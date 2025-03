ETV Bharat / state

భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి అనుసంధానంగా15 రహదారుల నిర్మాణం - NEW ROAD CONNECTIVITY TO BHOGAPURAM

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

VMRDA Plan About New Road Connectivity to Bhogapuram : ఉత్తరాంధ్రలో కీలకమైన భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వచ్చే ఏడాదిలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో విశాఖ నగరంపై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి పెరగకుండా దీనికి అనుసంధానం చేస్తూ మాస్టర్​ ప్లాన్​లో భాగంగా 15 అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన రహదారుల నిర్మాణానికి ప్రతిపాదించామని వీఎంఆర్డీఏ చైర్మన్ ఎం.వి.ప్రణవ్ గోపాల్, మెట్రోపాలిటన్ కమిషనర్ కె.ఎస్.విశ్వనాథ్​ తెలిపారు.

వీఎంఆర్డీఏ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ఆదేశాల మేరకు వీఎంఆర్​డీఏ పరిధిలోని అన్ని నియోకజవర్గాల్లోనూ అభివృద్ది చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామన్నారు.