో ఒకటైన విశాఖపట్నంలో ‘థీమ్‌ బేస్డ్‌’ పట్టణాల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది. దీనికోసం వెయ్యి ఎకరాల భూ సేకరణ చేపట్టనుంది.

ఇదే నమూనాను మిగతా నగరాల్లోను కూడా అమలు చేయనుంది. ఇప్పటికే థీమ్​ బేస్ట్ పట్టణ నిర్మాణాల కోసం 1,500 ఎకరాల ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ భూములను అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. అక్కడ కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలు, సంబంధిత ప్రాజెక్టులపై రాష్ట్ర పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు, ఆస్తుల నిర్వహణ సంస్థ (APUIAML) అధ్యయనం చేస్తోంది.

అసలు ‘థీమ్‌ బేస్డ్‌’ పట్టణ నిర్మాణాలు అంటే?: రాష్ట్రంలో పెద్ద నగరాల్లో ఒకటైనది విశాఖ. ఇక్కడ జనాభా 2011 లెక్కల ప్రకారం 18 లక్షలు ఉండగా, ప్రస్తుతం 21 లక్షలకు పైగా ఉన్నట్లు అంచనాలు చెబుతున్నాయి. మున్ముందు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున విశాఖ చుట్టూ ఉన్న అనకాపల్లి, విజయనగరం తదితర ప్రాంతాల్లో స్థిరమైన, వినూత్న రీతిలో థీమ్‌ బేస్డ్‌ పట్టణాలు అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించారు.

వీటిలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి ఐటీ, వైద్యం, పర్యాటకం, వినోదం, వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు ఇలా విభిన్న రంగాల్లో ప్రైవేట్‌ సంస్థల నుంచి పెట్టుబడులు ఆహ్వానించనున్నారు. విజయనగరం, అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో 1,000 ఎకరాల ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ భూములను థీమ్ బేస్డ్​ పట్టణ నిర్మాణాల కోసం గుర్తించారు. ప్రైవేట్‌ భూముల భూసమీకరణ పథకాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేయనుంది.

తొలి దశలోనే 6 నగరాల పరిధిలో: విజయవాడ, గుంటూరు, మచిలీపట్నం, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, ఒంగోలు, నెల్లూరు, తిరుపతి, అనంతపురం, కర్నూలు, కడప, శ్రీకాకుళం నగరాలకు అనుబంధంగా కూడా థీమ్‌ బేస్డ్‌ పట్టణ నిర్మాణాల కోసం ల్యాండ్‌ బ్యాంకు విధానాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ 12 నగరాల్లో కలిపి 1,500 ఎకరాల భూములను అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. వీటిలోనూ ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ భూములు ఉన్నాయి. తొలి దశలో విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు, కాకినాడ, కర్నూలులో థీమ్‌ బేస్డ్‌ పట్టణ నిర్మాణాలకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయనున్నారు. ఇందుకు అవసరమయ్యే నిధుల కోసం కొంత భూమిలో పట్టణ అభివృద్ధి సంస్థల ఆధ్వర్యంలో లేఔట్లు వేసి ప్రజలకు స్థలాలు విక్రయించనున్నారు.

ఐటీ, పర్యాటకం, వినోద సంబంధిత ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటు కోసం ప్రైవేట్‌ సంస్థలకు భూములు కేటాయిస్తారు. నీతి ఆయోగ్‌ సిఫార్సులపై ‘అర్బన్‌ ఛాలెంజింగ్‌ ఫండ్‌’ సాధించడం కోసం కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖతో రాష్ట్ర అధికారులు సంప్రదింపులు జరిపారు. నగరాల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన రాష్ట్రాలకు సవాలుగా మారినందున కేంద్రమే ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్‌లో అర్బన్‌ ఛాలెంజింగ్‌ ఫండ్‌ కింద కొత్తగా రూ.లక్ష కోట్లు కేటాయించింది. ఏపీ ప్రభుత్వం వీటికి సంబంధించి రూ.10 వేల కోట్లకు పైగా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. ఈ నిధులు వస్తే థీమ్‌ బేస్డ్‌ పట్టణ నిర్మాణాలు సులువు అవుతాయని రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.

